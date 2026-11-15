Euro Truck Simulator 2 için laptop önerileri: Harita ve grafik modları ile kullanım

Yapay Zeka Özeti:
- ETS 2'yi gelişmiş grafik ve harita modlarıyla oynamak isteyenler için laptop önerileri açıklandı. ProMods ve yoğun trafik paketleri için Casper Excalibur, Gigabyte ve Lenovo gibi güçlü modeller öne çıkıyor. Yüksek ayarlarda akıcı bir deneyim elde etmek için sistemde en az 16 GB RAM ile RTX 5060 veya üstü bir ekran kartının tercih edilmesi öneriliyor. Bütçenize uygun modeli seçerek simülasyon keyfini artırabilirsiniz.
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Euro Truck Simulator 2 (ETS2) oynarken yeni haritalar, yoğun trafik paketleri ve grafik modları kullanmak isteyenlerin standart oyuncu laptoplarından daha fazlasına ihtiyacı olabiliyor. Özellikle ProMods gibi harita genişletmeleri ve yüksek çözünürlüklü dokular bilgisayarın işlemci, RAM ve ekran kartı kapasitesini daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle ETS2 için laptop seçerken kullanılacak modlara ve hedeflenen grafik kalitesine de dikkat etmek gerekiyor.
ETS2 laptop önerisi arayanlara yönelik hazırladığımız listede 24 GB VRAM'li RTX 5090 ekran kartıyla Casper Excalibur G920, daha ulaşılabilir fiyatıyla Casper Excalibur G870 ve RTX 5080 ekran kartlı Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ öne çıkıyor. Peki ETS2 oynamak için hangi laptop alınır? İşte cevabı:
|Model
|Kategori
|Fiyat
|Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90H-E)
|En yüksek performans
|268.391 TL
|Casper Excalibur G870 (G870.230H-DQJ0R-C)
|Fiyat/performans
|82.323 TL
|Casper Excalibur G915 (G915.240H-EQ70R-C)
|Üst seviye fiyat/performans
|151.961 TL
|Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ
|Büyük ekran ve güçlü GPU
|141.299 TL
|Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H
|Güçlü oyun performansı
|187.999 TL
|Acer Nitro V 16S
|Yüksek çözünürlük ve bellek
|153.734 TL
|ASUS TUF Gaming F16
|Dengeli donanım
|92.451 TL
|MSI Vector 16 HX AI
|Güçlü işlemci ve ekran kartı
|149.999 TL
ETS2 için tercih edilebilecek laptop modelleri arasında, RTX 5090 ekran kartı ve 64 GB RAM kapasitesiyle Casper Excalibur G920, daha uygun fiyatıyla Casper Excalibur G870 ve RTX 5070 ekran kartı ile 64 GB RAM'i bir araya getiren Casper Excalibur G615 öne çıkıyor. Euro Truck Simulator 2 oynamak için laptop arayanlar, bu üç model arasından farklı bütçe ve performans ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirebilir.
1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90H-E)
Excalibur G920'nin 16 inç QHD IPS ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. 500 nit parlaklık değeri, özellikle görsel ayrıntıların önemli olduğu oyunlarda avantaj sağlıyor. ETS2 harita modları ve grafik modlarıyla geniş bir görsel deneyim hedefleyenler için ekranın yüksek çözünürlüğü de önemli. 1 TB PCIe 4.0 SSD, 64 GB RAM ve güçlü soğutma için FrostFlux teknolojisiyle desteklenen model, ETS2 laptop önerileri arasında en üst donanım seviyesini temsil ediyor.
- İşlemci: Intel Core i9-14900HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7
- RAM: 64 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
- Ekran: 16 inç QHD IPS, 2560 x 1600, 300 Hz
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
2️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.230H-DQJ0R-C)
Excalibur G870, 15,6 inç Full HD IPS ekranında 165 Hz yenileme hızı sunuyor. 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD kapasitesi oyun ve mod dosyaları için geniş bir depolama alanı sağlarken iki M.2 depolama yuvası da kapasiteyi artırma imkanı sunuyor. ETS2 için en iyi fiyat performans laptop modelini arayanlar için Excalibur G870 ideal seçenek olabilir.
