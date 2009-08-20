EVGA Precision uygulamasının 1.8.0 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

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Yüksek performanslı ekran kartları ve hız aşırtmacılara özel anakartlarıyla tanınan EVGA, uzunca bir süredir güncellemediği Precision uygulamasının yeni versiyonunu yayınlandı. Gelecekte çıkacak yeni donanımlara destek için üretici spesifik donanım erişim kodlarının ayrı bir kütüphaneye (RTHAL.dll) taşındığı yeni versiyonda, ayrıca performansa yönelik optimizasyonlar yapıldığı ve GPU - PCB sıcaklıklarının eş zamanlı olarak okunduğu esnada işlemci üzerine binen uygulama yükünün azaltıldığı belirtiliyor.

Uygulama geliştiriciler ve tasarımcıların Precision uygulamasına yönelik olarak çok daha hızlı bir şekilde tema geliştirebilmeleri için 1.2 sürüm numaralı tema formatına geçiş yapılan 1.8.0 versiyonunda yeni temalar da bulunuyor. Ekran üstü görüntü sunucusunun da güncellendiği uygulamanın son versiyonunda çok sayıda yeni güncellemeye yer veriliyor.

EVGA Precision uygulamasının 1.8.0 sürüm numaralı yeni versiyonunu buradan indirebilirsiniz.