Fiyat/Performans All in One PC rehberi: Bütçenize uygun seçenekler

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Tam Boyutta Gör Masaüstü bilgisayarların performansını daha az yer kaplayan bir tasarımla bir araya getiren All in One PC modelleri, ev ve ofis kullanımı için çoğunlukla tercih ediliyor. Monitör ve bilgisayar bileşenlerini aynı gövdede buluşturan bu sistemler, masasında daha sade bir çalışma alanı oluşturmak isteyenlere hitap ediyor. Peki, All in One PC fiyatları ne kadar ve bilgisayar seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte Ev ve ofis için en iyi All in One PC modelleri

1️⃣ Casper Nirvana A970 (A97.1362-DQ00R-V-G)

Tam Boyutta Gör Çalışma masanızda geniş bir ekran, güçlü bir işlemci ve yüksek bellek kapasitesini bir arada istiyorsanız Casper Nirvana A970 All in One PC değerlendirebileceğiniz modeller arasında. Özellikle yoğun ofis uygulamaları, çok sayıda tarayıcı sekmesi ve aynı anda birden fazla programla çalışan kullanıcılar için donanım yapılandırmasıyla öne çıkıyor.

Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD ile gelen bu yapılandırma, günlük işlerin yanı sıra çoklu görev kullanımına da uygun bir donanım sunuyor. 27 inç QHD IPS ekranı ise Full HD panellere kıyasla daha geniş bir çalışma alanı ve daha yüksek görüntü ayrıntısı sağlıyor. Belgeler, elektronik tablolar ve yan yana açık uygulamalarla çalışırken bu alanın avantajını görebilirsiniz.

All in One PC fiyatları araştırmasında yalnızca işlemciye değil, ekran çözünürlüğüne, RAM miktarına ve depolama kapasitesine de bakmak gerekiyor. A970, bu özellikleri aynı sistemde isteyen ve bilgisayarını uzun süre kullanmayı planlayanlara hitap ediyor.

Teknik özellikler:

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Bellek: 8-32 GB DDR5 RAM

Depolama: 250GB-2TB M.2 SSD

Ekran: 27 inç QHD IPS 300 nit

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Diğer: Wi-Fi 6, 120W

2x 3W stereo speaker

Pivot (Ayarlanabilir)

Kamera Çözünürlük: 3.1MP 1080p FHD+

2️⃣ Casper Nirvana A870 (A87.1362-DQ00R-V-G)

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana A870, geniş ekranlı bir All in One PC arayan ve yüksek bellek kapasitesinden vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için bir diğer seçenek. Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD kombinasyonu, iş ve üretkenlik odaklı kullanımlarda ihtiyaç duyulabilecek temel donanımları bir araya getiriyor.

27 inç QHD IPS ekran, belgelerden sunumlara kadar farklı içeriklerle çalışırken geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Bu boyut, aynı anda birden fazla pencere kullanmayı sevenler için de avantaj sağlayabilir.

A970 ile A870 arasında karar verirken yalnızca model adına bakmak yerine satın alacağınız yapılandırmanın özelliklerini ve fiyatını karşılaştırmanız önemli. Niketim A870 (A87.1362-DQ00R-V-G), 32GB DDR5 4800MHZ bellek ve 1TB M.2 SSD PCle 4.0 ile sunuluyor. Ayrıca lisanslı Windows 11 işletim sistemine sahip.

Dolaıyısyla işlemci ve ekran özellikleri benzer olduğunda fiyat farkını, bağlantı seçenekleri, tasarım, stand özellikleri ve ürünün sunduğu diğer ayrıntılarla birlikte değerlendirmek gerekiyor.

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Bellek: 32GB DDR5 4800MHZ

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s)

Ekran: 27 inç QHD IPS 300 nit

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Diğer: Wi-Fi 6, 120W

2x 3W stereo speaker

Pivot (Ayarlanabilir)

Kamera Çözünürlük: 3.1MP 1080p FHD+

3️⃣ Casper Nirvana A900 (A90.1362-DQ05R-V-S)

Tam Boyutta Gör Her kullanıcı için 27 inçlik bir ekran gerekli değil. Masasında daha kompakt bir bilgisayar isteyenler veya çalışma alanını daha verimli kullanmayı amaçlayanlar, 23,8 inç ekranlı All in One PC modellerini değerlendirebilir. Casper Nirvana A900 de bu noktada öne çıkan alternatiflerden biri. Model, Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD ile geliyor.

