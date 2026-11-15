Euro Truck Simulator 2 için laptop önerileri: Harita ve grafik modları ile kullanım

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Oynat ETS 2'yi gelişmiş grafik ve harita modlarıyla oynamak isteyenler için laptop önerileri açıklandı. ProMods ve yoğun trafik paketleri için Casper Excalibur, Gigabyte ve Lenovo gibi güçlü modeller öne çıkıyor. Yüksek ayarlarda akıcı bir deneyim elde etmek için sistemde en az 16 GB RAM ile RTX 5060 veya üstü bir ekran kartının tercih edilmesi öneriliyor. Bütçenize uygun modeli seçerek simülasyon keyfini artırabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Euro Truck Simulator 2 (ETS2) oynarken yeni haritalar, yoğun trafik paketleri ve grafik modları kullanmak isteyenlerin standart oyuncu laptoplarından daha fazlasına ihtiyacı olabiliyor. Özellikle ProMods gibi harita genişletmeleri ve yüksek çözünürlüklü dokular bilgisayarın işlemci, RAM ve ekran kartı kapasitesini daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle ETS2 için laptop seçerken kullanılacak modlara ve hedeflenen grafik kalitesine de dikkat etmek gerekiyor.

ETS2 laptop önerisi arayanlara yönelik hazırladığımız listede 24 GB VRAM'li RTX 5090 ekran kartıyla Casper Excalibur G920, daha ulaşılabilir fiyatıyla Casper Excalibur G870 ve RTX 5080 ekran kartlı Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ öne çıkıyor. Peki ETS2 oynamak için hangi laptop alınır? İşte cevabı:

ETS2 için tercih edilebilecek laptop modelleri arasında, RTX 5090 ekran kartı ve 64 GB RAM kapasitesiyle Casper Excalibur G920, daha uygun fiyatıyla Casper Excalibur G870 ve RTX 5070 ekran kartı ile 64 GB RAM'i bir araya getiren Casper Excalibur G615 öne çıkıyor. Euro Truck Simulator 2 oynamak için laptop arayanlar, bu üç model arasından farklı bütçe ve performans ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirebilir.

1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90H-E)

Tam Boyutta Gör ETS2 için yüksek donanım kapasitesine sahip bir bilgisayar arayanların değerlendirebileceği modellerin başında Casper Excalibur G920 geliyor. Intel Core i9-14900HX işlemci ve 24 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartıyla gelen model, özellikle yüksek grafik ayarları ve yoğun mod kullanımı için oldukça güçlü bir donanım sunuyor. 64 GB DDR5 RAM kapasitesi de aynı anda çok sayıda harita, trafik ve grafik modu kullanan oyuncuların ihtiyaçlarına fazlasıyla karşılık verebilecek seviyede. Bu özellikleriyle Excalibur G920, en iyi ETS2 için laptop modeli olarak belirtilebilir.

Excalibur G920'nin 16 inç QHD IPS ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. 500 nit parlaklık değeri, özellikle görsel ayrıntıların önemli olduğu oyunlarda avantaj sağlıyor. ETS2 harita modları ve grafik modlarıyla geniş bir görsel deneyim hedefleyenler için ekranın yüksek çözünürlüğü de önemli. 1 TB PCIe 4.0 SSD, 64 GB RAM ve güçlü soğutma için FrostFlux teknolojisiyle desteklenen model, ETS2 laptop önerileri arasında en üst donanım seviyesini temsil ediyor.

İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7

RAM: 64 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç QHD IPS, 2560 x 1600, 300 Hz

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

2️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.230H-DQJ0R-C)

Tam Boyutta Gör Daha uygun bütçeyle ETS2 oynamak isteyenler için Casper Excalibur G870 değerlendirilebilecek seçeneklerden biri. Intel Core 7 230H işlemci ve 6 GB GDDR6 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartıyla gelen model, oyunun standart sürümünü ve daha ölçülü grafik ayarlarını hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor. 32 GB RAM kapasitesi, özellikle birden fazla harita ve trafik modu kullanan oyuncular açısından avantaj sağlıyor. Bu sayede ETS2 için oyuncu laptopu arayan ancak en üst segment ekran kartlarına bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar da alternatif bir yapılandırmayı değerlendirebilir.