- İşlemci: Intel Core 7 230H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
- RAM: 32 GB DDR4
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS, 165 Hz
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
3️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-EQ70R-C)
Excalibur G915'in 16 inç Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı sunuyor. MUX Switch desteği, oyunlarda harici ekran kartının doğrudan kullanılmasına olanak tanırken Casper'ın FrostFlux soğutma sistemi iki turbo fan ve beş bakır ısı borusuyla işlemci ve ekran kartındaki ısının dağıtılmasını sağlıyor.
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8 GB GDDR7
- RAM: 64 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
- Ekran: 16 inç Full HD IPS, 165 Hz, 350 nit
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
4️⃣ Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ
Gigabyte Gaming A18 PRO'nun öne çıkan özelliklerinden biri 18 inç büyüklüğündeki WQXGA ekranı. 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunan panel, ETS2'nin geniş manzaralarını daha büyük bir görüntü alanında takip etmeyi sağlıyor. MUX Switch desteği, ekran kartının performansını doğrudan kullanabilmeye yardımcı olurken WINDFORCE Infinity EX soğutma sistemi de yoğun yük altında sıcaklıkların kontrol edilmesini hedefliyor. ProMods ve grafik modlarıyla daha kapsamlı bir deneyim isteyenler için bu model, güçlü ekran kartı ve geniş ekran kombinasyonuyla öne çıkıyor.
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7
- RAM: 32 GB LPDDR5x 5600 MHz
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran: 18 inç WQXGA IPS, 2560 x 1600, 165 Hz
- Ek özellikler: MUX Switch, WINDFORCE Infinity EX soğutma
5️⃣ Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H
Legion Pro 5'in 16 inç OLED ekranı, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. OLED panelin yüksek kontrastı ve canlı renkleri, ETS2'de gün doğumu, gün batımı ve gece sürüşleri gibi sahnelerin daha etkileyici görünmesine yardımcı olabilir. RTX 5070 Ti ekran kartının 12 GB belleği de grafik modlarıyla kullanımda avantaj sağlıyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7, 140 W
- RAM: 32 GB DDR5 5600 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- Ekran: 16 inç WQXGA OLED, 2560 x 1600, 240 Hz
- İşletim sistemi: FreeDOS
6️⃣ Acer Nitro V 16S
Acer Nitro V 16S, 16 inç WQXGA IPS ekranında 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 100 sRGB renk kapsamına sahip ekran, ETS2'deki manzara ve çevre detaylarının canlı görünmesine yardımcı oluyor.
- İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350 (8 çekirdek, 16 iş parçacığı)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, 85 W
- RAM: 40 GB DDR5 5600 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
- Ekran: 16 inç WQXGA IPS, 2560 x 1600, 180 Hz
- İşletim sistemi: FreeDOS
7️⃣ Asus Tuf Gaming F16 FX608JMI-TU295
Modelin 16 inç WUXGA ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. ASUS'un TUF serisinde öne çıkardığı dayanıklılık yaklaşımı kapsamında bilgisayar MIL-STD-810H testlerinden geçirilmiş. 90 Wh batarya, USB-C güç dağıtımı, Thunderbolt 4 bağlantısı ve iki adet M.2 yuvası da modelin dikkat çeken özellikleri arasında.
