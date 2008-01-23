EVGA'nın nForce 6 serisi anakartları Wofldale desteği kazandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yakın zamanda ürünlerini Türkiye resmi distribütörü VEGA aracılığı ile ülkemiz piyasasında da görmeye başlayacağımız EVGA, nForce 6 serisi anakartları için anakartları bir dizi BIOS güncellemesi yayınladı. Firmanın yayınladığı yeni BIOS versiyonlarının kullanıcılara sağladığı en büyük kazanım Intel'in geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu 45nm üretim teknolojisine sahip Wolfdale kod adlı E8000 serisi çift çekirdekli işlemci ailesine yönelik sunulmaya başlanan destek gösterilebilir. Yayınlanan yeni BIOS'ların nForce 680i SLI, 680i LT SLI ve 650i Ultra çipsetli anakartlarda kullanılabileceğini de hatırlatalım. - nForce 680i SLI için P32 kodlu yeni bios; ftp://ftp.evga.com/bios/NF68_P32.exe - nForce 680i LT SLI için P07 kodlu yeni bios; ftp://ftp.evga.com/bios/NF67_P07.exe - nForce 650i Ultra için P07 kodlu yeni bios; ftp://ftp.evga.com/bios/NF66_P04.exe
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
umarım hayırlı olur...