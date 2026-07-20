En çok şikayet edilen ürünler açıklandı: Ev elektroniği şikayetleri arttı

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların büyük bölümü ayıplı mal ve hizmet konularında oldu. Başvuruların yüzde 35’ini ayıplı mal, yüzde 29’unu ise ayıplı hizmeti şikayetleri oluşturdu.
Beyaz eşya ve ev elektroniği şikayetleri arttı
En çok şikayet edilen ürün türü ise yüzde 18’lik pay ile ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu. Ardından yüzde 15,13 ile dayanıklı tüketim malları (beyaz eşya) ve ev elektroniği takip etti. 2025 yılının tamamında en çok şikayet edilen ilk 5 ürün grubu arasında yer almayan dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği, 2026'nın ilk 6 ayında ikinci sıraya yükseldi.
- Ayakkabı, Kıyafet ve Tekstil Ürünleri: %18
- Dayanıklı Tüketim Malları ve Ev Elektroniği: %15,13
- İletişim Aboneliği: %6,26
- E-ticaret Alışverişleri: %5,38
- Kredi Kartları: %5,37
- Sağlık Hizmetleri: %3,92
En fazla başvuru yapılan sektörler
- Perakende Ticaret Sektörü %51,74
- Finansal Hizmetler Sektörü: %10,27
- Abonelik Hizmetleri Sektörü: %9
Başvuruların her 10 başvurudan 7'si e-Devlet'ten
Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların yüzde 76,7’si e-Devlet üzerinden yapıldı. Siz de 186 bin TL’ye kadar bedeli bulunan ürün ve hizmetlerinizdeki şikayetler için mahkeme açmaya gerek kalmadan e-Devlet’te bulunan “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” hizmetini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.
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