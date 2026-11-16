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Oynat Mitsubishi Electric, evler için geliştirdiği yeni nesil ısı pompası The Little One'ı duyurdu. A+++ enerji sınıfındaki cihaz, yüzde 47 daha küçük gövdesi ve sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor. Özel patentli teknolojisi sayesinde güvenlik alanı kısıtlamasını kaldıran model, dar alanlara kolayca kurulabiliyor ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Uygun maliyetli olması hedeflenen yeni sistemin 2027 yılında satışa sunulması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Japon teknoloji şirketi Mitsubishi Electric, İngiltere'deki yeni konutlar için geliştirdiği yeni hava kaynaklı ısı pompasını tanıttı. The Little One adı verilen sistem, kompakt tasarımı, düşük ses seviyesi ve yüksek enerji verimliliğiyle öne çıkıyor. Propan (R290) soğutucu akışkan kullanan ürünün 4 kW ve 6 kW olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği bulunuyor.

Neler sunuyor?

Mitsubishi Electric'in Ecodan ürün ailesine katılan The Little One, özellikle yeni inşa edilen konutlarda yaşanan alan kısıtlamalarını ve kurulum maliyetlerini azaltmak amacıyla geliştirildi. Şirket, yeni sistemin İngiltere'de yürürlüğe girmesi planlanan Future Homes Standard düzenlemesinin gerekliliklerine uygun konut projelerinde kullanılmasını hedefliyor. Bu düzenleme, yeni binalarda enerji verimliliğinin artırılmasını ve karbon emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor.

R290 (propan) soğutucu akışkan kullanan ısı pompası, 4 kW ve 6 kW ısıtma kapasitesine sahip iki farklı versiyonla sunulacak. Her iki model de A+++ enerji verimliliği sınıfında yer alıyor. Mitsubishi Electric'in açıkladığı değerlere göre 4 kW model, 35 derece su çıkış sıcaklığında 4,77 SCOP değerine ulaşırken 6 kW modelde bu değer 4,65 seviyesinde kalıyor.

Cihazın kompakt boyutları da tasarımın öne çıkan özellikleri arasında. 970 x 713 x 400 mm ölçülerindeki sistem, 58 kilogram ağırlığında. Mitsubishi Electric, yeni modelin kendi ürün ailesindeki benzer bir ısı pompasına kıyasla yüzde 47 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif olduğunu belirtiyor. Kompakt yapısına ek olarak The Little One aynı zamanda 49-51 dB gibi düşük ses seviyesine sahip.

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Mitsubishi Electric'in üzerinde durduğu bir diğer yenilik ise R290 soğutucu akışkanla ilgili patentli teknoloji. Şirket, soğutucu akışkan devresine özel bir koku verici madde eklediğini belirtiyor. Üreticiye göre bu teknoloji sayesinde dış ünite çevresinde normalde R290 sistemleri için gerekli olan koruma bölgesine ihtiyaç duyulmuyor. Böylece ısı pompasının konumlandırılabileceği alanlar konusunda daha fazla esneklik sağlanıyor.

2027'de satışa çıkacak

Mitsubishi Electric, The Little One modelinin mevcut R32 ve R290 tabanlı ısı pompası çözümlerinden daha uygun maliyetli olacağını ifade ediyor. Ancak şirket henüz ürünün satış fiyatını açıklamadı.

Mitsubishi Electric Ürün Pazarlama Müdürü Joanna Crown, yeni tasarımın daha küçük ve hafif gövde, düşük gürültü seviyesi, koruma bölgesi gereksiniminin ortadan kaldırılması ve yüksek verimliliği bir araya getirdiğini belirtti. Mitsubishi Electric The Little One'ın 2027 yılında ticari olarak satışa sunulması planlanıyor.

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