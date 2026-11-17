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Oynat Evcil hayvanlı evlerde robot süpürge seçerken fırça yapısı ve navigasyon kritik önem taşıyor. Kauçuk fırçalar tüylerin dolanmasını önlerken, Lidar navigasyon karanlıkta güvenli temizlik sunuyor. Dreame X60 Ultra Complete ise 35 bin Pascal emiş gücü, mama kabı algılama ve sıcak suyla paspas yıkama özellikleriyle tüylü dostlarımızın bıraktığı kirleri zahmetsizce temizliyor. Böylece hem zamandan tasarruf edebilir hem de evinizde hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Evcil hayvanınızın sürekli tüy dökmesi temizlik işini zahmetli kılabilir. Robot süpürge, temizlik sürecini otomatikleştirerek daha az zamanınızı temizliğe, daha çok zamanınızı ise tüylü dostlarınızla geçirmenize olanak tanır. Evcil hayvanlı evler için en iyi robot süpürge, sert zeminde günlük biriken tüyleri iyi bir şekilde temizler ve halılara yerleşmiş evcil hayvan tüylerini de toplar. Dolaşmaya dayanıklı fırça başlığı, tüylerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olur. Engellerden kaçınma özelliği de dikkate alınması gereken bir faktördür; evcil hayvanların bıraktıklarının etrafında güvenilir bir şekilde gezinebilen robot süpürge, sizi baş ağrısından kurtaracaktır. Dahili toz haznesini kendiniz boşaltmak istemiyorsanız, Dreame X60 Ultra Complete gibi otomatik boşaltma istasyonuna sahip bir model size göre. Peki, köpek kedi tüyü temizliği için robot süpürge alırken nelere dikkat etmeli? İşte bakılması gereken önemli noktalar 👇🏻

Düzenli fırça temizliği 🫧

Tam Boyutta Gör Uzun saçlar ve evcil hayvan tüyleri, makasla kesilmesi gereken sıkı bir spiral şeklinde kıl fırçanın etrafına dolanır. Ekstraktör olarak da adlandırılan kauçuk fırça ruloları, tüyün aksın etrafına dolanmasını önler, uçlara kayması sağlar. Evinizde uzun saçlı bir kişi ve tüy döken bir evcil hayvanınız varsa, bu tek özellik emiş gücünden daha önemlidir.

Alet kullanmadan çıkarılabilen rulo olması önemlidir. Fırçaları her hafta ya da iki haftada bir temizleyeceğinizden iki vida ve gizli bir klipsle tutturulmuş bir rulo, bunu yapmayı bırakmanıza neden olacaktır. Ayrıca ön tekerleği ve yan fırçayı da kontrol etmenizde fayda var. Saç ve tüyler, tekerlek aksının etrafında birikir ve sonunda dönmesini engeller, bu da robotun sürüklenmesine veya yolunu kaybetmesine neden olur. Temizlemek için çıkarılabilen tekerlek, birçok sıkıntıyı önler.

Emiş gücü, hava akışı ve sahip olduğunuz zemin ⚠️

Tam Boyutta Gör Pascal derecelendirmeleri, ortak bir test standardı olmadığı için markalar arasında en az karşılaştırılabilir olan ana rakamdır. Evcil hayvan tüylerini hareket ettiren şey, kapalı yoldan geçen hava akımıdır ve iyi bir sızdırmazlığa ve temiz bir filtreye sahip bir makine, tıkalı filtreye sahip daha yüksek dereceli bir makineden daha iyi performans gösterir.

Halıda fırça rulosu işin çoğunu üstlenir; tüyleri hareketlendirir ve kaldırır, hava akımıyla uzaklaştırır. Sert zeminlerde, hava akımı ve büyük giriş, hareketlendirmeden daha önemlidir ve dönen fırça, dökülenleri toplamak yerine dağıtabilir.

Her iki yüzeye de sahipseniz, robotun farkı algılayıp fırçayı otomatik olarak yükseltip alçaltabildiğinden emin olun. Bu gerçekten bir kolaylıktır çünkü halıda alçaltılmış fırça, saçaklara takılabilir.

Evcil hayvan güvenliği için önemli özellik: Navigasyon📍

Tam Boyutta Gör Oda içinde sekerek ilerleyen bir robot süpürge, su kabına, mama kabına ve evcil hayvanınızın diğer eşyalarına çarpabilir. Haritalama modelleri bir zemin planı oluşturur ve mama kaplarının, kafeslerin ve yavru köpeğin uyuduğu köşenin etrafına yasak bölgeler çizmenizi sağlar.

Kamera tabanlı navigasyonun çalışması için ışığa ihtiyaç vardır; bu, gizlilik sorunu ortaya çıkarır. Lidar navigasyon karanlıkta çalışır ve görüntü çekmez. Robotun gece de temizlik yapacağı düşünüldüğünde lidar daha iyi seçim olacaktır.

