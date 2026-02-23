Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Evangelion efsanesi geri dönüyor: NieR'in yaratıcısından yeni anime dizisi geliyor

    Anime dünyasının en ikonik serilerinden olan Evangelion, yeni bir animeyle geri dönüyor. Hazırlıklarına başlanan yeni anime dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı.      

    Evangelion efsanesi geri dönüyor: NieR'in yaratıcısından yeni anime dizisi geliyor Tam Boyutta Gör
    1995 yılında yayınlanan ve anime dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilen Neon Genesis Evangelion, yalnızca dev robotların (mecha) çarpıştığı bir seri olmakla kalmamış; kimlik, varoluşçuluk ve teoloji gibi temaları merkeze alarak türün sınırlarını zorlamıştı. Bu yönüyle anime tutkunlarının gönlünde özel bir yere sahip olan seri, sonraki yıllarda The End of Evangelion ve Rebuild of Evangelion gibi yapımlarla yolculuğunu sürdürdü. Diziyi takip eden bu dört filmlik seri, 2021 yapımı Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time ile noktalanmıştı. Ancak şimdi Evangelion serisi yepyeni bir projeyle geri dönüyor.

    Yeni Evangelion Dizisini NieR Serisinin Yaratıcısı Hazırlıyor

    Yepyeni bir Evangelion anime dizisinin hazırlık aşamasında olduğu bugün resmi olarak duyuruldu. Yeni serinin yönetmeni, Rebuild filmlerinin de başında olan Kazuya Tsurumaki olacak. Tsurumaki’ye yardımcı yönetmen olarak, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time’ta asistan yönetmenlik yapan Toko Yatabe eşlik edecek. Ancak projeyi asıl dikkat çekici kılan detay senaryo tarafında. Oyun dünyasında NieR serisiyle tanınan ve sıra dışı anlatım diliyle bilinen Yoko Taro, yeni Evangelion serisinin senaryosunu kaleme alıyor. Aynı şekilde müzikler de NieR serisinden tanıdığımız Keiichi Okabe'ye emanet.

    Yoko Taro’nun anlatılarında sıkça gördüğümüz varoluşsal sorgulamalar, kimlik parçalanmaları ve metafizik alt metinler düşünüldüğünde, Evangelion evreniyle güçlü bir uyum yakalanabileceği tahmin ediliyor. Serinin önceki versiyonları da zaten psikolojik derinliği ve sembolik anlatımıyla öne çıkmıştı. Bu nedenle yeni projenin, yalnızca nostaljik bir geri dönüş değil; ton ve tema açısından daha deneysel bir genişleme sunma ihtimali bulunuyor.

    Şu an için hikâyenin zaman çizelgesinde nerede konumlanacağı, mevcut karakterleri mi merkeze alacağı yoksa tamamen yeni bir kadroyla mı ilerleyeceği bilinmiyor. Aynı şekilde yayın tarihi ya da bölüm sayısı gibi detaylar da henüz açıklanmış değil. Ancak yaratıcı ekipteki isimler, Evangelion markasının öyle sıradan bir projeyle dönmeyeceğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi cross motorlar eminevim araba nasıl alınır takip isteğini bekleten kız msi mı asus mu ekomax yakıt tasarruf cihazı şikayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum