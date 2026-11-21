Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Doksanların efsane sinema serisi Evde Tek Başına, heyecan verici yeni bir devam filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımın en büyük sürprizi ise başrol oyuncusu Macaulay Culkin'in yıllar sonra Kevin rolüyle tekrar karşımıza çıkacak olması. Filmde Kevin'ı, kendisini eve kilitleyen oğluyla yeniden bağ kurmaya çalışan yalnız bir baba olarak izleyeceğiz. Çekim takvimi ve vizyon tarihi henüz netleşmeyen projenin detayları merakla bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 90'lı yılların en sevilen film serileri arasında yer alan Evde Tek Başına (Home Alone), yıllar sonar sürpriz bir haberle gündemde. Hollywood içinden bilgi aktaran güvenilir kaynaklardan biri olan Puck'ın haberine göre yeni bir Evde Tek Başına filmi geliyor.

Macaulay Culkin, Yıllar Sonra Kevin Rolüyle Geri Dönecek

Yıllar içinde pek çok Home Alone filmi çekilmiş olsa da Macaulay Culkin'in Kevin karakterine hayat verdiği ilk iki filmin yeri hep ayrı kaldı. Bu devam filminin en dikkat çekici yanı da Kevin'ın geri dönüşü olacak. Zira Macaulay Culkin yıllar sonra Kevin rolüne geri dönecek.

Bu yeni filmde Macaulay Culkin'in Kevin karakterini, uzun süredir ayrı kaldığı oğluyla yeniden bağ kurmaya çalışan yalnız bir baba olarak izleyeceğiz. Oğlu kendisini eve kilitleyip Kevin'i dışarıda bırakınca, Kevin geçmişten izler taşıyan bir maceranın ortasında kalacak.

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Macaulay Culkin'in geri dönüşü dışında proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Bu yüzden çekim tarihi ya da ne zaman çıkacağı gibi detaylar şimdilik bilinmiyor.

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Evde Tek Başına serisi yıllar sonra geri dönüyor

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