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    En çok şikayet edilen ürünler açıklandı: Ev elektroniği şikayetleri arttı

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre vatandaşlar 2026'nın ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine 481 bin başvuru yaptı. Beyaz eşya ve ev elektroniği şikayetleri artış gösterdi.

    Ev elektroniği şikayetleri arttı: En çok şikayet edilen ürünler Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, 2026’nın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetler hakkındaki verileri açıkladı. 2026’nın ilk yarısında vatandaşlar tarafından 481 bin 613 başvuru yapıldı ve 455 bin 500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların parasal değeri yaklaşık 8,5 milyar TL olarak açıklandı.

    Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların büyük bölümü ayıplı mal ve hizmet konularında oldu. Başvuruların yüzde 35’ini ayıplı mal, yüzde 29’unu ise ayıplı hizmeti şikayetleri oluşturdu.

    Beyaz eşya ve ev elektroniği şikayetleri arttı

    En çok şikayet edilen ürün türü ise yüzde 18’lik pay ile ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu. Ardından yüzde 15,13 ile dayanıklı tüketim malları (beyaz eşya) ve ev elektroniği takip etti. 2025 yılının tamamında en çok şikayet edilen ilk 5 ürün grubu arasında yer almayan dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği, 2026'nın ilk 6 ayında ikinci sıraya yükseldi. 

    1. Ayakkabı, Kıyafet ve Tekstil Ürünleri: %18
    2. Dayanıklı Tüketim Malları ve Ev Elektroniği: %15,13
    3. İletişim Aboneliği: %6,26
    4. E-ticaret Alışverişleri: %5,38
    5. Kredi Kartları: %5,37
    6. Sağlık Hizmetleri: %3,92

    En fazla başvuru yapılan sektörler

    1. Perakende Ticaret Sektörü %51,74
    2. Finansal Hizmetler Sektörü: %10,27
    3. Abonelik Hizmetleri Sektörü: %9

    Başvuruların her 10 başvurudan 7'si e-Devlet'ten

    Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların yüzde 76,7’si e-Devlet üzerinden yapıldı. Siz de 186 bin TL’ye kadar bedeli bulunan ürün ve hizmetlerinizdeki şikayetler için mahkeme açmaya gerek kalmadan e-Devlet’te bulunan “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” hizmetini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

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