23,8 inç Full HD IPS ekranı, günlük ofis işleri, çevrimiçi toplantılar, belge düzenleme ve internet kullanımı için yeterli bir görüntüleme alanı sunuyor. A900'ün diğer iki Casper modelinden ayrılan temel noktası ekran boyutu ve çözünürlüğü. Daha küçük ekranda Full HD çözünürlük tercih edenler için uygun bir alternatif olabilir. Buna karşılık geniş elektronik tablolarla çalışan, birden fazla pencereyi yan yana açan veya daha fazla ekran alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar 27 inçlik modelleri tercih edebilir.

İşlemci: Intel Core i7-13620H 4.9GHz 10 çekirdek (6 Performans ve 4 Verimlilik çekirdeği) ve 16 iş parçacığı

Bellek: 32GB DDR5 4800MHZ

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s)

Ekran: 23.8" FHD IPS

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Diğer: Wi-Fi 6, 120W

2x 3W stereo speaker

Pivot (Ayarlanabilir)

Kamera Çözünürlük: 2.1MP HD 720p

4️⃣ HP OmniStudio 27-CU0009NT

Tam Boyutta Gör Casper dışındaki alternatifleri değerlendirmek isteyenler için HP OmniStudio 27-CU0009NT de karşılaştırmaya eklenebilir. Intel Core 5 210H işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile gelen model, günlük işlerden ofis uygulamalarına kadar farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor. 27 inç Full HD ekranı, standart ekranlı sistemlerden ayrılıyor.

Freedos işletim sistemi ile gelen model, Casper'ın Windows 11 Pro'lu modellerinden işletim sistemi açısından da ayrılıyor. Bu modeli değerlendirirken ekran boyutu, dokunmatik özellik ve donanım kapasitesini kendi ihtiyaçlarınızla karşılaştırmanız gerekiyor. Özellikle kurumsal kullanımda Windows sürümünün sunduğu özellikler de satın alma kararını etkileyebilir.

İşlemci: Intel Core 5 210H 4.8GHz 8 çekirdek (4 Performans / P-Core ve 4 Verimlilik / E-Core) ve 12 iş parçacığı

Bellek: 16 GB DDR5 RAM 5200MHz

Depolama: 512GB SSD

Ekran: 27 inç IPS

İşletim sistemi: Freedos

Diğer: Wi-Fi 6, 120W

2x 3W stereo speaker

Kamera Çözünürlük: FullHD

5️⃣ HP All-in-One Desktop AI 24-cr2011nt

Tam Boyutta Gör Daha yeni nesil işlemci seçeneklerini değerlendirenler için HP All-in-One Desktop AI 24-cr2011nt alternatifler arasında yer alıyor. 12 çekirdekli Intel Core Ultra 7 255U işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile gelen bilgisayar, günlük üretkenlik ve ofis uygulamalarına yönelik bir yapılandırma sunuyor.

23,8 inç Full HD IPS ekranı, yansıma önleyici yüzeyi ve Wi-Fi 6 bağlantısı günlük kullanımda öne çıkan özellikler arasında. Ürünün FreeDOS ile gelmesi ise Windows lisansını ayrıca edinmek veya farklı bir işletim sistemi kurmak isteyen kullanıcılar için dikkate alınması gereken bir ayrıntı. PC, 3x2W olmak üzere ikili hoparlör kurulumuna sahip.

Ayrıca FullHD kamera ile destekleniyor. PC'ye güç veren Intel Core Ultra 7 255U ise, 2 Performans (P-core), 8 Verimlilik (E-core), 2 Düşük Güç çekirdeğine sahip. Dolayısıyla karar verirken işlemci neslinin yanında toplam donanım kapasitesini ve işletim sistemi maliyetini de hesaba katmak gerekiyor.

