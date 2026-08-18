Ev ekonominize katkıda bulunacak akıllı ev aletleri

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Tam Boyutta Gör Evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte kullanıcıların beklentileri de değişiyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran ürünlerde işlevselliğin yanı sıra zaman tasarrufu, verimlilik ve kullanım kolaylığı da ön plana çıkıyor. Bu noktada Philips'in temizlik odaklı OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop modeli ile kahve tutkunlarına hitap eden Café Aromis 8000 Serisi Tam Otomatik Kahve Makinesi farklı ihtiyaçlara yönelik teknolojik çözümler sunuyor. Bu iki ürün hem ev yaşamında konforu artırmayı hem de ev ekonomisine destek oluyor.

Philips OneUp 5000 her zaman temiz suyla siliyor

Tam Boyutta Gör Philips’in OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, kirli suyu anında emip yüzeyi her zaman temiz suyla silen patentli OneUp teknolojisi. Bu sistem sayesinde geleneksel paspaslarda sıkça karşılaşılan “kirli suyla tekrar silme” problemi ortadan kaldırılıyor.

Ürün aynı zamanda temiz ve kirli suyu ayrı haznelerde tutarak hijyen standardını yükseltiyor. Kullanıcılar, hazneleri kolayca doldurup boşaltabiliyor ve temizlik sırasında kirli suya doğrudan temas etmek zorunda kalmıyor.

Tek fıs yeterli

Tam Boyutta Gör Ev ekonomisi açısından bakıldığında cihazın sunduğu veriler dikkat çekici. Tek bir kartuşun üç şişe deterjan kullanımına karşılık gelmesi ve yalnızca “tek fıs” seviyesinde deterjan ihtiyacı, kimyasal tüketimini ciddi şekilde azaltıyor. Ayrıca yıkanabilir ped yapısı sayesinde sürekli yeni paspas alma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Cihazın öne çıkan bir diğer yönü ise hız ve kullanım kolaylığı. Kova doldurma, paspas sıkma veya durulama gibi adımları ortadan kaldıran yapı, temizlik sürecini sadeleştiriyor. 360 derece dönebilen başlık sayesinde dar alanlara ve mobilya altlarına erişim kolaylaşırken, kablosuz tasarım da hareket özgürlüğü sağlıyor.

Tam şarjla 70 dakikaya kadar kullanım süresi sunan cihaz, tek su haznesiyle yaklaşık 50 metrekarelik alanı temizleyebiliyor. Bu da ürünü 125 metrekareye kadar yaşam alanları için uygun hale getiriyor.

Performansta iddialı

Tam Boyutta Gör Yağ, leke, yapışkan kir ve ince toz gibi farklı kir türlerini temizleyebilen sistem, aynı zamanda bakterilerin yüzde 99,9’unu ortadan kaldırabiliyor. Bu sayede yüzeylerde iz veya kalıntı bırakmadan daha parlak bir görünüm elde ediliyor.

OneUp pedlerinin sunduğu bir diğer avantaj ise kuruma süresinde ortaya çıkıyor. Yüzeyleri yüzde 50 daha hızlı kurutabilen pedler, zeminin eşit şekilde nemlenmesini sağlarken temizlik sonrası bekleme süresini de azaltıyor.

Ev teknolojilerinde 2026’da öne çıkanlar 4 ay önce eklendi

Cihaz, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan pek çok sert zemin tipiyle uyumlu çalışıyor. Laminant, parke, vinil, fayans ve taş zeminlerde kullanılabilmesi, ürünü farklı yaşam alanları için pratik bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca çıkarılabilir pedlerin çamaşır makinesinde 40°C’de yıkanabilmesi, bakım sürecini de kolaylaştırıyor.

