Ev ve gündelik kullanım için en iyi laptop modelleri

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Ev ve iş için laptop arayanların ihtiyaçları, kullanım alışkanlıklarına ve bütçelerine göre değişiyor. İnternette gezinmek, film ve dizi izlemek, ofis uygulamalarını kullanmak veya aynı bilgisayarla çalışmak isteyenler için doğru modeli seçmek her zaman kolay olmuyor. Peki, günlük kullanım için hangi laptop tavsiye edilir? Bu rehberde farklı bütçelere hitap eden ev kullanımı için laptop önerileri seçeneklerini ekran, performans, taşınabilirlik ve pil ömrü gibi temel kriterlerle değerlendiriyoruz.

Ev kullanımı için en iyi laptop modelleri kasmayan bir kullanım için minimum 8 GB (tercihen 16 GB) RAM, en az 512 GB SSD ve Full HD IPS ekran sunan cihazlardır. 2026'da alınabilecek en iyi ev ve gündelik laptop modelleri sıralamasında ise fiyat-performans ve yüksek işlemci gücüyle Casper Nirvana X650 (X650.1362-AQ00A-G-F), yapay zeka destekli tasarımıyla Casper Nirvana S100 (S100.1362-AQ00A-G-F), Apple MacBook Neo ve Lenovo IdeaPad Slim 3 öne çıkıyor.

1️⃣ Casper Nirvana X650 - X650.1362-AQ00A-G-F

Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayarını yanında taşımak isteyenler için ağırlık ve kasa kalınlığı önemli kriterler arasında yer alıyor. Casper Nirvana X650, 1,6 kg ağırlığı ve 19,2 mm kalınlığıyla bu açıdan değerlendirilebilecek modellerden biri. 15,6 inç Full HD IPS ekranı, 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemcisi ve 12 GB DDR5 RAM'iyle günlük işler, ofis uygulamaları, internet kullanımı ve eğitim gibi senaryolara hitap ediyor. Hafif ve günlük kullanım için notebook önerisi arayanların inceleyebileceği model, geniş ekranıyla masa başında çalışırken de kullanım alanı sunuyor.

Nirvana X650'nin 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı, dosyalar ve uygulamalar için yeterli alan sağlarken dahili Intel grafik birimi temel grafik ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. 180 derece açılabilen ekranı, 2 MP kamerası ve Wi-Fi 6 bağlantısı günlük kullanımı destekleyen özellikler arasında. Cihazda ayrıca USB, HDMI, SD kart okuyucu ve Ethernet gibi farklı bağlantı seçenekleri bulunuyor. Sahip olduğu özellikler nedeniyle Casper Nirvana X650, ev ve gündelik kullanımı için en iyi laptop modelleri arasında yer alıyor.

Casper Nirvana X650 - X650.1362-AQ00A-G-F özellikleri

Ekran : 15,6 inç FHD IPS, 250 nit, %45 NTSC

: 15,6 inç FHD IPS, 250 nit, %45 NTSC İşlemci : 13. nesil Intel Core i7-13620H

: 13. nesil Intel Core i7-13620H Bellek : 12 GB DDR5 4800 MHz (Maksimum 64 GB, 2 SODIMM yuvası)

: 12 GB DDR5 4800 MHz (Maksimum 64 GB, 2 SODIMM yuvası) Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD (Okuma: 5000 MB/s, yazma: 4500 MB/s)

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD (Okuma: 5000 MB/s, yazma: 4500 MB/s) Ekran kartı : Dahili Intel grafik birimi

: Dahili Intel grafik birimi Portlar : 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 10 W'a kadar şarj desteği), HDMI, SD kart okuyucu, RJ45 Ethernet, mikrofon portu, Kensington kilidi

: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 10 W'a kadar şarj desteği), HDMI, SD kart okuyucu, RJ45 Ethernet, mikrofon portu, Kensington kilidi İşletim sistemi: Windows 11 Home

2️⃣ Casper Nirvana S100 - S100.1362-AQ00A-G-F

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100, ince alüminyum kasası ve 1,8 kg ağırlığıyla laptopunu farklı ortamlarda kullanmak isteyenlere hitap ediyor. 16 inç 16:10 Full HD IPS ekranı, 300 nit parlaklık seviyesi ve aydınlatmalı klavyesiyle ofis çalışmaları, belge düzenleme ve günlük içerik tüketimi gibi kullanım alanlarına uyum sağlıyor. Ev ve iş için laptop önerisi arayanların değerlendirebileceği model, geniş ekranı ve taşınabilir tasarımıyla masa başı çalışmanın yanı sıra hareketli kullanım için de seçenek sunuyor.