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255U 5.2GHz 12 Çekirdek (2 Performans (P-core), 8 Verimlilik (E-core), 2 Düşük Güç çekirdeği)

Bellek: 16 GB DDR5 RAM 5200MHz

Depolama: 512GB SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD IPS

İşletim sistemi: Freedos

Diğer: Wi-Fi 6, 120W

2x 3W stereo speaker

Kamera Çözünürlük: FullHD

6️⃣ ASUS V400 AiO (V440VA-WPC567W)

Tam Boyutta Gör Kompakt tasarım, günlük kullanım ve ofis uygulamaları için bir All in One PC arıyorsanız ASUS V400 AiO değerlendirilebilecek alternatiflerden biri. Bilgisayarın tüm bileşenlerini ekran gövdesinde bir araya getiren model, masada daha az yer kaplayan bir çalışma alanı oluşturmak isteyenlere hitap ediyor.

ASUS V400 AiO, 8 çekirdekli Intel Core 5 210H işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD ile geliyor. 23,8 inç Full HD NanoEdge ekranı, ince çerçeveleri ve %100 sRGB renk kapsamıyla öne çıkıyor. Günlük ofis uygulamaları, internet kullanımı, çevrim içi toplantılar ve multimedya içerikleri için değerlendirilebilecek bir yapılandırma sunuyor.

Modelin HDMI giriş bağlantısı da dikkat çeken özelliklerinden biri. Bu bağlantı üzerinden uyumlu bir bilgisayar veya oyun konsolunu bağlayarak ekranı harici görüntü kaynağıyla kullanabilirsiniz. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 desteği de kablosuz bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor.

İşlemci: Intel Core 5 210H 4.8GHz 8 çekirdek (4 Performans / P-Core ve 4 Verimlilik / E-Core) ve 12 iş parçacığı.

Bellek: 8 GB DDR5 RAM

Depolama: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD NanoEdge

Grafik: Intel Graphics

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HDMI giriş/çıkış, USB-C

5MP FullHD kamera

İşletim sistemi: Windows 11 Home

7️⃣Lenovo IdeaCentre 24IRH9

Tam Boyutta Gör Lenovo IdeaCentre 24IRH9, kompakt ekran boyutuyla günlük işlerini tek bir bilgisayarda yürütmek isteyen kullanıcılar için bir başka seçenek. 8 çekirdekli Intel Core i5-13420H işlemciden güç alan model, ofis uygulamaları, belge düzenleme ve çoklu görev kullanımı gibi ihtiyaçlar için değerlendirilebilir. İşlemci, 4.6GHz hıza, 4 Performans çekirdeği, 4 Verimlilik çekirdeği ve 12 iş parçacığına sahip.

23,8 inç Full HD ekranı, masa üzerinde geniş bir monitöre ihtiyaç duymayan kullanıcılar için uygun bir boyut sunuyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD'li sürümü ise günlük kullanımda birden fazla uygulamayla çalışmak ve dosyalara hızlı erişmek isteyenlere yönelik dengeli bir donanım kombinasyonu oluşturuyor.

Ayrıca 5MP kamera, 2 x 3W stereo hoparlör ve Wi-Fi 6 destekli model, lisanslı Windows 11 modellere kıyasla FreeDos olarak sunuluyor. Dolayısıyla işletim sistemi kurmak gerekli.

İşlemci: Intel Core i5-13420H 4.6GHz, 8 çekirdek (4 Performans çekirdeği, 4 Verimlilik çekirdeği ve 12 iş parçacığı.

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 512GB SSD

Ekran: 23,8 inç Full HD

Grafik: Intel UHD Graphics

2 x 3W stereo hoparlör

Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

5MP kamera

İşletim sistemi: Freedos

8️⃣Apple iMac M4

Tam Boyutta Gör Farklı bir ekosisteme geçersek, M4 çipli güncel iMac, bilgisayar bileşenlerini ekran gövdesinde bir araya getiren ince tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla özellikle tasarım, içerik üretimi ve günlük kullanım için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Apple iMac M4'ün 16 GB birleşik belleği günlük kullanım ve üretkenlik odaklı işler için yeterli bir donanıma sahip.

