Evrendeki en büyük yıldızlardan biri patlamanın eşiğinde

Araştırmanın bulguları, yıldızın dış katmanlarını hızla kaybettiğini, çekirdeğinin küçülürken ısındığını ve kısa yaşam süresinin son evresine yaklaştığını gösteriyor. Bilim insanları, bu süreci adeta gerçek zamanlı olarak gözlemliyor olabilir.
Çok özel bir yıldız
WOH G64, 1970’lerde Büyük Macellan Bulutu’nda keşfedildi. Bu cüce galaksi, Samanyolu’nun yörüngesinde dönüyor. Başlangıçta ilgi çeken bir yıldız olarak tanımlansa da, yapılan gözlemler yıldızın yalnızca olağanüstü parlak değil, aynı zamanda Güneş’in yarıçapından 1.500 kat daha büyük olduğunu ortaya koydu.
2024 yılında WOH G64, galaksimizin ötesinde detaylı olarak fotoğraflanan ilk yıldız oldu. Very Large Telescope Interferometer sayesinde elde edilen görüntüler, yıldızın etrafında belirgin bir toz yığını olduğunu ve yaşlanırken kütle kaybettiğini doğruladı.
Dev yıldız, dev bir gaz ve toz bulutunun çökmesi sonucu oluştu ve çekirdeğinde nükleer füzyonla hidrojen yakmaya başladı. Zamanla genişleyip helyum yakarak kırmızı üstdev evresine ulaştı.
Ancak her üstdev üstündev haline gelmez. Üsündevlerin oluşumu, çok büyük yıldızların hidrojen yakımından helyum yakımına hızla geçmesiyle gerçekleşir. Bu evrede yıldızlar dış katmanlarını kaybederken çekirdekleri küçülür. Üstündev olduğunda, sonu kaçınılmaz olarak süpernova patlamasıdır.
WOH G64’teki değişimin nedeni ne?
Bir diğer olasılık ise yıldızın patlamaya hazırlanıyor olması. Bu kadar büyük yıldızlar er ya da geç süpernova patlaması yaşayacak ancak zamanını önceden belirlemek zordur. Araştırmacılar, gözlenen değişimin bir ön-süpernova evresi olabileceğini belirtiyor.
Çoğu yıldız on milyonlarca hatta milyarlarca yıl yaşar. Bir yıldızın, hele ki galaksimiz dışındaki bir yıldızın, bu kadar hızlı değişimini gözlemlemek oldukça nadir bir fırsat. Eğer şanslıysak WOH G64'ün süpernova patlamasını yaşamlarımızda görebiliriz.