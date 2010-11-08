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EVGA'nın GeForce GTX 580 modeli gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,3b
1
44
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarın yapılacak GeForce GTX 580 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni modelleri arka arkaya gün ışığına çıkıyor. Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortağı olan EVGA'nın referans tasarımlı GeForce GTX 580 modeli detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. 512x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 384-Bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 772MHz'de çalışan kartın paralel işlem birimleri 1544MHz, bellekleri ise 4008MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve Vapor Chamber teknolojili yeni referans soğutucuyla gelen kartın bellek bant genişliği ise 192.4GB/saniye. İki, üç ve dört kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıyan yeni model, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve bir adet Mini HDMI 1.4a konnektörüne sahip. Çoklu monitör konfigürasyonları için 3DVision Surround teknolojisine destek sunan EVGA GeForce GTX 580, referans tasarımın karekteristik özelliklerine sadık kalıyor ve biri 6pin diğeri 8pin olmak üzere iki adet güç konnektörünü kullanıyor.

Amerika'da 499 dolar seviyesinden listelere giren EVGA GeForce GTX 580'nin yanı sıra diğer üreticilerin modelleri de 500-520 dolar seviyesinden listelere girmeye başladılar.


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HiqhWoltage 1 yıl en beğenilen
Vay be o zamanlar 500 dolarlık kart 700tl imiş, şimdiki zamanın gtx 1080i gibi bir şeydi bu kart. Nereden nereye...
1 Yanıt Yanıtla +12
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selahattın ısık 1 yıl
crossfire ile GTX 580 e kök söktüren RADEON HD 5830...

fantazi amaçlı forumdan almıştım..
o kadar ısındım ki hala kullanıyorum..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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LeoJeLy 1 yıl
GTX 580 çok güzel bir kart. Boşuna almadım, testlerini felan çok seyrettim baktım gtx 1050 ayarında kart. 230 tlye aldıktan sonra 350 tlye sattım. Hiç kullanmadan. Çok güç harcıyordu ama bir o kadarda güçlü. PSU olsa kullanırdım satmazdım. ATI olsun her şey olsun eski kartlar çok kral. Ama güncellikte önemli işte. Bu kart şimdi rx 550 den çok güçlü. Amaaaaaaa biri 55w harcıyor biri 255w..
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poyraz_371 1 yıl
2011 de aldığım gtx560ti i kullanıyorum pc de ama pc i pek kullanmıyorum
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HiqhWoltage 1 yıl en beğenilen
Vay be o zamanlar 500 dolarlık kart 700tl imiş, şimdiki zamanın gtx 1080i gibi bir şeydi bu kart. Nereden nereye...
1 Yanıt Yanıtla +12
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mamad 1 yıl HiqhWoltage
Aslında Titan Xp gibi bir şey. Hatta Titan V'nin ortaya çıkmamış full gpulu sürümü gibi bir şey de diyebiliriz.
Sonuçta döneminin en büyük ve full gpulu kartı.
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LeoJeLy 1 yıl
8 yıl sonra aldım kartı.
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Father Torque 1 yıl LeoJeLy
Doğru kartı aldığına emin misin? Yanlışlıkla RX 580 almış olmayasın?

1 Yanıt Yanıtla +2
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apulunas 1 yıl LeoJeLy
benim zotac gtx 580'i arkadaşa satmıştım, halen kullanıyor. teeey, ilk top dog ekran kartımdı, ne heyecan yapmıştım be.
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DH Misafiri 8 yıl
pardon ama EVGA yı Türkiye ye getiren kim ki? giriş veya satış fiyatları bahsediliyor boşuna ağzınızın suyu akmasın EVGA ya :)
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DH Misafiri 9 yıl
4 serisini sırf çok güç tükettiği ve çok ısındığı için almadım! nvidia şimdi hedefi gözünün tam ortasından vurdu, sessiz, az güç tüketiyor ve 2,5 kat daha hızlı! Nvidia adam gibi iş çıkardı ortaya, gönül rahatlığıyla alabilirim artık.
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TiesTorN 9 yıl
2.5 kat mı ? Rüya mı görüyorsunuz.. ?
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DH Misafiri 9 yıl
nvidia yapmış yine
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selahattın ısık 9 yıl
yanlız kart şekil olmuş
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LEON-X 9 yıl
Ürün gelir gelmez herkes atlayıp almazsa talep yaratmazsa kısacası fiyat yüksek olsa da bir süre sonra düşecektir, ancak ref. soğutmalı olarak bu seviyedeki kartların hiç biri alınmaz.
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ozkan_tpc 9 yıl
Fiyat olarak Türkiyeye yaklaşık 1000-1100 tl arası girer gibi görünüyor gtx 580. Uçuk bir fiyat olmasıyla birlikte performans olarak gözle görülür bir artış olacağı su götürmez bir gerçek. Bir önceki neslin en iyi kartları (amd de dahil) şu an itibariyle zaten bu seviyelerde.
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