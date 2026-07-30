Evde Kullandığım ve Tavsiye Ettiğim Teknolojik Ürünler!

Videomuzda tavan vantilatörü, otomatik sabunluk, ıslak - kuru süpürge, elektrikli ızgara, yüksekliği ayarlanabilir elektrikli oyuncu masası, TV ambiyans ışığı gibi evimde aktif olarak kullandığım teknolojik ürünleri yakından göreceksiniz. Eğer siz de evinizi daha konforlu ve teknolojik hale getirmek istiyorsanız, bu videodaki ürünler size yeni fikirler verebilir. Sizler evde kullandığım bu ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz?
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