- İşlemci: Intel Core i7-14650HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 115 W'a kadar
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
- Ekran: 16 inç WUXGA, 1920 x 1200, 144 Hz
- Ek özellikler: 90 Wh batarya, Thunderbolt 4, iki M.2 yuvası
8️⃣ MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG-091XTR
MSI Vector 16 HX AI'nin 16 inç ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. MSI OverBoost Ultra teknolojisiyle CPU ve GPU için toplam 205 W'a kadar güç sağlanabilmesi, sistemin yoğun yük altındaki performansını destekliyor. 90 Wh batarya, 24 bölgeli RGB klavye, Thunderbolt 5 bağlantıları ve iki M.2 SSD yuvası da bilgisayarın diğer özellikleri arasında. ETS2 için laptop tavsiyesi arayan ve aynı bilgisayarı farklı yüksek donanım gerektiren oyunlarda da kullanmayı düşünenler için MSI'ın bu modeli güçlü bir alternatif oluşturuyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7, 140 W
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
- Ekran: 16 inç FHD+, 1920 x 1200, 144 Hz
- Ek özellikler: 90 Wh batarya, Thunderbolt 5, iki M.2 yuvası
Euro Truck Simulator 2 için laptop seçerken nelere dikkat edilmeli?
Steam'de paylaşılan resmi sistem gereksinimlerine göre oyunun Windows sürümü en az 8 GB RAM, Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci ve 2 GB VRAM'li GTX 660 ya da RX 460 seviyesinde ekran kartı istiyor. Önerilen yapılandırmada ise 12 GB RAM, Core i5-9600 veya Ryzen 5 3600 işlemci ve GTX 1660 ya da RX 590 ekran kartı bulunuyor.
ETS2 kaç GB RAM istiyor sorusunun yanıtı standart oyun deneyimi için en az 8 GB, önerilen yapılandırma için 12 GB şeklinde. Bununla birlikte ETS2 16 GB RAM ile oynanır mı sorusuna evet yanıtı verilebilir. Çok sayıda mod, arka planda çalışan uygulamalar ve genişletilmiş haritalar kullanıldığında ise 32 GB RAM daha rahat bir kullanım alanı sağlıyor. ETS2 kaç GB ekran kartı istiyor sorusunun yanıtı da resmî minimum gereksinimdeki 2 GB VRAM olsa da güncel laptoplarda 6 GB ve üzeri ekran kartı belleğine yönelmek daha mantıklı.
ETS2 harita modları ve özellikle ProMods gibi genişletmeler, oyunun standart haritasına yeni şehirler ve ülkeler ekliyor. ProMods, 80'den fazla yeni şehir ve sekiz yeni ülke içeriyor. Bu tür içeriklerde ETS2 ProMods sistem gereksinimleri için tek bir sabit donanım değeri bulunmuyor. Kullanılan diğer modlar, grafik ayarları ve oyun sürümü de performansı etkiliyor.
Grafik modları tarafında ise ekran kartının gücü ve VRAM kapasitesi daha fazla önem kazanıyor. Yüksek çözünürlüklü dokular, ışıklandırma efektleri ve ReShade gibi görsel düzenlemeler ekran kartına ek yük getirebiliyor. ETS2 trafik modu kullanıldığında işlemci ve bellek tarafındaki yük de artabiliyor.
ETS2 için hangi laptop alınmalı?
ETS2 oynamak için hangi laptop alınır sorusunun yanıtı, oyuncunun kullanacağı grafik ayarlarına ve mod sayısına göre değişiyor. Standart oyunu oynamak isteyenler için RTX 3050 gibi ekran kartları son derece yeterliyken ProMods, yoğun trafik paketleri ve yüksek çözünürlüklü grafik modları kullananların RTX 5060 ve üzeri ekran kartlarına yönelmesi daha yüksek performans arayanlar için uygun olabilir.
Burada RAM kapasitesi de önemli. ETS2 8 GB RAM ile çalışır mı sorusunun yanıtı evet olsa da bu kapasiteyi yoğun mod kullanımı için önermiyoruz. 16 GB RAM standart kullanım için daha uygun bir başlangıç noktası. 32 GB RAM ise aynı anda birden fazla mod kullananlar ve arka planda farklı uygulamalar çalıştıranlar için daha rahat bir seçenek. 64 GB RAM ise Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90H-E) gibi üst segment modellerde uzun vadeli kullanım ve farklı iş yükleri açısından ek avantaj sunuyor.
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