Ev bataryalarının gözden kaçan elektrik tüketimi

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Ev tipi güneş enerjisi depolama sistemleri, güneş panellerinin ürettiği elektriği daha sonra kullanmak için önemli bir çözüm sunuyor. Ancak sistemin gün içinde aktif olarak şarj veya deşarj olmadığı zamanlarda da elektrik tükettiği gözden kaçabiliyor. HTW Berlin ve aquu tarafından gerçekleştirilen testlerde ev bataryalarının bekleme modundaki tüketimleri arasında çok büyük farklar bulunduğunu ortaya kondu.

Bazı ev bataryaları çok daha fazla elektrik tüketiyor

Araştırma kapsamında toplam 10 farklı üreticiye ait 12 ev tipi batarya ve inverter sistemi test edildi. Bu üreticilerden 8 tanesi isimleriyle çalışmada yer alırken, 2 üretici/cihaz ise anonim tutuldu. Çalışmada yer alan firmalar BYD, Fox ESS, Fronius, Kostal, SAX Power, SMA, RCT Power ve Energy Depot oldu.

Araştırmada incelenen sistemler arasında bekleme tüketimi açısından ciddi farklar ölçüldü. Zira bu sistemler anda eve enerji sağlamıyor veya şarj olmuyor olsa bile inverter, enerji yönetim sistemi ve diğer elektronik bileşenler çalışmaya devam ettiği için şebekeden elektrik çekiliyor.

Tam Boyutta Gör En verimli sistemler bekleme sırasında yalnızca 4 watt elektrik tüketirken, düşük performans gösteren sistemlerden birinin tüketimi 64 watt seviyesine ulaştı. Dolayısıyla sistemler arasındaki fark 16 kata kadar çıkabiliyor.

Bekleme tüketimi tek başına küçük bir değer gibi görünse de sistemin yıl boyunca sürekli bağlı olduğu düşünüldüğünde toplam kayıp da büyüyor. Üstelik bu tüketim, bataryanın enerji depolama ve geri verme süreçlerindeki kayıplarla birlikte değerlendirildiğinde sistemin genel verimliliğini doğrudan etkiliyor.

Yılda 200 euroya kadar fark oluşturabiliyor

Bekleme tüketimi, yalnızca teknik bir verimlilik göstergesi olarak kalmıyor. Bir depolama sisteminin üretilen elektriği ne kadar az kayıpla depolayıp geri verebildiği, ev sahibinin güneş enerjisinden elde ettiği ekonomik faydayı da belirliyor.

HTW Berlin'in hesaplamalarına göre 2026 testindeki en verimli sistem ile en düşük verimliliğe sahip sistem arasında yıllık yaklaşık 200 euro maliyet farkı bulunuyor. Dolayısıyla batarya satın alırken yalnızca kapasiteye veya maksimum güce bakmak, sistemin uzun vadeli işletme maliyetini anlamak için yeterli olmayabiliyor.

Fox ESS yüzde 97 verimliliğe ulaştı

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Gerçekleştirilen testlerde enerjisi depolama sistemi 5 kW ve 10 kW güç sınıflarında karşılaştırdı. Sistemler, toplam enerji verimliliğini gösteren System Performance Index (SPI) üzerinden değerlendirildi.

10 kW sınıfında hibrit inverterli sistemler arasında Fox ESS PQ-H3-Ultra-10.0 ve EQ3300-5 batarya kombinasyonu yüzde 97 SPI ile birinci oldu. Fox ESS'i RCT Power Power Storage DC 10.0 ve Energy Depot Centurio 10 takip etti.

Fronius sistemleri ile Kostal inverter ve BYD batarya kombinasyonu da yüzde 95'in üzerinde SPI değerine ulaşarak üst seviyelerde yer aldı.

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Testin en düşük performans gösteren sistemi ise yüzde 89,3 SPI ile G verimlilik sınıfında kaldı. Fox ESS'in yüzde 97'lik değeriyle karşılaştırıldığında bu sistemdeki SPI kaynaklı kayıplar yaklaşık 3,5 kat daha yüksek oldu.

Sistemlerin tüketim değişimlerine tepki sürelerinde de 13 saniyeyi aşan fark ölçüldü. Energy Depot ve RCT Power sistemleri ise değişimleri yaklaşık 0,2 saniyede dengeleyebiliyor. HTW Berlin ve aquu, batarya seçiminde bekleme tüketimi, inverter ve batarya verimliliği, tepki süresi, bağlantı yapısı ve enerji yönetimi gibi özelliklerin birlikte değerlendirilmesini öneriyor.

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Ev bataryalarının gözden kaçan elektrik tüketimi

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