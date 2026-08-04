Evler için yeni dev batarya: Şebekeye de enerji sağlayacak

39,2 kWh ve 78,4 kWh seçenekleriyle geliyor
Şirket, Core bataryasının seri üretimine Texas eyaletindeki ilk fabrikasında başladığını duyurdu. Tesiste halihazırda ayda binlerce batarya sistemi üretildiği belirtiliyor. Base Core, 39,2 kWh ve 78,4 kWh olmak üzere iki farklı kapasiteyle sunuluyor. Özellikle 78,4 kWh'lik model, piyasadaki en yüksek kapasiteli ev tipi batarya çözümleri arasında yer alıyor. Küçük sistem bir eve 36 saat, büyük sistem ise 72 saat enerji sağlayabiliyor.
Şebekenin parçası olacak
Base Power'ın asıl hedefi ise binlerce evde bulunan bataryaları tek bir ağ altında birleştirerek dağıtık enerji depolama sistemi oluşturmak. Bu modelde bataryalar yalnızca elektrik kesintilerinde yedek güç sağlamakla kalmıyor, ihtiyaç duyulduğunda depoladıkları enerjiyi elektrik şebekesine geri aktarabiliyor.
Böylece yeni enerji santrallerinin devreye alınmasını beklemeye gerek kalmıyor. Tüketimin gerçekleştiği noktalara yakın konumlandırılmış bataryalar sayesinde şebekeye esnek depolama kapasitesi bu şekilde kazandırılmış oluyor. Şirket ayrıca son bir yılda kurulu batarya filosunun 500 MWh'nin üzerine çıktığını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: