Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ev robotu 1X Neo, artık gerçek dünyada gördükleriyle öğrenebilecek

    1X, Neo insansı robotlar için geliştirdiği World Model yapay zekasını tanıttı. Yeni sistem, robotların video ve komutlardan öğrenerek gerçek dünyaya daha iyi uyum sağlamasını amaçlıyor.

    Ev robotu 1X Neo gerçek dünyada gördükleriyle öğrenebilecek Tam Boyutta Gör
    İnsansı robot Neo’nun geliştiricisi olan robotik şirketi 1X Technologies, robotların fiziksel dünyayı daha iyi anlamasını ve yeni bilgileri kendi kendine öğrenmesini amaçlayan bir yapay zeka sistemi geliştirdi. 1X World Model adı verilen bu model, şirketin açıklamasına göre gerçek dünya dinamiklerini kavrayabilen, fizik temelli bir yapı üzerine kurulu ve Neo robotlarının görsel verilerden öğrenmesini sağlıyor.

    Yeni model, video verileri ile metin tabanlı komutları bir arada kullanarak Neo robotlarına daha önce eğitim almadıkları yetenekleri kazandırmayı hedefliyor. 1X’e göre video içeriği, robotların yalnızca önceden tanımlanmış hareketleri tekrar etmesi yerine karşılaştıkları sahneleri analiz ederek yeni görevler hakkında çıkarım yapabilmesin sağlayacak.

    Ev ortamı için kritik bir adım

    Yeni model, 1X’in Neo insansı robotlarını evlere taşımaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Şirket, geçtiğimiz ekim ayında Neo için ön siparişleri açmış ve robotların bu yıl içinde sevk edilmesini planladığını açıklamıştı. Net bilgiler verilmese de ön siparişlerin beklentilerin üzerinde olduğu da açıklanmıştı.

    1X’in kurucusu ve CEO’su Bernt Bornich, yeni modelin şirket için taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti: “Yıllarca dünya modelimizi geliştirip Neo'nun tasarımını mümkün olduğunca insana yakın hale getirdikten sonra, Neo artık internet ölçeğindeki videolardan öğrenebilir ve bu bilgileri doğrudan fiziksel dünyaya uygulayabilir. Herhangi bir komutu, daha önce örnek görmemiş olsa bile yeni bir eyleme dönüştürebilme yeteneği, Neo’nun neredeyse akla gelebilecek her şeyi kendi kendine öğrenebilmesinin başlangıç noktasıdır.” dedi.

    Yukarıdaki GIF, insan videsu ve NEO'nun kendi verileriyle eğitilmesi sonucu gösteriyor. Aşağıdaki GIF ise sadece NEO'nun kendi verileriyle anı işleme nasıl yaklaştığını gösteriyor. İki örnek arasındaki fark oldukça net şekilde görünüyor.

    Her ne kadar “her komutu yeni bir eyleme dönüştürebilme” ifadesi dikkat çekici olsa da, bu yeteneğin sınırları olduğu da kabul ediliyor. Örneğin, Neo’ya bir aracı kullanması söylendiğinde anında paralel park yapmayı öğrenmesi mümkün değil. Yine de sistemin gerçek anlamda bir öğrenme süreci yürüttüğü belirtiliyor.

    Şirketin yaptığı açıklamaya göre 1X World Model, bugün piyasaya çıkacak Neo robotlarının tek bir video ve komutla anında yeni bir görevi yerine getirmesini sağlamıyor. Bunun yerine robot, belirli komutlarla ilişkilendirilmiş video verilerini topluyor ve bu veriler dünya modeline aktarılıyor. Model üzerinden işlenen bilgiler daha sonra tüm robot ağına geri besleniyor. Dolayısıyla tüm filo aynı anda kademeli bir şekilde öğrenmiş oluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aracı en kısa zamanda servise opel astra araba yolda giderken stop etti çalışmıyor zara beden yorumları ezanın tersten okunması ne anlama gelir trafik cezasını ödedim ama e devlette gözüküyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum