EVGA'dan yeni hız aşırtma (overclock) kumandası; EVbot

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Yüksek performanslı ekran kartları ve ömür boyu garanti uygulaması gibi ek hizmletleriyle Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, anakart pazarında çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Nvidia yonga setini temel alan referans tasarımlı anakartlarla pazara giriş yapan ancak zamanla çıtayı yükselten ve son olarak X58 Classified modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran EVGA, 8 Eylül'de lanse edilecek yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için P55 yonga setli çok sayıda yeni model hazırlıyor.

Foxconn'un Quantum Force programında teknik danışman olarak görev yapan ve X48 yonga setli Black Ops modeli gibi iddialı anakartlara imza atan Peter "Shamino" Tan'ın öncülüğünde ve ünlü hız aşırtmacı K1NGP1N destekleriyle yüksek performans ve hız aşırtma tutkunlarına özel anakart çözümleri geliştirmeye devam eden EVGA, P55 yonga setli yeni nesil çözümleriyle birlikte kullanıcılara EVbot isimli harici hız aşırtma (overclock) kumandası vererek kasa dışından hız aşırtma ve sistem kontrolüne olanak tanıyacak.

Asus'un X58 yonga setli bazı anakartlarıyla verdiği OC Palm ve Zotac'ın bazı ekran kartları için hazırladığı Nitro kumandasını anımsatan EVbot isimli kumanda, destek veren anakartların arka paneline konumlandırılan özel bir konnektör ile sisteme bağlanıtor ve saat hızlarının arttırılabilmesine ek olarak sistemle ilgili önemli parametrelerin takibine de olanak tanıyor. EVbot hız aşırtma kumanasının LGA1156 Intel işlemciler için hazırlanan P55 Classified 200, P55 FTW 200 ve P55 FTW modelleriyle birlikte gelmesi bekleniyor.

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