Excalibur G870, 15,6 inç Full HD IPS ekranında 165 Hz yenileme hızı sunuyor. 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD kapasitesi oyun ve mod dosyaları için geniş bir depolama alanı sağlarken iki M.2 depolama yuvası da kapasiteyi artırma imkanı sunuyor. ETS2 için en iyi fiyat performans laptop modelini arayanlar için Excalibur G870 ideal seçenek olabilir.

İşlemci: Intel Core 7 230H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6

RAM: 32 GB DDR4

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 15,6 inç Full HD IPS, 165 Hz

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

3️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-EQ70R-C)

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915, güçlü ekran kartı ve yüksek bellek kapasitesini daha taşınabilir bir kasada bir araya getiren seçeneklerden biri. Series 2 Intel Core 7 240H işlemci ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ile gelen model, ETS2'yi yüksek grafik ayarlarında oynamak ve farklı modlarla daha kapsamlı bir deneyim yaşamak isteyenlere hitap ediyor. 64 GB DDR5 RAM kapasitesi, özellikle ProMods gibi harita genişletmeleriyle birlikte trafik ve grafik modları kullanan oyuncular için önemli bir avantaj sağlıyor. 1 TB PCIe 4.0 SSD de oyun ve mod dosyaları için geniş bir depolama alanı sunuyor.

Excalibur G915'in 16 inç Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı sunuyor. MUX Switch desteği, oyunlarda harici ekran kartının doğrudan kullanılmasına olanak tanırken Casper'ın FrostFlux soğutma sistemi iki turbo fan ve beş bakır ısı borusuyla işlemci ve ekran kartındaki ısının dağıtılmasını sağlıyor.

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8 GB GDDR7

RAM: 64 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç Full HD IPS, 165 Hz, 350 nit

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

4️⃣ Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ

Tam Boyutta Gör Büyük ekranlı bir ETS2 laptop arayanlar için Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ dikkat çekiyor. Intel Core 7 240H işlemci ve 16 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU ile gelen model, yüksek grafik ayarları ve yoğun görsel modlar için güçlü bir donanım sunuyor. 32 GB bellek kapasitesi ve 1 TB SSD ile desteklenen bilgisayar, çoklu görev kullanımı açısından da dengeli bir yapı ortaya koyuyor.

Gigabyte Gaming A18 PRO'nun öne çıkan özelliklerinden biri 18 inç büyüklüğündeki WQXGA ekranı. 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunan panel, ETS2'nin geniş manzaralarını daha büyük bir görüntü alanında takip etmeyi sağlıyor. MUX Switch desteği, ekran kartının performansını doğrudan kullanabilmeye yardımcı olurken WINDFORCE Infinity EX soğutma sistemi de yoğun yük altında sıcaklıkların kontrol edilmesini hedefliyor. ProMods ve grafik modlarıyla daha kapsamlı bir deneyim isteyenler için bu model, güçlü ekran kartı ve geniş ekran kombinasyonuyla öne çıkıyor.

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7

RAM: 32 GB LPDDR5x 5600 MHz

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 18 inç WQXGA IPS, 2560 x 1600, 165 Hz

Ek özellikler: MUX Switch, WINDFORCE Infinity EX soğutma

5️⃣ Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H

Tam Boyutta Gör Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H, güçlü işlemci ve ekran kartını bir arada isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, 24 çekirdekli yapısı ve 5,4 GHz'e kadar çıkan maksimum frekansıyla yoğun işlem yüklerinin üstesinden gelebiliyor. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7 ekran kartı ise 140 W TGP değeriyle destekleniyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD kapasitesiyle gelen model, ETS2'nin yanı sıra yüksek donanım gerektiren diğer oyunlarda da kullanılabilecek bir yapı sunuyor.

Legion Pro 5'in 16 inç OLED ekranı, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. OLED panelin yüksek kontrastı ve canlı renkleri, ETS2'de gün doğumu, gün batımı ve gece sürüşleri gibi sahnelerin daha etkileyici görünmesine yardımcı olabilir. RTX 5070 Ti ekran kartının 12 GB belleği de grafik modlarıyla kullanımda avantaj sağlıyor.

İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7, 140 W

RAM: 32 GB DDR5 5600 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

Ekran: 16 inç WQXGA OLED, 2560 x 1600, 240 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

6️⃣ Acer Nitro V 16S

Tam Boyutta Gör Euro Truck Simulator 2 laptop önerileri arasında değerlendirebileceğimiz Acer Nitro V 16S, AMD Ryzen AI 7 350 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla güçlü bir donanım sunuyor. 8 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5070, 85 W maksimum grafik gücüyle çalışıyor. Bu yapılandırmada 40 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD bulunuyor. Özellikle ProMods gibi kapsamlı harita paketleriyle trafik ve grafik modlarını birlikte kullanmak isteyenler için yüksek bellek kapasitesi avantaj sağlıyor. 1 TB depolama alanı da oyun ve mod dosyaları için yeterli bir başlangıç alanı sunuyor.

Acer Nitro V 16S, 16 inç WQXGA IPS ekranında 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 100 sRGB renk kapsamına sahip ekran, ETS2'deki manzara ve çevre detaylarının canlı görünmesine yardımcı oluyor.

İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350 (8 çekirdek, 16 iş parçacığı)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, 85 W

RAM: 40 GB DDR5 5600 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD

Ekran: 16 inç WQXGA IPS, 2560 x 1600, 180 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

7️⃣ Asus Tuf Gaming F16 FX608JMI-TU295

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming F16, Intel Core i7-14650HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla ETS2 için oyuncu laptopu arayanların değerlendirebileceği bir başka seçenek. 16 çekirdekli ve 24 iş parçacıklı işlemci, oyun sırasında arka planda çalışan uygulamalar ve çoklu görev kullanımı için yeterli işlem gücü sunuyor. RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 belleği ve 115 W'a kadar ulaşan grafik gücü de yüksek grafik ayarları için avantaj sağlıyor. 16 GB RAM kapasitesi başlangıç için yeterli olsa da ETS2 harita modları ve trafik paketleriyle daha kapsamlı kullanım hedefleyenlerin bellek yükseltmesini değerlendirmesi yerinde olur.

Modelin 16 inç WUXGA ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. ASUS'un TUF serisinde öne çıkardığı dayanıklılık yaklaşımı kapsamında bilgisayar MIL-STD-810H testlerinden geçirilmiş. 90 Wh batarya, USB-C güç dağıtımı, Thunderbolt 4 bağlantısı ve iki adet M.2 yuvası da modelin dikkat çeken özellikleri arasında.

İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 115 W'a kadar

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD

Ekran: 16 inç WUXGA, 1920 x 1200, 144 Hz

Ek özellikler: 90 Wh batarya, Thunderbolt 4, iki M.2 yuvası

8️⃣ MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG-091XTR

Tam Boyutta Gör MSI Vector 16 HX AI, Intel Core Ultra 7 255HX işlemcisi ve RTX 5070 Ti ekran kartıyla güçlü donanım isteyen oyunculara hitap ediyor. 20 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip işlemci, 5,2 GHz'e kadar ulaşan maksimum frekansıyla yoğun işlem yüklerinde avantaj sağlıyor. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti'nin 12 GB GDDR7 belleği ve 140 W'a kadar çıkan grafik gücü, yüksek çözünürlüklü dokular ve grafik modlarıyla kullanım için önemli bir donanım desteği oluşturuyor.

MSI Vector 16 HX AI'nin 16 inç ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. MSI OverBoost Ultra teknolojisiyle CPU ve GPU için toplam 205 W'a kadar güç sağlanabilmesi, sistemin yoğun yük altındaki performansını destekliyor. 90 Wh batarya, 24 bölgeli RGB klavye, Thunderbolt 5 bağlantıları ve iki M.2 SSD yuvası da bilgisayarın diğer özellikleri arasında. ETS2 için laptop tavsiyesi arayan ve aynı bilgisayarı farklı yüksek donanım gerektiren oyunlarda da kullanmayı düşünenler için MSI'ın bu modeli güçlü bir alternatif oluşturuyor.

