Yapay Zeka Özeti:
- Doksanların efsane sinema serisi Evde Tek Başına, heyecan verici yeni bir devam filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımın en büyük sürprizi ise başrol oyuncusu Macaulay Culkin'in yıllar sonra Kevin rolüyle tekrar karşımıza çıkacak olması. Filmde Kevin'ı, kendisini eve kilitleyen oğluyla yeniden bağ kurmaya çalışan yalnız bir baba olarak izleyeceğiz. Çekim takvimi ve vizyon tarihi henüz netleşmeyen projenin detayları merakla bekleniyor.
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Macaulay Culkin, Yıllar Sonra Kevin Rolüyle Geri Dönecek
Yıllar içinde pek çok Home Alone filmi çekilmiş olsa da Macaulay Culkin'in Kevin karakterine hayat verdiği ilk iki filmin yeri hep ayrı kaldı. Bu devam filminin en dikkat çekici yanı da Kevin'ın geri dönüşü olacak. Zira Macaulay Culkin yıllar sonra Kevin rolüne geri dönecek.
Bu yeni filmde Macaulay Culkin'in Kevin karakterini, uzun süredir ayrı kaldığı oğluyla yeniden bağ kurmaya çalışan yalnız bir baba olarak izleyeceğiz. Oğlu kendisini eve kilitleyip Kevin'i dışarıda bırakınca, Kevin geçmişten izler taşıyan bir maceranın ortasında kalacak.
Macaulay Culkin'in geri dönüşü dışında proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Bu yüzden çekim tarihi ya da ne zaman çıkacağı gibi detaylar şimdilik bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: