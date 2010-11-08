EVGA'nın GeForce GTX 580 modeli gün ışığına çıktı

Yarın yapılacak GeForce GTX 580 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni modelleri arka arkaya gün ışığına çıkıyor. Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortağı olan EVGA'nın referans tasarımlı GeForce GTX 580 modeli detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. 512x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 384-Bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 772MHz'de çalışan kartın paralel işlem birimleri 1544MHz, bellekleri ise 4008MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve Vapor Chamber teknolojili yeni referans soğutucuyla gelen kartın bellek bant genişliği ise 192.4GB/saniye. İki, üç ve dört kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıyan yeni model, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve bir adet Mini HDMI 1.4a konnektörüne sahip. Çoklu monitör konfigürasyonları için 3DVision Surround teknolojisine destek sunan EVGA GeForce GTX 580, referans tasarımın karekteristik özelliklerine sadık kalıyor ve biri 6pin diğeri 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörünü kullanıyor.

Amerika'da 499 dolar seviyesinden listelere giren EVGA GeForce GTX 580'nin yanı sıra diğer üreticilerin modelleri de 500-520 dolar seviyesinden listelere girmeye başladılar.