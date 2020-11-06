Europa Trans Taşıma Tüzüğü

EŞYALARIN YÜKLENDİĞİ EVDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kumaş türü mobilyalar; Koltuklar ve yataklar hijyenik olması amacıyla daha önce kullanılmamış, tek kullanımlık olan streç folyo ile sarılır. Söz konusu eşyalar streçlendikten sonra koruyucu olması amacıyla kalın pat pat naylon ile kaplanır ve bu işlemden sonra tekrar streç folyo ile kaplama yapılarak bu tür eşyaların ambalajlanması tamamlanmış olur. Ahşap türü mobilyalar (konsol, şifonyer, gardrop vb.); Demonte olması gerekenlerin demontesi alanında uzman personelimiz tarafından yapıldıktan sonra uygun şekilde pat pat naylon, köşebent ve streç folyolar ile ambalajlanır. Ankara şehir içi nakliyat Kolilenebilir eşyalar; Kırılabilecek olan eşyalar beyaz kağıtlara sarılarak uygun şekilde kolileme yapılır ve evin hangi bölümünden alındı ise kolinin üzerine yazılarak taşınmaya hazır hale getirilir. Katlı olarak bulunan giysiler raflardan katları bozulmadan olduğu gibi alınarak uygun şekilde kolilere koyulur ve evin hangi bölümünden alındıysa üzerine yazılarak taşınmaya hazır hale getirilir. Ayakkabılar uygun şekilde kolileme yapılarak taşınır. Askıda bulunan giysiler taşınabilir gardroplarımızın içerisine asılarak ütüsü bozulmadan ve tozlanmadan taşınır (Her araçta 2 şer tane 20takım elbise alma kapasitesine sahip taşınabilir gardrop bulunur). Beyaz eşyalar bulundukları yerden bağlantıları sökülerek pat pat naylonlara ve streç folyolara sarılarak taşınır. Avize, perde ve duvara montajlı eşyalar yerlerinden uygun şekilde bağlantıları çözülür ve ürüne göre uygun ambalajlama yapılarak taşınır.



EŞYALARIN BIRAKILDIĞI EVDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ambalajlanmış olan mobilyaların ambalajları sökülerek ev içerisindeki dizaynı eşya sahibinin istediği şekilde yapılır. Europatrans Demonte etmiş olduğumuz ayağı yere basan mobilyaların montajları tarafımızca alanında uzman personelimiz tarafından yapılır. Kolilenmiş olarak taşıdığımız eşyaları kolilerin üzerinde ki yazılmış notlara göre evde ait olduğu yere olduğu gibi bırakılır. Beyaz eşyaların bağlantıları hazır bulunan yerlerine tarafımızca yapılır. Askılı taşınabilir gardroplarımız ile taşıdığımız giysiler eşya sahibinin istediği yere istediği gibi dizilir. Tavana ve duvara montaj yapılmamaktadır.



Not: Dışarıdan eşya transferi için kullandığımız Mobil asansörlerimiz koşullar uygun olduğu sürece eşya transferlerinde kullanılacaktır.



EUROPA TRANS GARANTİSİ VE SİGORTALAMA



Eşyaların ambalajlanması , taşınması ve araçta istiflenmesi sürecinde oluşan hasarlarıkarşılayacağımıza dair firma olarak eşya sahibi ile sözleşme yaparak garanti altına alıyoruz.(personelden kaynaklanan hasarları sigorta şirketleri karşılamadığı için bu hizmeti

sunuyoruz). Bunun dışında aracın transfer sürecinde devrilmesi ya da yanması durumunda içerindeki eşyaların karşılanması için tarafımızca Allianz sigortadan 50,000 tl Elli Bin Türk Lirası yol sigortası yapılmaktadır.



KEŞİF VE NİHAİ FİYATLANDIRMA



Eşyaların taşınma süreci başlatılmadan önce keşif yapılır ve hangi ebatlarda aracın kullanılacağı, nkadar ambalaj malzemesi kullanılacağı, kaç kişilik bir ekip ile çalışılacağı ve dışarıdan mobil asansörürümüzün kullanılıp kullanılamayacağı gibi tespitler yapıldıktan sonra nihai fiyat belirlenip taşınma tarihi ayarlanarak sözleşme yapılır ve süreç başlar. Eşyaların keşifi bizzat expertizlerimiz tarafından yapılacaktır.

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