Cihazda 13. Nesil Intel Core i7 13620H işlemci,12GB DDR5 RAM ve 1TB M.2 SSD bulunuyor. Dahili grafik birimi, günlük uygulamalar ve temel grafik işlemleri için kullanılırken RAM'in 64 GB'a kadar yükseltilebilmesi ileride donanım güncellemesi yapmak isteyenlere esneklik sağlıyor. Parmak izi okuyucu, gürültü engellemeli kamera ve 54,72 Wh batarya da modelin kullanım özellikleri arasında yer alıyor. Casper, pil ömrünün 8 saatin üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu özellikleriyle film ve dizi izlemek için en iyi laptop önerisi arayanların tercihleri arasında yer alıyor.

Casper Nirvana S100 - S100.1362-AQ00A-G-F özellikleri

Ekran : 16 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit

: 16 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit İşlemci : 13. Nesil Intel Core i7 13620H İşlemci

: 13. Nesil Intel Core i7 13620H İşlemci Bellek : 12GB DDR5 4800MHZ (Max bellek desteği 64GB)

: 12GB DDR5 4800MHZ (Max bellek desteği 64GB) Depolama : 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s)

: 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s) Ekran kartı : Dahili Intel grafik birimi

: Dahili Intel grafik birimi Portlar : 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 15 W'a kadar şarj desteği), HDMI, mikrofon portu, Kensington kilidi

: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 15 W'a kadar şarj desteği), HDMI, mikrofon portu, Kensington kilidi İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

3️⃣ Apple MacBook Neo

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Neo, günlük işlerini macOS üzerinde yürütmek isteyen ve taşınabilir bir bilgisayar arayan kullanıcıları hedefliyor. iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan A18 Pro çipiyle çalışan model, 1,23 kg ağırlığı ve 12,7 mm kalınlığıyla çantada rahatça taşınabilecek bir yapı sunuyor. 13 inç Liquid Retina ekranı, 8 GB birleşik belleği ve 256 GB SSD depolama alanıyla web gezintisi, belge düzenleme, eğitim ve içerik tüketimi gibi kullanım alanlarına hitap ediyor. Hafif ve günlük kullanım için Notebook önerisi arayanlar açısından kompakt tasarımı ve macOS ekosistemi öne çıkıyor. Ev kullanımı için laptop önerileri arayanlar açısından kompakt tasarımı ve macOS ekosistemi öne çıkıyor.

MacBook Neo, 16 saate kadar pil ömrü, 1080p FaceTime HD kamera ve Uzamsal Ses destekli çift hoparlörlerle geliyor. Apple Intelligence özellikleri için tasarlanan A18 Pro çipi, uyumlu yapay zeka iş akışlarını kullanmak isteyenlere seçenek sunarken 500 nit parlaklığa ulaşan ekranı da günlük görüntüleme deneyimini destekliyor. MacBook Neo şarjı uzun giden günlük laptop modelleri arayanların tercihleri arasında yer alıyor.

Apple MacBook Neo özellikleri

Ekran : 13 inç Liquid Retina, 2408 x 1506 çözünürlük, 500 nit, IPS

: 13 inç Liquid Retina, 2408 x 1506 çözünürlük, 500 nit, IPS İşlemci : Apple A18 Pro çip

: Apple A18 Pro çip Bellek : 8 GB birleşik bellek

: 8 GB birleşik bellek Depolama : 256 GB / 512 GB SSD

: 256 GB / 512 GB SSD Ekran kartı : Dahili

: Dahili Portlar : 1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3,5 mm kulaklık jakı

: 1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3,5 mm kulaklık jakı İşletim sistemi: macOS 27

4️⃣ Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10

Tam Boyutta Gör Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10, geniş ekranı ve 13. nesil Intel Core H serisi işlemcisiyle evde çalışma, eğitim, internet kullanımı ve ofis uygulamaları gibi farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. 15,3 inçlik 16:10 IPS panel, 1920 x 1200 çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor. Dikey çalışma alanını artıran ekran oranı, özellikle belgelerle uğraşırken ve aynı anda birden fazla pencere kullanırken avantaj sağlayabiliyor. Ev kullanımı için laptop tavsiyesi arayanlar bu modeli tercih ediyor.

