Evde Kullandığım ve Tavsiye Ettiğim Teknolojik Ürünler!

Bu videoda evimde kullandığım ve performansından memnun kaldığım teknolojik ürünlerden sizlere bahsediyorum. Günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran bu ürünleri sizler nasıl buldunuz?

Videomuzda tavan vantilatörü, otomatik sabunluk, ıslak - kuru süpürge, elektrikli ızgara, yüksekliği ayarlanabilir elektrikli oyuncu masası, TV ambiyans ışığı gibi evimde aktif olarak kullandığım teknolojik ürünleri yakından göreceksiniz. Eğer siz de evinizi daha konforlu ve teknolojik hale getirmek istiyorsanız, bu videodaki ürünler size yeni fikirler verebilir. Sizler evde kullandığım bu ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ürünleri aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz: 👇🏻

Elektrikli Mangal - Izgara

Led Işıklı Tavan Vantilatörü

Govee AI Sync Box 2 Tv Işığı

Dreame H16 Pro Steam

Hawk ION X Elektrikli Masa

Norrheim Otomatik Sabunluk

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.