EVGA'dan GeForce 191.07 WHQL sürücüsünü temel alan yeni SLI yaması

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA yeni bir SLI geliştirme yamasını kullanıma sundu. GeForce 191.07 WHQL sürücüsünü temel alan 17. yama, Left 4 Dead 2, Need for Speed: Shift, Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, Dreamkiller, Gothic III: Forsaken Gods, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, Heroes of Newerth, Darkfall, Dawn of Magic 2: Time of Shadows ve Pro Evolution Soccer 2010 gibi oyunlara SLI profil desteği ekliyor.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 versiyonları bulunan EVGA SLI geliştirme yaması hakkında detaylı bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.