IdeaPad Slim 3 15IRH10, yapılandırmaya göre Intel Core i5-13420H gibi 13. nesil Core H serisi işlemcilerle ve entegre Intel grafik birimiyle geliyor. DDR5-4800 MHz bellek, 24 GB'a kadar yükseltme desteği ve çift M.2 SSD yuvası, cihazın kullanım ömrü boyunca donanımını geliştirmek isteyenlere esneklik sunuyor.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 özellikleri

Ekran : 15,3 inç IPS, 1920 x 1200 WUXGA, 16:10, 300 nit, yansıma önleyici, 60 Hz

: 15,3 inç IPS, 1920 x 1200 WUXGA, 16:10, 300 nit, yansıma önleyici, 60 Hz İşlemci : Intel Core i5-13420H, 8 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,60 GHz Turbo)

: Intel Core i5-13420H, 8 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,60 GHz Turbo) Bellek : DDR5-4800 MHz, anakarta lehimli bellek + 1x SODIMM yuvası, 24 GB'a kadar yükseltilebilir

: DDR5-4800 MHz, anakarta lehimli bellek + 1x SODIMM yuvası, 24 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, çift M.2 SSD yuvası desteği

: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, çift M.2 SSD yuvası desteği Ekran kartı : Entegre Intel UHD / Iris Xe Graphics

: Entegre Intel UHD / Iris Xe Graphics Portlar: 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery ve DisplayPort 1.2), HDMI 1.4, 3,5 mm kombo kulaklık/mikrofon jakı, tam boy SD kart okuyucu

İşletim sistemi: FreeDOS

5️⃣ ASUS Vivobook 15 M1502YA

Tam Boyutta Gör ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ606, mobil kullanımda pratiklik ve yüksek verimlilik arayan kullanıcıları hedefleyen, dengeli bir donanım yapısına sahip. Gücünü 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 5825U işlemciden alan model, web gezintisi, belge düzenleme, çoklu sekme yönetimi ve multimedya kullanımı gibi temel görevlerde akıcı bir deneyim vaat ediyor. 180 derece yatırılabilen ekran menteşesi, içerik paylaşımını kolaylaştırırken cihazın genel tasarımı da günlük mobilite ihtiyacına uyum sağlıyor.

Çift kanal (Dual-Channel) olarak konumlandırılan 16 GB bellek yapılandırması ve NVMe SSD depolaması, sistemin genel tepkiselliğini ve uygulama açılış hızlarını artırıyor. Yansıma önleyici Full HD ekranı uzun süreli çalışmalarda göz konforunu korumayı amaçlarken, ASUS Antimicrobial Guard kaplaması ve fiziksel kamera gizlilik koruması gibi detaylar günlük hijyen ve güvenlik beklentilerine hitap ediyor. Bu özellikleriyle cihaz, iş ve genel kullanım süreçleri için oldukça uygun bir günlük kullanım için laptop önerisi niteliği taşıyor.

ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ606 özellikleri

Ekran: 15.6" FHD (1920x1080) IPS Seviyesi, 250 Nit, Yansıma Önleyici Panelli, 180° Açılabilir

15.6" FHD (1920x1080) IPS Seviyesi, 250 Nit, Yansıma Önleyici Panelli, 180° Açılabilir İşlemci: AMD Ryzen 7 5825U (8 Çekirdek, 16 İzlek, 2.0 GHz - 4.5 GHz)

AMD Ryzen 7 5825U (8 Çekirdek, 16 İzlek, 2.0 GHz - 4.5 GHz) Bellek: 16 GB DDR4 (8 GB On-Board + 8 GB SO-DIMM)

16 GB DDR4 (8 GB On-Board + 8 GB SO-DIMM) Depolama: 512 GB M.2 NVMe PCIe® 3.0 SSD

512 GB M.2 NVMe PCIe® 3.0 SSD Ekran kartı: AMD Radeon Graphics (İşlemciye Entegre)

AMD Radeon Graphics (İşlemciye Entegre) Portlar: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı, 1x DC Güç Girişi

1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı, 1x DC Güç Girişi İşletim sistemi: FreeDoS (İşletim Sistemi Bulunmamaktadır)

6️⃣ Asus ExpertBook P3 PM3406CKA

Tam Boyutta Gör Asus ExpertBook P3 PM3406CKA, yapay zeka destekli yeni nesil işlemci mimarisi ve yüksek mobilite sunan 14 inçlik yapısıyla kurumsal ve profesyonel odaklı bir kullanım senaryosunu hedefliyor. AMD Ryzen AI 5 işlemcisi ve hızlı DDR5 bellek yapısı veri işleme, çoklu görev yönetimi ve yapay zeka tabanlı iş yüklerinde yüksek verimlilik sunuyor. 16:10 formatındaki WUXGA (1920x1200) ekranı, standart Full HD panellere göre daha fazla dikey çalışma alanı sağlayarak belge, tablo ve yazılım odaklı işlerde ekrana daha çok içerik sığdırılmasına imkan tanıyor.

Cihazın genel odağı, taşınabilir gövde içerisinde uzun pil ömrü ve yüksek iş güvenliğini bir arada sunmak. 70 Wh kapasiteli bataryası gün boyu prizden bağımsız çalışmayı kolaylaştırırken, Windows 11 Pro işletim sistemi, parmak izi okuyucu ve TPM 2.0 güvenlik modülü donanımsal veri koruma standartlarını karşılıyor. Tüm bunlar gündelik laptop arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Asus ExpertBook P3 PM3406CKA özellikleri

Ekran: 14" WUXGA (1920x1200) IPS, 60 Hz, 16:10, Parlama Önleyici

14" WUXGA (1920x1200) IPS, 60 Hz, 16:10, Parlama Önleyici İşlemci: AMD Ryzen AI 5 (4 Çekirdek, 8 İzlek, 2.0 GHz - 4.5 GHz, Yapay Zekâ Destekli)

AMD Ryzen AI 5 (4 Çekirdek, 8 İzlek, 2.0 GHz - 4.5 GHz, Yapay Zekâ Destekli) Bellek: 16 GB DDR5 5600 MHz (Maks. 64 GB Yükseltilebilir)

16 GB DDR5 5600 MHz (Maks. 64 GB Yükseltilebilir) Depolama: 512 GB M.2 NVMe PCIe SSD

512 GB M.2 NVMe PCIe SSD Ekran kartı: AMD Radeon Graphics (İşlemciye Entegre)

AMD Radeon Graphics (İşlemciye Entegre) Portlar: 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Kombo Ses Jakı

1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Kombo Ses Jakı İşletim sistemi: Windows 11 Pro

7️⃣ Acer Nitro V15 ANV15-51-57XV

Tam Boyutta Gör Acer Nitro V15 ANV15-51-57XV, giriş-orta seviye oyun performansını ve yüksek işlem gücünü uygun bir fiyatla sunduğu için öne çıkıyor. 13. Nesil Intel Core i5-13420H işlemcisi ve DLSS 3 desteğine sahip NVIDIA GeForce RTX 4050 harici ekran kartı, güncel oyunların yanı sıra video kurgu, 3D modelleme ve grafik tasarım işlerinde yeterli performansı sağlıyor.

144 Hz yenileme hızına sahip Full HD IPS ekran paneli, hareketli sahnelerde ve hızlı oyunlarda akıcı bir görsel tecrübe sağlarken, 16 GB bellek ile 512 GB NVMe SSD kombinasyonu sistemin genel çalışma hızını ve yükleme sürelerini optimize ediyor. Wi-Fi 6 ve Thunderbolt 4 desteği gibi modern bağlantı standartlarıyla donatılan model, hem oyun hem de yüksek performans gerektiren iş süreçleri için en çok tercih edilen dizüstü bilgisayar hangisidir? sorusuna güçlü bir yanıt sunuyor.

Acer Nitro V15 ANV15-51-57XV özellikleri

Ekran : 15.6" FHD (1920x1080) IPS, 144 Hz, Yansıma Önleyici

: 15.6" FHD (1920x1080) IPS, 144 Hz, Yansıma Önleyici İşlemci : Intel Core i5-13420H (13. Nesil, 8 Çekirdek, 12 İzlek, 4.60 GHz'e Kadar)

: Intel Core i5-13420H (13. Nesil, 8 Çekirdek, 12 İzlek, 4.60 GHz'e Kadar) Bellek : 16 GB DDR5

: 16 GB DDR5 Depolama : 512 GB M.2 NVMe PCIe SSD

: 512 GB M.2 NVMe PCIe SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (Harici)

: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (Harici) Portlar : 1x Thunderbolt 4 / USB Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı, 1x DC Güç Girişi

: 1x Thunderbolt 4 / USB Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı, 1x DC Güç Girişi İşletim sistemi: FreeDoS

Ev ve gündelik kullanım için dizüstü bilgisayar nasıl seçilir 🤔

Tam Boyutta Gör Ev ve gündelik kullanım için dizüstü bilgisayar seçerken öncelikle cihazı hangi amaçlarla kullanacağınızı ve ne kadar süre değerlendirmeyi planladığınızı göz önünde bulundurmalısınız. İnternette gezinme, film izleme, belge hazırlama ve çevrim içi toplantılar gibi işler için gereğinden güçlü donanıma yönelmek bütçenizi gereksiz yere zorlayabilir. Bu nedenle işlemci, bellek, depolama ve ekran gibi bileşenlerde kullanım alışkanlıklarına uygun bir denge kurmak önem taşıyor.

