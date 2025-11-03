Evleri serinleten ve havadan su toplayan yenilikçi çatı boyası geliştirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avustralya’daki Sidney Üniversitesi araştırmacıları, çatıları hem güneş ışınlarından koruyan hem de havadan içilebilir su toplayabilen yenilikçi bir kaplama geliştirdi. Üniversite bünyesindeki Sydney Nano Enstitüsü ile girişim şirketi Dewpoint Innovations tarafından ortaklaşa tasarlanan bu nano mühendislik ürünü polimer kaplama, sıradan bir boyaya benziyor ancak işlevi çok daha ileri düzeyde.

Yeni malzeme, Güneş ışınlarının yüzde 97’sine kadarını yansıtarak iç mekanları dış ortamdan yaklaşık 6 °C daha serin tutabiliyor. Bu sıcaklık farkı sayesinde yüzeyde yoğunlaşma oluşuyor ve tıpkı soğuk bir aynadaki buğu gibi kaplamanın üzerinde küçük su damlacıkları birikiyor. Bu damlalar, eğimli yüzey boyunca akarak toplanabiliyor.

Günlük içme suyu karşılanabilir

Tam Boyutta Gör Sidney Nanoscience Hub binasının çatısında yapılan altı aylık saha testlerinde, kaplamanın yılın yüzde 30’undan fazlasında çiy toplayabildiği ve günde metrekare başına 390 mL’ye kadar su ürettiği belirlendi. Bu miktar az görünse de, 12 metrekarelik bir çatı bölümünde günde ortalama 4,7 litre su üretmek mümkün. Ortalama bir konut çatısında ise, bu oran günlük temel su ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaşabiliyor. Üstelik bu su, yağmur suyu toplama sistemleriyle birleştirildiğinde toplam verim çok daha yüksek çıkabilir.

Denemelerde kullanılan malzeme, piyasadaki beyaz dış cephe boyalarından farklı olarak titanyum dioksit gibi UV yansıtıcı pigmentlere dayanmıyor. PVDF-HFP adlı gözenekli bir polimer yapıya sahip. Bu yapı, ışığı mikroskobik hava cepleri aracılığıyla dağıtarak hem parlama yapmadan güneş yansıtma etkisi oluşturuyor hem de zamanla bozulabilecek kimyasalların kullanımını ortadan kaldırıyor.

Öte yandan toplanan su damlaları, pürüzsüz yüzeyden kolayca akarak bir toplama noktasına yönlendiriliyor. Araştırmacılar, geniş yüzeyli uygulamalarda bu suyun tarım, soğutma sistemleri veya hidrojen üretimi gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Üstelik bu teknoloji, nem oranının gece yükseldiği kurak bölgelerde dahi su elde edebilme potansiyeline sahip.

Şirket şu anda, rulo veya sprey ile uygulanabilen su bazlı bir boya formülasyonu üzerinde çalışıyor. Bu da teknolojinin yalnızca laboratuvarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

