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EVGA'nın nForce 6 serisi anakartları Wofldale desteği kazandı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın zamanda ürünlerini Türkiye resmi distribütörü VEGA aracılığı ile ülkemiz piyasasında da görmeye başlayacağımız EVGA, nForce 6 serisi anakartları için anakartları bir dizi BIOS güncellemesi yayınladı. Firmanın yayınladığı yeni BIOS versiyonlarının kullanıcılara sağladığı en büyük kazanım Intel'in geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu 45nm üretim teknolojisine sahip Wolfdale kod adlı E8000 serisi çift çekirdekli işlemci ailesine yönelik sunulmaya başlanan destek gösterilebilir. Yayınlanan yeni BIOS'ların nForce 680i SLI, 680i LT SLI ve 650i Ultra çipsetli anakartlarda kullanılabileceğini de hatırlatalım. - nForce 680i SLI için P32 kodlu yeni bios; ftp://ftp.evga.com/bios/NF68_P32.exe - nForce 680i LT SLI için P07 kodlu yeni bios; ftp://ftp.evga.com/bios/NF67_P07.exe - nForce 650i Ultra için P07 kodlu yeni bios; ftp://ftp.evga.com/bios/NF66_P04.exe
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old_glory 11 yıl
rvga anakartlar birde türkiye de satilsa keşke
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Schwadorf 11 yıl
vega mı getirecek?
umarım hayırlı olur...
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Albatros83 11 yıl
Malesef Evga nın 7/24 teknik desteği ülkemizde mevcut değil ve olması da zor ve Evga ürünlerin garanti süreleri bayağı uzun. En azından ülkemizde garanti süresi uzun olarak satılsa...
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we_dream 11 yıl
nihayet türkiyede boyle güzel bi marka boyle guzel bi firma tarafından getirilecek. oldukça güzel bi haber. yanlız firmay güzel dedim ama fiyatları yine de görmek lazım. nForce 6 Serisi anakartlar eski bile olsa zaten her türlü işlemciyi destekleyebiliyor. o yüzden alınabilir, umarım fiyatlar da iyi olur
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