Bazı robot süpürgeler evcil hayvan sahiplerine sorun yaşatır. Sorunlu modellerde kazaları önlemek için robotu evcil hayvan odada değilken ve siz evdeyken çalıştırmanız gerekebilir. Ancak Dreame X60 Ultra Complete, bu konuda kullanıcılara esneklik ve konfor sunuyor. Evcil hayvanınız evde gezinirken gönül rahatlığıyla Dreame X60 Ultra Complete'i çalıştırabilirsiniz. Evcil dostunuza herhangi bir zarar vermeden ve temizlik rotasını bozmadan temizliğe devam eder. Mama kabı, kum kabı vb. eşyalarını tespit eder, bu alanlarda emiş gücünü artırır. Yoğun evcil hayvan trafiği olan bölgeleri algılar ve bu noktaları iki kez süpürür/siler. Böylelikle evcil dostunuzun günlük rutinlerini bozmadan evinizi temiz tutabilirsiniz.

Şarj istasyonu, torba ve bakım aralığı

Tam Boyutta Gör Kendiliğinden boşaltma özellikli şarj istasyonları, evcil hayvanlı evlerde gerçekten kullanışlıdır, çünkü üzerindeki hazne hızla tüylerle dolar. Şarj istasyonunun torbası veya haznesi gerçek kapasiteyi belirler, üreticiler genellikle torba başına 30 ila 60 gün belirtir ve çok tüy döken bir köpek bunu yarıya indirebilir. Satın almadan önce torbaların maliyetini ve bulunabilirliğini kontrol edin, çünkü pahalı özel torbalara sahip şarj istasyonu sürekli ek maliyet oluşturacaktır.

Filtreler ve haftalık rutin

Filtreler, tekrarlayan bir maliyettir. Çoğu robot süpürge, yıkanabilir ön filtre ve bunun arkasında pileli veya HEPA filtre kullanır. Fileyi ayda bir durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin; evcil hayvan bulunan bir evde pileli filtreyi altı ila on iki ayda bir, alerjisi olan biri varsa daha sık değiştirin. Fırça rulosunu haftalık olarak temizlemek, filtreyi değiştirmek kadar önemlidir ve her iki işlem de kablolu elektrikli süpürgeye dolanan tüyleri temizlemekten daha az zaman alır.

Köpek ve kedi tüyü için en iyi robot süpürge: Dreame X60 Ultra Complete

Tam Boyutta Gör Yeni süpürülmüş zeminde beliren kedi tüyü, halıya tutunan köpek tüyleri ve koltuk altlarında biriken küçük tüy yumakları… Özellikle birden fazla evcil hayvanın bulunduğu evlerde temizlik, haftada birkaç kez yapılan bir işten çıkıp günlük hayatın sürekli tekrarlayan işlerinden birine dönüşebiliyor. Evcil hayvan tüyü temizliği için en iyi robot süpürge olan Dreame X60 Ultra Complete, bu günlük ihtiyaca yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dreame X60 Ultra Complete, 35.000 Pa Vormax emiş gücünü, HyperStream dolanma önleyici ikili fırça 2.0 ve halılara yönelik CarpetForce sistemiyle birleştiriyor. Sensörü alçaldığında 7.95 cm yüksekliğe ulaşan gövdesi mobilya altlarına erişimi kolaylaştırırken, uzayabilen yan fırça ve paspası kenar temizliğine yardımcı oluyor.

Kedi ve köpek sahipleri için öne çıkan özelliklerinden biri, robot süpürgenin mama ve kum kabı çevresini tanıyarak bu alanlarda emiş gücünü artırabilmesi. Süpürge, tüylerin çok olduğu bölgelerde tekrarlı temizlik de yapabiliyor. Uygulamadaki oda bazlı ayarlar ve planlama seçeneği, temizliği evin günlük düzenine uyarlamayı sağlıyor. Otomatik toz boşaltma, paspasları 100°C sıcak suyla yıkama ve sıcak havayla kurutma özellikleri ise bakım yükünü azaltmaya yardımcı oluyor.

35.000 Pa emiş gücü: Zemindeki kedi ve köpek tüylerini, tozu ve küçük kırıntıları toplamak için güçlü emiş sunuyor.

HyperStream dolanma önleyici ikili fırça 2.0: Saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını azaltıyor.

CarpetForce halı temizleme sistemi: Halılara tutunan tüy ve kirlerin temizlenmesini sağlıyor.

7.95 cm ince gövde: Mobilyaların altında biriken tüylere de ulaşabiliyor.

Uzayabilen yan fırça ve paspas: Duvar kenarları, köşeler ve mobilya çevresinde temizliğe yardımcı oluyor.

Mama ve kum kabı çevresine özel temizlik: Robot süpürge bu alanları algılayarak emiş gücünü artırabiliyor.

Yoğun kullanılan bölgelerde tekrarlı temizlik: Evcil hayvan trafiğinin fazla olduğu alanlarda iki kez süpürme ve silme

Planlanabilir temizlik: Uygulama üzerinden oda oda ayarlama ve düzenli temizlik programları oluşturma

Otomatik toz boşaltma: Toplanan tüylerin hazneden elle boşaltılması ihtiyacını azaltıyor.

Otomatik paspas bakımı: Paspasları istasyonda 100°C sıcak suyla yıkayıp sıcak havayla kurutuyor.

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