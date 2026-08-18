Ev ekonominize katkıda bulunacak akıllı ev aletleri

Philips OneUp 5000 her zaman temiz suyla siliyor
Ürün aynı zamanda temiz ve kirli suyu ayrı haznelerde tutarak hijyen standardını yükseltiyor. Kullanıcılar, hazneleri kolayca doldurup boşaltabiliyor ve temizlik sırasında kirli suya doğrudan temas etmek zorunda kalmıyor.
Tek fıs yeterli
Cihazın öne çıkan bir diğer yönü ise hız ve kullanım kolaylığı. Kova doldurma, paspas sıkma veya durulama gibi adımları ortadan kaldıran yapı, temizlik sürecini sadeleştiriyor. 360 derece dönebilen başlık sayesinde dar alanlara ve mobilya altlarına erişim kolaylaşırken, kablosuz tasarım da hareket özgürlüğü sağlıyor.
Tam şarjla 70 dakikaya kadar kullanım süresi sunan cihaz, tek su haznesiyle yaklaşık 50 metrekarelik alanı temizleyebiliyor. Bu da ürünü 125 metrekareye kadar yaşam alanları için uygun hale getiriyor.
Performansta iddialı
OneUp pedlerinin sunduğu bir diğer avantaj ise kuruma süresinde ortaya çıkıyor. Yüzeyleri yüzde 50 daha hızlı kurutabilen pedler, zeminin eşit şekilde nemlenmesini sağlarken temizlik sonrası bekleme süresini de azaltıyor.
Cihaz, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan pek çok sert zemin tipiyle uyumlu çalışıyor. Laminant, parke, vinil, fayans ve taş zeminlerde kullanılabilmesi, ürünü farklı yaşam alanları için pratik bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca çıkarılabilir pedlerin çamaşır makinesinde 40°C’de yıkanabilmesi, bakım sürecini de kolaylaştırıyor.
Philips OneUp 5000 özellikleri
- Temiz su haznesi kapasitesi: 281 ml
- Kirli su haznesi kapasitesi: 178 ml
- Islaklık ayarı sayısı: 2
- Paspas boyutları (UxGxY): 35*12*140 cm
- Birlikte verilen kartuş sayısı: 1
- Birlikte verilen ped sayısı: 1
- Kablosuz: Evet
- Pil gerilimi: 3,6 V
- Pil/akü kapasitesi: 2 Ah
- Pil/akü ömrü: 70 dk
- Pil/akü tipi: Lityum iyon pil
- Boş ağırlık: 1,9 kg
Evde kafe deneyimi: Philips Café Aromis 8000 Serisi
Philips Café Aromis 8000 Serisi, 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği sunuyor. Espresso, cappuccino ve latte gibi klasik seçeneklerin yanı sıra cold brew tarzı içecekler de hazırlanabiliyor. Süt bazlı içeceklerde ise LatteGo Pro süt sistemi devreye giriyor. Sistem, sıcak veya soğuk süt kullanarak yumuşak ve yoğun süt köpüğü oluşturabiliyor.
Sessiz çalışma da modelin öne çıkan yönlerinden biri. SilentBrew teknolojisi, kahve öğütme sürecinde önceki nesillere göre daha düşük ses seviyesi sunuyor. Önceki nesil Philips tam otomatik espresso makinelerine kıyasla %40 daha sessiz öğütme yapıyor.
Bakım ve temizlik tarafında ise AquaClean filtresi, uzun süre kireç temizliği gerektirmeden kullanım imkanı sağlıyor. Süt sistemi otomatik temizleme fonksiyonuna sahipken demleme ünitesi de kolayca çıkarılıp suyla temizlenebiliyor. Böylece cihaz, gelişmiş teknolojilerini günlük kullanımda pratik bir deneyimle birleştirmeyi hedefliyor.
Philips Café Aromis 8000 özellikleri
- Kahve türü sayısı: 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek
- Önceden programlanmış içecek sayısı: 54
- Basınç: 15 bar
- BrewExtract teknolojisi: Evet
- Barista Asistanı (yapay zeka desteği): Evet
- Öğütücü ayar sayısı: 12
- Kahve yoğunluğu seviyesi: 7
- Su haznesi kapasitesi: 1,9 L
- Kahve çekirdeği haznesi kapasitesi: 275 g
- Süt sistemi: LatteGo Pro
- Ekran: 4,3 inç TFT dokunmatik ekran
- Kullanıcı profili sayısı: 8
- Bağlantı: HomeID uygulaması desteği
- SilentBrew teknolojisi: Evet (Önceki nesil Philips tam otomatik espresso makinelerine kıyasla %40 daha sessiz öğütme)
- AquaClean filtre: Evet (5000 fincana kadar kireç temizliği gerektirmeden kullanım)
- Güç: 1500 W
- Ağırlık: 9,3 kg
- Ürün boyutları (UxGxY): 452 x 251 x 389 mm
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