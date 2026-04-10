Extraction 3 için Netflix'ten beklenen açıklama geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor rolüyle ünlenen Chris Hemsworth'ün başrolünü üstlendiği Extraction serisi, Netflix'in en çok izlenen film serileri arasında yer alıyor. Bu yüzden Netflix de bu seriyi büyütmeye devam ediyor. Bir yandan bu seri ile bağlantılı yan projeler hazırlayan şirket, diğer yandan Extraction 3 için de somut adımlar atmaya başladı.

Chris Hemsworth ve Sam Hargreaves, Extraction 3 İçin Geri Dönüyor

Dün bir açıklama yaparak Extraction 3'ü resmi olarak duyuran Netflix, hem başrol oyuncusu Chris Hemsworth'ün hem de ilk iki filmin yönetmeni olan Sam Hargreaves'in üçüncü film için geri döneceğini açıkladı.

Aynı John Wick'i yapan ekip gibi eski bir dublör koordinatörü olan Sam Hargrave'in yönettiği Extraction filmleri, insanları tehlikeli bölgelerden çıkarma konusunda uzmanlaşmış paralı bir asker olan Tyler Rake (Hemsworth)'e odaklanıyor. Seri, özellikle iyi dizayn edilmiş aksiyon ve dövüş sahneleriyle öne çıkıyor. Üçüncü filmin başında yine Sam Hargreaves olduğu için, yeni filmde de benzer aksiyon sahneleri görmeyi bekleyebiliriz.

