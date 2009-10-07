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EVGA'dan GeForce 191.07 WHQL sürücüsünü temel alan yeni SLI yaması

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,9b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA yeni bir SLI geliştirme yamasını kullanıma sundu. GeForce 191.07 WHQL sürücüsünü temel alan 17. yama, Left 4 Dead 2, Need for Speed: Shift, Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, Dreamkiller, Gothic III: Forsaken Gods, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, Heroes of Newerth, Darkfall, Dawn of Magic 2: Time of Shadows ve Pro Evolution Soccer 2010 gibi oyunlara SLI profil desteği ekliyor.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 versiyonları bulunan EVGA SLI geliştirme yaması hakkında detaylı bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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