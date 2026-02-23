Evangelion efsanesi geri dönüyor: NieR'in yaratıcısından yeni anime dizisi geliyor

Yeni Evangelion Dizisini NieR Serisinin Yaratıcısı Hazırlıyor
Yepyeni bir Evangelion anime dizisinin hazırlık aşamasında olduğu bugün resmi olarak duyuruldu. Yeni serinin yönetmeni, Rebuild filmlerinin de başında olan Kazuya Tsurumaki olacak. Tsurumaki’ye yardımcı yönetmen olarak, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time’ta asistan yönetmenlik yapan Toko Yatabe eşlik edecek. Ancak projeyi asıl dikkat çekici kılan detay senaryo tarafında. Oyun dünyasında NieR serisiyle tanınan ve sıra dışı anlatım diliyle bilinen Yoko Taro, yeni Evangelion serisinin senaryosunu kaleme alıyor. Aynı şekilde müzikler de NieR serisinden tanıdığımız Keiichi Okabe'ye emanet.
Yoko Taro’nun anlatılarında sıkça gördüğümüz varoluşsal sorgulamalar, kimlik parçalanmaları ve metafizik alt metinler düşünüldüğünde, Evangelion evreniyle güçlü bir uyum yakalanabileceği tahmin ediliyor. Serinin önceki versiyonları da zaten psikolojik derinliği ve sembolik anlatımıyla öne çıkmıştı. Bu nedenle yeni projenin, yalnızca nostaljik bir geri dönüş değil; ton ve tema açısından daha deneysel bir genişleme sunma ihtimali bulunuyor.
Şu an için hikâyenin zaman çizelgesinde nerede konumlanacağı, mevcut karakterleri mi merkeze alacağı yoksa tamamen yeni bir kadroyla mı ilerleyeceği bilinmiyor. Aynı şekilde yayın tarihi ya da bölüm sayısı gibi detaylar da henüz açıklanmış değil. Ancak yaratıcı ekipteki isimler, Evangelion markasının öyle sıradan bir projeyle dönmeyeceğini gösteriyor.