İşlemci (CPU): İnternet kullanımı, ofis uygulamaları ve multimedya içerikleri için Intel Core i3 / i5 veya AMD Ryzen 3 / 5 seviyesindeki işlemciler yeterlidir. Daha yoğun çoklu görevler ve uzun süreli kullanım hedefleniyorsa Intel Core i7, Intel Core Ultra veya Apple'ın A ve M serisi işlemcileri değerlendirilebilir.

(CPU): İnternet kullanımı, ofis uygulamaları ve multimedya içerikleri için Intel Core i3 / i5 veya AMD Ryzen 3 / 5 seviyesindeki işlemciler yeterlidir. Daha yoğun çoklu görevler ve uzun süreli kullanım hedefleniyorsa Intel Core i7, Intel Core Ultra veya Apple'ın A ve M serisi işlemcileri değerlendirilebilir. Bellek (RAM): 8 GB RAM temel kullanım için başlangıç noktası oluşturuyor. Aynı anda çok sayıda tarayıcı sekmesi ve uygulama kullanacakların, daha rahat bir deneyim ve uzun vadeli kullanım için 16 GB belleğe yönelmesi avantaj sağlayacaktır.

8 GB RAM temel kullanım için başlangıç noktası oluşturuyor. Aynı anda çok sayıda tarayıcı sekmesi ve uygulama kullanacakların, daha rahat bir deneyim ve uzun vadeli kullanım için 16 GB belleğe yönelmesi avantaj sağlayacaktır. Depolama (SSD): Sistem açılışı ve uygulama yükleme sürelerini kısaltmak için NVMe M.2 SSD tercih edilmesi gerekiyor. Fotoğraflar, belgeler ve günlük uygulamalar için 512 GB kapasite, birçok ev kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyedir.

(SSD): Sistem açılışı ve uygulama yükleme sürelerini kısaltmak için NVMe M.2 SSD tercih edilmesi gerekiyor. Fotoğraflar, belgeler ve günlük uygulamalar için 512 GB kapasite, birçok ev kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyedir. Ekran : Film, dizi ve belge kullanımı için Full HD veya WUXGA çözünürlüklü IPS paneller yeterli görüntü alanı sağlıyor. Yansıma önleyici yüzey, özellikle aydınlık odalarda ekran kullanımını daha da kolaylaştırabilir. OLED paneller ise daha yüksek kontrast ve canlı görüntü isteyenler için alternatif oluşturuyor.

: Film, dizi ve belge kullanımı için Full HD veya WUXGA çözünürlüklü IPS paneller yeterli görüntü alanı sağlıyor. Yansıma önleyici yüzey, özellikle aydınlık odalarda ekran kullanımını daha da kolaylaştırabilir. OLED paneller ise daha yüksek kontrast ve canlı görüntü isteyenler için alternatif oluşturuyor. Pil ömrü ve taşınabilirlik : Bilgisayarı evin farklı odalarında veya dışarıda kullanmayı düşünüyorsanız ağırlık ve pil kapasitesi önem kazanıyor. Üretici tarafından belirtilen pil süresinin kullanım senaryosuna göre değişebileceğini göz önünde bulundurarak, hafif kasalı ve mümkünse 6-8 saatlik kullanım sunan modellere bakılabilir.

: Bilgisayarı evin farklı odalarında veya dışarıda kullanmayı düşünüyorsanız ağırlık ve pil kapasitesi önem kazanıyor. Üretici tarafından belirtilen pil süresinin kullanım senaryosuna göre değişebileceğini göz önünde bulundurarak, hafif kasalı ve mümkünse 6-8 saatlik kullanım sunan modellere bakılabilir. Port çeşitliliği: Televizyon, harici disk ve hafıza kartı gibi cihazlarla bağlantı kurarken HDMI, USB-A, USB-C ve SD kart okuyucu gibi girişlerin bulunması kullanım kolaylığı sağlıyor. İhtiyaç duyduğunuz bağlantıların cihaz üzerinde yer alması, ek adaptör satın alma gereksinimini de azaltabilir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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