Philips OneUp 5000 özellikleri

Temiz su haznesi kapasitesi: 281 ml

Kirli su haznesi kapasitesi: 178 ml

Islaklık ayarı sayısı: 2

Paspas boyutları (UxGxY): 35*12*140 cm

Birlikte verilen kartuş sayısı: 1

Birlikte verilen ped sayısı: 1

Kablosuz: Evet

Pil gerilimi: 3,6 V

Pil/akü kapasitesi: 2 Ah

Pil/akü ömrü: 70 dk

Pil/akü tipi: Lityum iyon pil

Boş ağırlık: 1,9 kg

Evde kafe deneyimi: Philips Café Aromis 8000 Serisi

Tam Boyutta Gör Evde hazırlanan kahvenin kalitesini artırmaya yönelik çözümler geliştiren Philips, Café Aromis 8000 Serisi ile tam otomatik kahve makinesi segmentinde dikkat çekiyor. Cihaz, espresso başta olmak üzere farklı kahve türlerinde daha yoğun aroma ve dengeli tat elde etmeyi amaçlayan BrewExtract teknolojisi ile öne çıkıyor. Sistem, demleme sırasında sıcaklık, basınç ve süre gibi parametreleri otomatik olarak optimize ederek kahve çekirdeklerinden maksimum aroma alınmasını hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Makinenin dikkat çeken özelliklerinden biri de HomeID uygulaması üzerinden uzaktan kontrol desteği. Uygulama içerisinde yer alan yapay zeka destekli Barista Asistanı, kullanılan kahve çekirdeğine ve kullanıcı tercihine göre demleme ayarlarını otomatik olarak düzenleyebiliyor. Böylece farklı çekirdek türlerinden en iyi sonucu almak için manuel ayarlarla uzun süre uğraşmak gerekmiyor.

Philips Café Aromis 8000 Serisi, 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği sunuyor. Espresso, cappuccino ve latte gibi klasik seçeneklerin yanı sıra cold brew tarzı içecekler de hazırlanabiliyor. Süt bazlı içeceklerde ise LatteGo Pro süt sistemi devreye giriyor. Sistem, sıcak veya soğuk süt kullanarak yumuşak ve yoğun süt köpüğü oluşturabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kullanım tarafında 4,3 inç büyüklüğünde dokunmatik renkli ekran bulunuyor. Kullanıcılar kahve yoğunluğu, sıcaklık seviyesi ve fincan boyutu gibi ayarları kolayca değiştirebiliyor. Ayrıca cihazda sekiz farklı kullanıcı profili oluşturulabiliyor. Bu sayede aynı evde yaşayan kişiler kendi kahve tercihlerini kaydederek her kullanımda yeniden ayar yapmak zorunda kalmıyor.

Sessiz çalışma da modelin öne çıkan yönlerinden biri. SilentBrew teknolojisi, kahve öğütme sürecinde önceki nesillere göre daha düşük ses seviyesi sunuyor. Önceki nesil Philips tam otomatik espresso makinelerine kıyasla %40 daha sessiz öğütme yapıyor.

Bakım ve temizlik tarafında ise AquaClean filtresi, uzun süre kireç temizliği gerektirmeden kullanım imkanı sağlıyor. Süt sistemi otomatik temizleme fonksiyonuna sahipken demleme ünitesi de kolayca çıkarılıp suyla temizlenebiliyor. Böylece cihaz, gelişmiş teknolojilerini günlük kullanımda pratik bir deneyimle birleştirmeyi hedefliyor.

Philips Café Aromis 8000 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Kahve türü sayısı: 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek

Önceden programlanmış içecek sayısı: 54

Basınç: 15 bar

BrewExtract teknolojisi: Evet

Barista Asistanı (yapay zeka desteği): Evet

Öğütücü ayar sayısı: 12

Kahve yoğunluğu seviyesi: 7

Su haznesi kapasitesi: 1,9 L

Kahve çekirdeği haznesi kapasitesi: 275 g

Süt sistemi: LatteGo Pro

Ekran: 4,3 inç TFT dokunmatik ekran

Kullanıcı profili sayısı: 8

Bağlantı: HomeID uygulaması desteği

SilentBrew teknolojisi: Evet (Önceki nesil Philips tam otomatik espresso makinelerine kıyasla %40 daha sessiz öğütme)

AquaClean filtre: Evet (5000 fincana kadar kireç temizliği gerektirmeden kullanım)

Güç: 1500 W

Ağırlık: 9,3 kg

Ürün boyutları (UxGxY): 452 x 251 x 389 mm

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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