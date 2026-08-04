Evler için yeni dev batarya: Şebekeye de enerji sağlayacak

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli enerji şirketi Base Power hem evlere kesintisiz enerji sağlayan hem de elektrik şebekesine destek verebilen yeni batarya sistemi Base Core'u tanıttı. Şirket, aynı zamanda 1 milyar dolarlık yatırım turunu tamamladığını ve bu yatırımın ardından 13 milyar dolar değerlemeye ulaştığını açıkladı.

39,2 kWh ve 78,4 kWh seçenekleriyle geliyor

Şirket, Core bataryasının seri üretimine Texas eyaletindeki ilk fabrikasında başladığını duyurdu. Tesiste halihazırda ayda binlerce batarya sistemi üretildiği belirtiliyor. Base Core, 39,2 kWh ve 78,4 kWh olmak üzere iki farklı kapasiteyle sunuluyor. Özellikle 78,4 kWh'lik model, piyasadaki en yüksek kapasiteli ev tipi batarya çözümleri arasında yer alıyor. Küçük sistem bir eve 36 saat, büyük sistem ise 72 saat enerji sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kapasitenin haricinde önemli olan bir diğer detay ise kurulum bir saatten kısa sürede tamamlanıyor olması. Ayrıca sistemler elektrik kesintisi yaşandığında otomatik olarak yedek güç moduna geçiyor. Bu geçiş ise sadece 50 milisaniye sürüyor. Depolama sistemlerinde kullanılan kimya ise LFP.

Şebekenin parçası olacak

Base Power'ın asıl hedefi ise binlerce evde bulunan bataryaları tek bir ağ altında birleştirerek dağıtık enerji depolama sistemi oluşturmak. Bu modelde bataryalar yalnızca elektrik kesintilerinde yedek güç sağlamakla kalmıyor, ihtiyaç duyulduğunda depoladıkları enerjiyi elektrik şebekesine geri aktarabiliyor.

Geleceğin evlerinde her cihaz bir batarya görevi görebilir 3 gün önce eklendi

Böylece yeni enerji santrallerinin devreye alınmasını beklemeye gerek kalmıyor. Tüketimin gerçekleştiği noktalara yakın konumlandırılmış bataryalar sayesinde şebekeye esnek depolama kapasitesi bu şekilde kazandırılmış oluyor. Şirket ayrıca son bir yılda kurulu batarya filosunun 500 MWh'nin üzerine çıktığını açıkladı.

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