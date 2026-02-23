Evangelion efsanesi geri dönüyor: NieR'in yaratıcısından yeni anime dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör 1995 yılında yayınlanan ve anime dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilen Neon Genesis Evangelion, yalnızca dev robotların (mecha) çarpıştığı bir seri olmakla kalmamış; kimlik, varoluşçuluk ve teoloji gibi temaları merkeze alarak türün sınırlarını zorlamıştı. Bu yönüyle anime tutkunlarının gönlünde özel bir yere sahip olan seri, sonraki yıllarda The End of Evangelion ve Rebuild of Evangelion gibi yapımlarla yolculuğunu sürdürdü. Diziyi takip eden bu dört filmlik seri, 2021 yapımı Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time ile noktalanmıştı. Ancak şimdi Evangelion serisi yepyeni bir projeyle geri dönüyor.

Yeni Evangelion Dizisini NieR Serisinin Yaratıcısı Hazırlıyor

Yepyeni bir Evangelion anime dizisinin hazırlık aşamasında olduğu bugün resmi olarak duyuruldu. Yeni serinin yönetmeni, Rebuild filmlerinin de başında olan Kazuya Tsurumaki olacak. Tsurumaki’ye yardımcı yönetmen olarak, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time’ta asistan yönetmenlik yapan Toko Yatabe eşlik edecek. Ancak projeyi asıl dikkat çekici kılan detay senaryo tarafında. Oyun dünyasında NieR serisiyle tanınan ve sıra dışı anlatım diliyle bilinen Yoko Taro, yeni Evangelion serisinin senaryosunu kaleme alıyor. Aynı şekilde müzikler de NieR serisinden tanıdığımız Keiichi Okabe'ye emanet.

Gelmiş geçmiş en iyi anime dizileri 3 yıl önce eklendi

Yoko Taro’nun anlatılarında sıkça gördüğümüz varoluşsal sorgulamalar, kimlik parçalanmaları ve metafizik alt metinler düşünüldüğünde, Evangelion evreniyle güçlü bir uyum yakalanabileceği tahmin ediliyor. Serinin önceki versiyonları da zaten psikolojik derinliği ve sembolik anlatımıyla öne çıkmıştı. Bu nedenle yeni projenin, yalnızca nostaljik bir geri dönüş değil; ton ve tema açısından daha deneysel bir genişleme sunma ihtimali bulunuyor.

Şu an için hikâyenin zaman çizelgesinde nerede konumlanacağı, mevcut karakterleri mi merkeze alacağı yoksa tamamen yeni bir kadroyla mı ilerleyeceği bilinmiyor. Aynı şekilde yayın tarihi ya da bölüm sayısı gibi detaylar da henüz açıklanmış değil. Ancak yaratıcı ekipteki isimler, Evangelion markasının öyle sıradan bir projeyle dönmeyeceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: