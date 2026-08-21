Evcil hayvanlarınızı mutlu edecek teknolojiler

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Philips 3000 Serisi Su Pınarı

Kedilerin yeterli miktarda su tüketmesi sağlık açısından büyük önem taşırken Philips 3000 Serisi Su Pınarı, kedinizin suyunun her zaman temiz ve taze kalmasınısağlıyor. 2,2 litrelik geniş kapasitesi sayesinde gün boyunca kesintisiz su sunan ürün, dökülmeyi önleyen bıyık dostu tasarımıyla kedilerin rahatça su içmesine olanak tanıyor. Bunun yanında hareketle aktifleşen su akışı, kedilerin doğal içgüdülerine hitap ederek gün boyunca daha fazla su içmesini teşvik ediyor. Sessiz çalışma özelliği ise ne ev sakinlerini ne de minik dostları rahatsız ediyor.

Tam Boyutta Gör Su kalitesini korumak için geliştirilen çok katmanlı filtreleme sistemi, aktif karbon filtre ve iyon değiştiriciyi bir araya getirerek suyun taze ve temiz kalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca su, 30 dakikada veya 2 saatte bir otomatik olarak yeniden dolaşıma sokularak birikinti oluşumunun önüne geçiliyor.

Su seviyesi kritik seviyeye düştüğünde pompa otomatik olarak kapanıyor ve olası hasarların önüne geçiliyor. Kolay sökülüp temizlenebilen parçalar günlük bakımı pratik hale getirirken kullanıcılar su seviyesini dışarıdan kolayca takip ederek gerektiğinde yeniden doldurabiliyor.

Çizilmeye dayanıklı gövde, dökülmeyi önleyen kase ve kauçuk ayaklar sayesinde ürün patilerden kaynaklanan darbelere karşı daha stabil duruyor.

Philips 5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı

Philips'in bir diğer ürünü olan 5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı, kedilerin beslenmesini daha planlı hale getirmeyi hedefliyor. Yeni Philips Kameralı Akıllı Mama Kabı ile minik dostunuzun öğünleri daha konforlu ve kontrollü hale gelirken maması her zaman taze kalıyor. 4,5 litrelik geniş kapasitesi, sık sık mama doldurma ihtiyacını azaltırken, bıyık dostu geniş kasesi kedilere daha rahat bir beslenme deneyimi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Üründe yer alan sistem, nem ve kokuların içeri ya da dışarı geçmesini önleyerek mamanın tazeliğini koruyor. Ayrıca tıkanma önleyici besleme teknolojisi, 2 ila 12 mm boyutundaki kuru mamalarla uyumlu çalışacak şekilde geliştirildi.

Akıllı mama kabının öne çıkan özelliklerinden biri de HD kamera ve çift yönlü ses desteği. Bu sayede kullanıcılar nerede olursa olsun uzaktan kedileriyle bağlantıda kalabiliyor, onları görüntüleyebiliyor ve sesli iletişim kurabiliyor.

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Ürün, Pet Series uygulaması ile birlikte çalışıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden öğün saatlerini kolayca planlayabiliyor, beslenme programını uzaktan yönetebiliyor ve mama verilmeden hemen önce bildirim alabiliyor. Uygulama aynı zamanda mama seviyesinin azaldığını göstererek yeniden doldurma zamanının takip edilmesine de yardımcı oluyor.

Philips 5000 Serisi Kameralı Akıllı Mama Kabı, da kedilerin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen geniş bıyık dostu mama kabına sahip. Kolay sindirimi destekleyecek açıyla tasarlanan mama kabı, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısı ve kolay durulanabilen parçaları sayesinde hijyenin korunmasını kolaylaştırıyor. Üründe ayrıca hareket algılama desteği ve pati müdahalelerine karşı geliştirilen koruma çözümleri de bulunuyor.

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