Evin ve Ofisin İçin En İyi Yazıcı ITOPYA.COM’dan Satın Alınır!

Gaming Ürünler, Gaming Notebooklar ve Hazır Sistemlerin parakende satışını gerçekleştiren ITOPYA, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web sitesi özellikleri ile bizlere teknolojik çözümler sunmaya devam ediyor. Teknolojiyi yakından takip eden, teknolojik gelişmelere entegre olan ITOPYA, Canon, Epson, HP gibi bilinen markaların yazıcılarını da bünyesine ekleyerek ürün yelpazesine genişletmeye kararlı.

ITOPYA.COM bildiğiniz gibi IT ürünleri odaklı ancak genelde gaming ürünleri ile tanınan bir e-ticaret oluşumu. Fiyat/Performans oranı oldukça iyi hazır sistemlerle severek takip ettiğimiz firmanın ofis ürünleri, network ürünleri ve aksesuar gibi alanlarda da oldukça rekabetçi fiyatlarla ürün gamına sahip olduğunu görüyoruz.

Yazıcıların Kısa Bir Hikayesi

Şimdilerde mobil uygulamalar aracılığı ile kolayca baskı alabildiğimiz yazıcılar, 1938 yılında Chester Carlson tarafından Xerox denilen kuru baskılama tekniğinin icat edilmesi ile birlikte hayatımıza girmeye başladı. İlk hızlı yazıcı Remington-Rand tarafından 1953 yılında üretilmiştir. Ardından 1957 yılında ilk nokta vuruşlu yazıcı üretilmiş ve Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi’nde 1969’da geliştirilmeye başlanarak 1971 yılında ilk lazer yazıcının temeli oluşturulmuştur. 1976 yılında ise bugün en çok kullanılan yazıcı türlerinden biri olan mürekkep püskürtmeli yazıcı icat edilmiş, 1988 yılında da piyasaya sürülmüştür.

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ITOPYA.COM, hem işletmelerinizde kullanabileceğiniz ofis tipi hem de evde rahatça kullanabileceğiniz çeşitli yazıcıları satışa sundu. Böylece profesyonel kalitede baskı, broşür, sunum ve diğer ofis belgeleri için renkli grafikler ya da siyah beyaz metinler oluşturabilirsiniz. Geniş ürün portföyüne sahip olan ITOPYA.COM’da birçok yazıcı türü bulunmakta. Bunlar;

Lazer Yazıcılar

Inkjet Yazıcılar

Tanklı Yazıcılar

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Fotoğraf Yazıcısı

Yazı ve muhasebe kayıtlarınız için Nokta Vuruşlu Yazıcıları, yüksek baskı çözünürlüğü için Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıları, yüksek baskı kalitesi ve hızı için Lazer Yazıcıları tercih edebilirsiniz. İhtiyacınıza uygun ister sadece baskı isterseniz de tarayıcı, fotokopi ve fax gibi çok fonksiyonlu yazıcıları ITOPYA.COM’da bulabilirsiniz.

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Canon, Epson, Hp markalı yazıcıları aşağıdaki linke tıklayarak ITOPYA.COM web sitesinden inceleyebilir, sepetinize ekleyip satın alabilirsiniz!

https://www.itopya.com/yazici_uk50

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