Apple'ın M4 çipi, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU'nun yanı sıra 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Apple Intelligence desteği de cihazın yapay zeka özelliklerinden yararlanmasına imkan tanıyor. Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 24 inçlik 4.5K Retina ekranı. 4480 x 2520 çözünürlüğe, 500 nit parlaklığa, P3 geniş renk yelpazesine ve True Tone teknolojisine sahip panel; metinlerin yanı sıra fotoğraf, video ve grafik çalışmalarında da yüksek görüntü netliği sunuyor.

iMac'in 12 MP Center Stage kamerası görüntülü görüşmeler için kadrajı kullanıcıya göre ayarlayabiliyor. M4 modelinde Thunderbolt/USB 4 bağlantıları, Wi-Fi ve Bluetooth desteğinin yanı sıra iki adede kadar harici ekran kullanımı da mümkün. 256 GB SSD kapasitesi ise satın alma kararında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir nokta. Fotoğraf, video ve büyük boyutlu dosyalarla çalışan kullanıcıların harici depolama veya daha yüksek kapasiteli SSD seçeneklerine ihtiyaç duyabileceği unutulmamalı.

İşlemci: Apple M4

Neural Engine: 16 çekirdekli

Bellek: 16 GB birleşik bellek

Depolama: 256 GB SSD

Ekran: 24 inç 4.5K Retina, 4480 x 2520

Parlaklık: 500 nit

Kamera: 12 MP Center Stage

İşletim sistemi: macOS

Bağlantı: Thunderbolt / USB 4, Wi-Fi, Bluetooth

Harici ekran: İki adede kadar

All in One PC alırken nelere dikkat edilmeli?

All in One PC fiyatları karşılaştırılırken ilk olarak işlemci, RAM, SSD kapasitesi ve ekran özellikleri incelenmeli. İnternette gezinme, belge hazırlama ve çevrim içi toplantılar gibi temel işler için daha mütevazı donanımlar yeterli olabilir. Çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştıranlar ise daha yüksek RAM kapasitesinden yararlanabilir.

Ekran boyutu ve çözünürlük de kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. 23,8 inç Full HD ekranlar daha kompakt bir çalışma alanı sunarken 27 inç QHD paneller daha fazla görüntü alanı ve ayrıntı sağlıyor. Fotoğraf düzenleme veya profesyonel grafik çalışmaları söz konusu olduğunda renk doğruluğu ve ekran özellikleri ayrıca değerlendirilmelidir.

Bunun yanında işletim sistemi, bağlantı noktaları, kablosuz ağ desteği, kamera ve stand ayarları da göz önünde bulundurulmalı. All in One PC modellerinde ekran ve bilgisayar bileşenleri aynı gövdede bulunduğu için yükseltme ve bakım seçeneklerini satın almadan önce kontrol etmek de önemli.

Hangi All in One PC tercih edilmeli?

All in One PC seçerken en pahalı modeli almak yerine ihtiyaçlarınıza uygun donanımı belirlemek daha doğru bir yaklaşım. Büyük ekran ve yüksek bellek kapasitesi arayanlar Casper Nirvana A970 ve A870 modellerini karşılaştırabilir. Daha kompakt bir ekran isteyenler Casper Nirvana A900'ü değerlendirebilir. Apple ekosistemi ve farklı işlemci seçenekleri arayanlar ise Mac alternatiflerine göz atabilir.

Yazılımcılar için en iyi laptop tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

Son kararı verirken aynı işlemci ailesine sahip modellerin fiyatlarını tek başına karşılaştırmak yeterli değil. RAM, SSD, ekran çözünürlüğü, işletim sistemi ve garanti koşullarını birlikte değerlendirmek gerekiyor. Böylece All in One PC fiyatları arasındaki farkların hangi özelliklerden kaynaklandığını anlayabilir ve bütçenize daha uygun bir bilgisayar seçebilirsiniz.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Ev ve ofis için en iyi All in One PC modelleri

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