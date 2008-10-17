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EVGA GeForce 9300 yonga setli anakartını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA GeForce 9300 yonga setli anakartını duyurdu
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Hazırladığı ekran kartı ve anakartlar ile Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olmayı başaran EVGA, firmanın duyurusunu yeni yaptığı GeForce 9300 yonga setini temel alan yeni anakartını duyurdu. Intel'in LGA775 formunda tek, çift ve dödrt çekirdekli (Core 2, Pentium, Celeron) güncel pek çok işlemcisi ile kullanılabilen anakart, grafik yetenekleri ve ATX formunda olmasıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 8GB'a kadar DDR-2 800MHz bellek desteği sunan EVGA'nın yeni anakart, kullanılan yonga seti itibariyle Nvidia'nın 16 paralel işlemcili entegre GeForce 9300 grafik işlemcisini kullanıyor. DirectX 10, CUDA ve Hybrid SLI desteği sunabilen IGP, yüksek tanımlı videolar (Blu-ray, HD DVD) için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Entegre grafik işlemci yetinmek istemeyen kullanıcılar için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart ayrıca PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu. Siyah renkli baskılı devresi ve pasif soğutmasıyla da dikkat çeken, ayrıca GeForce 9300 yonga setli tam ATX formundaki ilk anakartlardan biri olan EVGA'nın yeni çözümü üzerinde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleri de yer alıyor.

Ekstra özellikleri arasında, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 8x SATA-II portu, 8 kanal yüksek tanımlı ses, gigabit ethernet gibi detaylar da bulunan EVGA'nın Geforce9300/nForce 730i yonga setli yeni anakartının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken yurt dışı satış fiyatının 130$ seviyesinden olacağı belirtiliyor.

EVGA GeForce 9300 yonga setli anakartını duyurdu
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omeryasn 11 yıl
hayırlı olsun
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max975 11 yıl
aslında çok şık bir tasarımı var ama fiyatı pahalı
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