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7, 140 W

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD

Ekran: 16 inç FHD+, 1920 x 1200, 144 Hz

Ek özellikler: 90 Wh batarya, Thunderbolt 5, iki M.2 yuvası

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Euro Truck Simulator 2 için laptop seçerken nelere dikkat edilmeli?

Tam Boyutta Gör Euro Truck Simulator 2, ilk bakışta çok yüksek donanım gereksinimleri olmayan bir oyun gibi görünse de harita genişletmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, trafik paketleri ve grafik modları kullanıldığında daha güçlü donanımlardan yararlanabiliyor. Bu nedenle ETS2 laptop seçerken yalnızca oyunun minimum sistem gereksinimlerine bakmak yeterli değil. Özellikle işlemci, ekran kartı belleği, RAM kapasitesi ve soğutma sistemi birlikte değerlendirilmeli.

Steam'de paylaşılan resmi sistem gereksinimlerine göre oyunun Windows sürümü en az 8 GB RAM, Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci ve 2 GB VRAM'li GTX 660 ya da RX 460 seviyesinde ekran kartı istiyor. Önerilen yapılandırmada ise 12 GB RAM, Core i5-9600 veya Ryzen 5 3600 işlemci ve GTX 1660 ya da RX 590 ekran kartı bulunuyor.

ETS2 kaç GB RAM istiyor sorusunun yanıtı standart oyun deneyimi için en az 8 GB, önerilen yapılandırma için 12 GB şeklinde. Bununla birlikte ETS2 16 GB RAM ile oynanır mı sorusuna evet yanıtı verilebilir. Çok sayıda mod, arka planda çalışan uygulamalar ve genişletilmiş haritalar kullanıldığında ise 32 GB RAM daha rahat bir kullanım alanı sağlıyor. ETS2 kaç GB ekran kartı istiyor sorusunun yanıtı da resmî minimum gereksinimdeki 2 GB VRAM olsa da güncel laptoplarda 6 GB ve üzeri ekran kartı belleğine yönelmek daha mantıklı.

ETS2 harita modları ve özellikle ProMods gibi genişletmeler, oyunun standart haritasına yeni şehirler ve ülkeler ekliyor. ProMods, 80'den fazla yeni şehir ve sekiz yeni ülke içeriyor. Bu tür içeriklerde ETS2 ProMods sistem gereksinimleri için tek bir sabit donanım değeri bulunmuyor. Kullanılan diğer modlar, grafik ayarları ve oyun sürümü de performansı etkiliyor.

Grafik modları tarafında ise ekran kartının gücü ve VRAM kapasitesi daha fazla önem kazanıyor. Yüksek çözünürlüklü dokular, ışıklandırma efektleri ve ReShade gibi görsel düzenlemeler ekran kartına ek yük getirebiliyor. ETS2 trafik modu kullanıldığında işlemci ve bellek tarafındaki yük de artabiliyor.

ETS2 için hangi laptop alınmalı?

ETS2 oynamak için hangi laptop alınır sorusunun yanıtı, oyuncunun kullanacağı grafik ayarlarına ve mod sayısına göre değişiyor. Standart oyunu oynamak isteyenler için RTX 3050 gibi ekran kartları son derece yeterliyken ProMods, yoğun trafik paketleri ve yüksek çözünürlüklü grafik modları kullananların RTX 5060 ve üzeri ekran kartlarına yönelmesi daha yüksek performans arayanlar için uygun olabilir.

Burada RAM kapasitesi de önemli. ETS2 8 GB RAM ile çalışır mı sorusunun yanıtı evet olsa da bu kapasiteyi yoğun mod kullanımı için önermiyoruz. 16 GB RAM standart kullanım için daha uygun bir başlangıç noktası. 32 GB RAM ise aynı anda birden fazla mod kullananlar ve arka planda farklı uygulamalar çalıştıranlar için daha rahat bir seçenek. 64 GB RAM ise Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90H-E) gibi üst segment modellerde uzun vadeli kullanım ve farklı iş yükleri açısından ek avantaj sunuyor.

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Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) için laptop tavsiyeleri

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