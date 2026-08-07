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    Evim sistemlerine yeni düzenleme geliyor: İşte değişiklikler

    Evim sistemlerinde yeni dönem kapıda. İddiaya göre yeni düzenlemeyle sözleşme sayısına ve finansman limitlerine yeni sınırlar getirilecek. İşte öne çıkan değişiklikler.

    Evim sistemlerine yeni düzenleme geliyor: İşte değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Tasarruf finansman sistemi olarak bilinen ve kamuoyunda "Evim sistemi" adıyla anılan faizsiz finansman modelinde kapsamlı değişiklikler gündemde. NTV'nin haberine göre, 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği öne sürülen yeni düzenleme ile hem aynı kişinin yapabileceği sözleşme sayısına hem de finansman tutarlarına yeni üst sınırlar getirilecek.

    Aynı kişiye en fazla iki aktif sözleşme

    İddialara göre yeni düzenleme ile aynı kişi en fazla bir taşıt finansmanı sözleşmesi yapabilecek. Böylece aynı anda iki veya daha fazla araç finansmanı sözleşmesi oluşturulamayacak.

    Konut ve çatılı iş yeri tarafında da benzer bir sınırlama uygulanacak. Bir kişinin yalnızca bir konut veya bir çatılı iş yeri finansmanı sözleşmesine sahip olmasına izin verilecek. Toplamda ise aynı kişinin en fazla iki aktif sözleşmesi bulunabilecek. Bu iki sözleşme, bir taşıt ile bir konut ya da iş yeri finansmanı şeklinde sınırlandırılacak.

    Finansman tutarına üst limit geliyor

    Yeni düzenleme kapsamında finansman tutarlarının da yeniden belirleneceği öne sürülüyor. Buna göre;

    • Taşıt finansmanı üst limiti 6 milyon 250 bin TL
    • Konut veya iş yeri finansmanı üst limiti ise 62 milyon 500 bin TL olacak.

    Bir kişinin sahip olabileceği tüm aktif finansman sözleşmelerinin toplam büyüklüğü de 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak.

    Sektör düzenlemeyi olumlu değerlendiriyor

    Evim sistemlerine yeni düzenleme geliyor: İşte değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Adil Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yüksel, söz konusu düzenlemenin sektörün büyümesini yavaşlatacak bir adım olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Yüksel'e göre yeni yapı, çok sayıda sözleşme yapmaya dayalı anlayış yerine, müşterinin gerçek ihtiyacına uygun finansman sunulmasını ön plana çıkaracak.

    Yüksel “Burada özellikle dikkat çekici olan, konut ve çatılı iş yeri tarafındaki 62,5 milyon TL'lik üst limitin, araç tarafındaki 6,25 milyon TL'nin oldukça üzerinde olması. Bu da sistemin özellikle konut ve iş yeri ediniminde yüksek tutarlı finansman ihtiyacına cevap verme kapasitesinin korunduğunu göstermekte. Dolayısıyla biz bu düzenlemeyi 'daha az müşteri' ya da 'daha az finansman' olarak değil, müşteri başına daha doğru finansman, daha güçlü finansal disiplin ve daha kaliteli büyüme olarak yorumluyoruz.” ifadesini kullandı.

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