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EVGA Precision uygulamasının 1.8.0 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA Precision uygulamasının 1.8.0 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı
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Yüksek performanslı ekran kartları ve hız aşırtmacılara özel anakartlarıyla tanınan EVGA, uzunca bir süredir güncellemediği Precision uygulamasının yeni versiyonunu yayınlandı. Gelecekte çıkacak yeni donanımlara destek için üretici spesifik donanım erişim kodlarının ayrı bir kütüphaneye (RTHAL.dll) taşındığı yeni versiyonda, ayrıca performansa yönelik optimizasyonlar yapıldığı ve GPU - PCB sıcaklıklarının eş zamanlı olarak okunduğu esnada işlemci üzerine binen uygulama yükünün azaltıldığı belirtiliyor.

Uygulama geliştiriciler ve tasarımcıların Precision uygulamasına yönelik olarak çok daha hızlı bir şekilde tema geliştirebilmeleri için 1.2 sürüm numaralı tema formatına geçiş yapılan 1.8.0 versiyonunda yeni temalar da bulunuyor. Ekran üstü görüntü sunucusunun da güncellendiği uygulamanın son versiyonunda çok sayıda yeni güncellemeye yer veriliyor.

EVGA Precision uygulamasının 1.8.0 sürüm numaralı yeni versiyonunu buradan indirebilirsiniz.


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BlackEagle 10 yıl
Teşekkürler. Süper bir program.
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blacksnake03 10 yıl
imzamdaki kartıma voltaj verebilirmi bu program?
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ToR 10 yıl
teşekkürler
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MÜŞAVİR 10 yıl
Çok faydalı bir proğram, yalnız hocam link çalışmıyor. Bilginize.
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arsenik 10 yıl
Link kırık sanırım.
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