EVGA, Nehalem için X58 yonga setli anakart hazırlıyor

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, ekran kartlarının yanı sıra anakartlarıyla da pazarda boy gösteriyor. Şimdiye kadar sadece Nvidia'nın yonga setlerini kullanan ve yine Nvidia'nın referans tasarımlarını baz alan firma bir süre önce For The Win serisi dahilinde anakartlarında özelleşme yoluına girmiş ve ufak adımlarla bu yönde önemli hamleler gerçekleştirmişti. Bilindiği üzere Nvidia, Intel'in Core i7 serisi işlemcileri için yeni bir yonga seti geliştirmeyi en azından şu an için planlamıyor.

LGA1366 platformunda SLI teknolojisiyle var olmayı hedefleyen firmanın, yonga seti çalışmalarını ise Intel'in Lynnfield ve Havendale serisi işlemcileri ekseninde sürdürmeyi planladığı belirtiliyor. Nvidia'dan farklı olarak EVGA, ilk defa Intel yonga seti kullanarak Core i7 serisi için X58 tabanlı yeni bir anakart üzeirnde çalışıyor. Tabii firmanın X58 yonga seti için nasıl bir method izleyeceği de önemli. Zira firma muhtemelen hem tasarım hem de üretim noktasında yine sektörün önde gelen üreticilerinden biri ile anlaşacak.