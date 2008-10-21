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EVGA, Nehalem için X58 yonga setli anakart hazırlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, Nehalem için X58 yonga setli anakart hazırlıyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, ekran kartlarının yanı sıra anakartlarıyla da pazarda boy gösteriyor. Şimdiye kadar sadece Nvidia'nın yonga setlerini kullanan ve yine Nvidia'nın referans tasarımlarını baz alan firma bir süre önce For The Win serisi dahilinde anakartlarında özelleşme yoluına girmiş ve ufak adımlarla bu yönde önemli hamleler gerçekleştirmişti. Bilindiği üzere Nvidia, Intel'in Core i7 serisi işlemcileri için yeni bir yonga seti geliştirmeyi en azından şu an için planlamıyor.

LGA1366 platformunda SLI teknolojisiyle var olmayı hedefleyen firmanın, yonga seti çalışmalarını ise Intel'in Lynnfield ve Havendale serisi işlemcileri ekseninde sürdürmeyi planladığı belirtiliyor. Nvidia'dan farklı olarak EVGA, ilk defa Intel yonga seti kullanarak Core i7 serisi için X58 tabanlı yeni bir anakart üzeirnde çalışıyor. Tabii firmanın X58 yonga seti için nasıl bir method izleyeceği de önemli. Zira firma muhtemelen hem tasarım hem de üretim noktasında yine sektörün önde gelen üreticilerinden biri ile anlaşacak.


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escape0121 11 yıl
BURADA Nvidia'dan farklı olarak EVGA, ilk defa Intel yonga seti kullanarak Core i7 serisi için X58 tabanlı yeni bir anakart üzeirnde çalışıyor DENİLİYOR YANİ BU ÖRNEK BİR FOTOGRAF X58 YONGASINI KULLANAN ANAKARTIN FOTOGRAFI DEGİL ARKADAŞLAR
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Akay KLC 11 yıl
Markasi yeter Evga..
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
nvidia yı sattı evga anlasılan =D
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cengiz_vga 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

nvidia yı sattı evga anlasılan =D



ne alaka.orda kocaman slı sembolünü görmedin herhalde
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ibbetuhim 11 yıl
kaç para olucakmış trde bu gelene kadar dolar 2 ytl olur
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: yildize

kaç para olucakmış trde bu gelene kadar dolar 2 ytl olur




Aman hocam

Gayet iyi duruyor ama , neden 4 tane ram slotu var.
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Pandemic 11 yıl
ben bu EVGA nın ekran kartlarını çok seviyorum fakat anakartları çok zayıf bence... Daha katı kapasitör bile kullanmıyorlar en üst seviye anakartlarında bile. Sebebi ise adamlar Nvidia referans üretimini kullanıyorlar markalarını basıp piyasaya sürmekteler.
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cengiz_vga 11 yıl
neden butun fırmalar x58de 6slot ram yuvası koyup 3kanal bellek kontrol yaparken evga gene 4slotta kalmış.farkı nekı bu evganın.
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LINEBACKER 11 yıl
tırt
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ozzzy222 11 yıl

Orjinalden alıntı: LINEBACKER

tırt




GÖRDÜĞÜM EN KRAL yorumdu en etkileyici en anlamlı
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siyah845 11 yıl
karızma olmus
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max975 11 yıl
bu kart harika herhalde bundan bir tanede ben alırım
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siyah845 11 yıl
karızma olmus
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ugacomtr 11 yıl
nvidiadan boşanınca kime gidicek bakalım :) ati amca sizi cok sevdim size baba diyebilir miyim? :)
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