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EVGA yeni hız aşırtma aracı EVBot'u satışa sunuyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA yeni hız aşırtma aracı EVBot'u satışa sunuyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük temsilcisi olan EVGA, hız aşırtma dostu anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Daha önce Foxconn'un Quantum Force programına teknik danışmanlık yapan bir dönemin ünlü hız aşırtmacılarından Peter Tan "Shamino" ve yine bir dönemin en popüler anakart üreticilerinden birisi olan EPoX'un bazı mühendislerini kadrosuna katarak hız aşırtma dostu, özel tasarımlı anakartlar hazırlamaya başlayan EVGA, ilk defa Temmuz ayında gösterdiği EVBot isimli hız aşırtma cihazını pazara sunmaya hazırlanıyor.

EVGA X58 Classified, P55 FTW, FTW 200 ve P55 Classified anakartlarla birikte GeForce GTX 285 Classified ekran kartında çalışabilen EVBot aynı anda dört donanımla (bir anakart ve üç ekran kartı) kullanılabiliyor ve başta çekirdek voltajı olmak üzere hız aşırtma başarımına etki eden temel parametrelerin ayarlanabilmesine olanak tanıyor.

Satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen EVGA EVBot ile ilgili olarak henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

EVGA yeni hız aşırtma aracı EVBot'u satışa sunuyor
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homebird 9 yıl
Overclock için ne çıkaracaklarını şaşırdılar.

Bu işinde iyice suyu çıktı
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SoldieR_TR 9 yıl
Sizin için suyu cıkmış ve gereksiz olabilir ama bazı insanlar bu tür şeylere önem veriyor.

Bu insanları düşünülerek yapılan yenilikler bunlar.
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ahmetkep 9 yıl
enteresan..ne yapacaklarını şaşırmışlar bunlar..
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir cihaz...
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TELESCOPE 9 yıl
vay be, diyorum
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