Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Evcil hayvanlarınızı mutlu edecek teknolojiler

    Evcil hayvan bakımını kolaylaştıran teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Philips'in Su pınarı ve kameralı mama kabı, sunduğu özelliklerle evcil hayvanların konforunu artırıyor.

    Evcil hayvanlarınızı mutlu edecek teknolojiler Tam Boyutta Gör
    Evcil hayvan teknolojileri, günlük bakım süreçlerini daha pratik hale getirmek için kritik öneme sahip. Bu bağlamda Philips, kedi sahiplerinin hem su tüketimini hem de beslenme düzenini daha kolay yönetebilmesi için geliştirdiği 3000 Serisi Su Pınarı ve 5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı'nı kullanıcılarla buluşturdu. Akıllı özelliklerle donatılan iki ürün, hijyen, kullanım kolaylığı ve uzaktan kontrol gibi ihtiyaçlara odaklanıyor.

    Philips 3000 Serisi Su Pınarı

    Kedilerin yeterli miktarda su tüketmesi sağlık açısından büyük önem taşırken Philips 3000 Serisi Su Pınarı, kedinizin suyunun her zaman temiz ve taze kalmasınısağlıyor. 2,2 litrelik geniş kapasitesi sayesinde gün boyunca kesintisiz su sunan ürün, dökülmeyi önleyen bıyık dostu tasarımıyla kedilerin rahatça su içmesine olanak tanıyor. Bunun yanında hareketle aktifleşen su akışı, kedilerin doğal içgüdülerine hitap ederek gün boyunca daha fazla su içmesini teşvik ediyor. Sessiz çalışma özelliği ise ne ev sakinlerini ne de minik dostları rahatsız ediyor.

    Evcil hayvanlarınızı mutlu edecek teknolojiler Tam Boyutta Gör
    Su kalitesini korumak için geliştirilen çok katmanlı filtreleme sistemi, aktif karbon filtre ve iyon değiştiriciyi bir araya getirerek suyun taze ve temiz kalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca su, 30 dakikada veya 2 saatte bir otomatik olarak yeniden dolaşıma sokularak birikinti oluşumunun önüne geçiliyor.

    Su seviyesi kritik seviyeye düştüğünde pompa otomatik olarak kapanıyor ve olası hasarların önüne geçiliyor. Kolay sökülüp temizlenebilen parçalar günlük bakımı pratik hale getirirken kullanıcılar su seviyesini dışarıdan kolayca takip ederek gerektiğinde yeniden doldurabiliyor.

    Çizilmeye dayanıklı gövde, dökülmeyi önleyen kase ve kauçuk ayaklar sayesinde ürün patilerden kaynaklanan darbelere karşı daha stabil duruyor.

    Philips 5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı

    Philips'in bir diğer ürünü olan 5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı, kedilerin beslenmesini daha planlı hale getirmeyi hedefliyor. Yeni Philips Kameralı Akıllı Mama Kabı ile minik dostunuzun öğünleri daha konforlu ve kontrollü hale gelirken maması her zaman taze kalıyor. 4,5 litrelik geniş kapasitesi, sık sık mama doldurma ihtiyacını azaltırken, bıyık dostu geniş kasesi kedilere daha rahat bir beslenme deneyimi sunuyor.

    Evcil hayvanlarınızı mutlu edecek teknolojiler Tam Boyutta Gör
    Üründe yer alan sistem, nem ve kokuların içeri ya da dışarı geçmesini önleyerek mamanın tazeliğini koruyor. Ayrıca tıkanma önleyici besleme teknolojisi, 2 ila 12 mm boyutundaki kuru mamalarla uyumlu çalışacak şekilde geliştirildi.

    Akıllı mama kabının öne çıkan özelliklerinden biri de HD kamera ve çift yönlü ses desteği. Bu sayede kullanıcılar nerede olursa olsun uzaktan kedileriyle bağlantıda kalabiliyor, onları görüntüleyebiliyor ve sesli iletişim kurabiliyor.

    Ürün, Pet Series uygulaması ile birlikte çalışıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden öğün saatlerini kolayca planlayabiliyor, beslenme programını uzaktan yönetebiliyor ve mama verilmeden hemen önce bildirim alabiliyor. Uygulama aynı zamanda mama seviyesinin azaldığını göstererek yeniden doldurma zamanının takip edilmesine de yardımcı oluyor.

    Philips 5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı, da kedilerin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen geniş bıyık dostu mama kabına sahip. Kolay sindirimi destekleyecek açıyla tasarlanan mama kabı, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısı ve kolay durulanabilen parçaları sayesinde hijyenin korunmasını kolaylaştırıyor. Üründe ayrıca hareket algılama desteği ve pati müdahalelerine karşı geliştirilen koruma çözümleri de bulunuyor.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercury araba opel servis ankara motor yağına su karışırsa ne olur kapının arkasında kalan anahtar nasıl düşürülür jaguar x type alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum