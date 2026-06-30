Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu İncelemesi: Masajlı Bel Desteği, Geniş Oturum ve Lisanslı Setup Ruhu

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Oyuncu koltuğu seçerken çoğu kişi ilk olarak tasarıma bakıyor. Evet, görünüm önemli; özellikle de kurduğunuz setup sizin tarzınızı yansıtıyorsa. Fakat uzun saatler bilgisayar başında kalıyorsanız, doğru oyuncu koltuğu seçimi yalnızca şık bir oda görüntüsü değil, günlük konforunuzu da doğrudan etkileyen ciddi bir karar haline geliyor.

Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu Siyah, bu noktada hem oyunculara hem de masa başında uzun süre çalışan kullanıcılara hitap eden güçlü bir model olarak öne çıkıyor. Ürünün ana karakteri; IRON CORE™ patentli çelik iskelet, titreşimli masaj özellikli bel yastığı, dokuma kumaş yüzey, 4D ayarlanabilir kolçak ve geniş oturum alanı üzerine kurulmuş.

Açıkçası Andromeda’yı ilgi çekici yapan şey yalnızca teknik tarafı değil. Exvega’nın Warner Bros lisanslı koleksiyon çizgisinde Game of Thrones, Harry Potter, Batman ve Lord of the Rings gibi güçlü fikri mülkiyetlere uzanan tasarım dünyası da bu seriye ayrı bir karakter katıyor. Siyah Andromeda modeli ise bu lisanslı setup ruhunu daha sade, zamansız ve günlük kullanıma uygun bir çizgide sunuyor.

Bu incelemede öne çıkan ana noktalar:

Masajlı bel desteği ile uzun oturumlarda ekstra rahatlık hissi

ile uzun oturumlarda ekstra rahatlık hissi IRON CORE™ patentli çelik iskelet ile sağlam ve dayanıklı yapı

ile sağlam ve dayanıklı yapı Dokuma kumaş yüzey ile nefes alabilen, terletmeyen kullanım deneyimi

ile nefes alabilen, terletmeyen kullanım deneyimi 4D ayarlanabilir kolçak ile kişiye göre konumlandırılabilen ergonomi

ile kişiye göre konumlandırılabilen ergonomi 90 derece - 180 derece yatış sistemi ile oyun, çalışma ve dinlenme modu

sistemi ile oyun, çalışma ve dinlenme modu Warner Bros lisanslı koleksiyon ruhu ile setup tarafında daha özel bir marka algısı

Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu Kimler İçin Uygun?

Tam Boyutta Gör Andromeda’nın geniş oturum alanı ve siyah tasarımı, hem oyun odası hem de home office çalışma alanı için güçlü bir görünüm sunar.

Exvega Andromeda, sadece oyun oynayan kullanıcılar için düşünülmüş bir koltuk gibi algılanmamalı. Bu model, gün içinde masa başında çalışan, akşam oyun oynayan, içerik üreten, yayın yapan veya bilgisayar başında uzun süre kalan kullanıcılar için daha geniş bir kullanım senaryosuna sahip.

Bir gamer koltuk ararken çoğu kullanıcı “rahat olsun, sağlam olsun, uzun süre götürsün” beklentisiyle hareket ediyor. Andromeda’nın öne çıkan tarafı tam olarak bu üç başlığın çevresinde şekilleniyor. Geniş oturum alanı, 145 kg taşıma kapasitesi ve 195 cm maksimum boy desteği, ürünü farklı vücut yapılarına hitap edebilen bir seçenek haline getiriyor.

Bizce Andromeda’nın en güçlü kullanıcı profili, tek bir koltukla hem oyun hem çalışma düzenini çözmek isteyen kişiler. Sabah iş, öğleden sonra toplantı, akşam oyun, gece kısa bir dinlenme molası… Biliyoruz ki çoğumuzun masa başı rutini artık bu şekilde ilerliyor. Bu yüzden koltuğun yalnızca görsel olarak iyi durması değil, günün farklı anlarına uyum sağlaması gerekiyor.

Exvega Andromeda özellikle şu kullanıcılar için öne çıkar:

Uzun oyun seanslarında daha konforlu bir gaming koltuk arayan oyuncular

arayan oyuncular Yayın sırasında şık ve güçlü görünen bir yayıncı koltuğu isteyen içerik üreticileri

isteyen içerik üreticileri Home office düzeninde ergonomik ve sağlam bir pc koltuğu arayan kullanıcılar

arayan kullanıcılar Masajlı bel desteğiyle ekstra rahatlık hissi isteyenler

Kumaş yüzey tercih eden ve terletmeyen oyuncu koltuğu araştıranlar

Warner Bros lisanslı tasarım dünyasına yakın setup kültürünü seven kullanıcılar

Masajlı Bel Desteği: Uzun Oturumlarda Ekstra Rahatlık Hissi

Titreşim masajlı bel yastığı, Andromeda’nın uzun süreli kullanımda konfor tarafını güçlendiren en dikkat çekici özelliklerinden biridir.

Exvega Andromeda’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri titreşimli masaj destekli bel yastığı. Bel yastığına entegre edilen bu sistem, uzun süreli oyun ve çalışma seanslarında bel bölgesinde oluşan yorgunluk hissini azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmış.

Burada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Masajlı oyuncu koltuğu denildiğinde bazen çok abartılı beklentiler oluşabiliyor. Andromeda’daki sistem, profesyonel bir masaj cihazı gibi değil; oturum sırasında bel bölgesine nazik bir titreşim desteği sunan konfor odaklı bir yardımcı özellik olarak düşünülmeli. Bize göre bu daha gerçekçi ve doğru bir beklenti olur.

Özellikle uzun süre bilgisayar başında kalan kullanıcılar için bel desteği zaten önemli. Buna bir de titreşimli destek eklendiğinde, koltuk yalnızca oturma yüzeyi olmaktan çıkıp daha konforlu bir masa başı alanına dönüşüyor. Açıkçası Andromeda’nın fark yarattığı noktalardan biri de burada.

IRON CORE™ Çelik İskelet: Sağlam Oyuncu Koltuğu Arayanlar İçin Güçlü Altyapı

Tam Boyutta Gör IRON CORE™ patentli çelik iskelet sistemi, Andromeda’nın dayanıklılık tarafında güven veren en önemli yapısal özelliklerinden biridir.

Bir oyuncu koltuğunda konfor kadar dayanıklılık da önemlidir. Çünkü bu ürünler kısa süreli dekoratif kullanım için değil, çoğu zaman her gün saatlerce kullanılmak üzere satın alınır. Exvega Andromeda’nın kalbinde yer alan IRON CORE™ patentli çelik iskelet, ürünün sağlamlık tarafını güçlendiren en önemli detaylardan biri.

Ürün sayfasındaki bilgilere göre Andromeda, 145 kg taşıma kapasitesi sunuyor. Ayrıca ergonomik yapısıyla 195 cm boya kadar konforlu kullanım hedefliyor. Bu değerler, koltuğun daha geniş kullanıcı profiline hitap edebilmesi açısından önemli.

Sağlam oyuncu koltuğu arayan bir kullanıcı için yalnızca dış tasarım yeterli değildir. İç iskelet, mekanizma, amortisör, ayak ve teker sistemi bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Andromeda’da çelik iskelet, metal ayak, Class 4 amortisör ve silikon kaplı sessiz tekerlerin birlikte kullanılması bu açıdan güven veren bir yapı oluşturuyor.

Dayanıklılık tarafında öne çıkan detaylar:

IRON CORE™ patentli çelik iskelet

145 kg taşıma kapasitesi

Metal ayak

Class 4 amortisör

Silikon kaplı sessiz ve zemin koruyucu tekerler

24 ay Premium Garanti

Cold-Cure Foam Sünger ve Visco Yastıklar: İlk Oturuşta Tok Bir Konfor

Tam Boyutta Gör Cold-Cure Foam sünger teknolojisi ve visco destekli yastıklar, koltuğun uzun süreli oturumlarda formunu korumasına yardımcı olur.

Andromeda’da kullanılan COLD CURE™ 65DN poliüretan dolgu, ürünün konfor hissini belirleyen ana unsurlardan biri. Bu sünger yapısı, ilk oturuşta çok yumuşak ama çabuk çöken bir his vermekten ziyade daha tok, dengeli ve uzun süreli kullanıma uygun bir oturum karakteri sunmayı hedefliyor.

Baş yastığında ve bel yastığında visco dolgulu yapı kullanılması da önemli. Visco destek, baş ve bel boşluklarının daha rahat doldurulmasına yardımcı olur. Özellikle uzun oturumlarda koltuğun vücudu daha dengeli karşılaması, konfor algısını ciddi şekilde değiştirir.

Bizce burada dikkat çeken şey, Exvega’nın koltuğu sadece görsel bir oyuncu ekipmanı gibi değil; oturma deneyimini daha rafine hale getiren bir masa başı ürünü gibi tasarlaması. Bu, Andromeda’yı oyuncu koltukları arasında daha profesyonel bir noktaya taşıyor.

Dokuma Kumaş Yüzey: Nefes Alan, Terletmeyen ve Günlük Kullanıma Uygun

Tam Boyutta Gör Dokuma kumaş yüzey, nefes alabilen yapısıyla uzun oyun ve çalışma seanslarında daha ferah bir oturum hissi sunar.

Kumaş oyuncu koltuğu arayan kullanıcıların en büyük beklentisi genellikle daha ferah, daha yumuşak ve uzun süreli kullanıma daha uygun bir yüzeydir. Exvega Andromeda’da kullanılan dokuma kumaş, geniş gözenekli yapısıyla hava sirkülasyonunu artırmayı ve terleme hissini azaltmayı hedefliyor.

Ürün sayfasında kumaşın Martindale aşınma testleriyle kanıtlanmış dayanıklı yapısından ve mikro gözenekli mimarisinden söz ediliyor. Bu da yoğun kullanımda kumaş yüzeyin yalnızca konfor değil, dayanıklılık tarafında da güçlü bir beklenti oluşturduğunu gösteriyor.

Elbette kumaş tercihinde kullanıcı alışkanlığı belirleyicidir. Kolay silinebilir yüzey isteyen biri farklı materyallere yönelebilir. Fakat uzun süre otururken sıcaklık ve temas hissi sizin için önemliyse, Andromeda’nın dokuma kumaş yapısı oldukça mantıklı bir tercih gibi duruyor.

4D Kolçak ve Ayarlanabilirlik: Doğru Pozisyonu Bulmak Kolaylaşıyor

Tam Boyutta Gör Andromeda’nın ayarlanabilir yapısı; oyun, çalışma ve dinlenme senaryolarında daha kişisel bir oturma pozisyonu oluşturmayı kolaylaştırır.

Uzun süre masa başında kalanların en çok ihmal ettiği konulardan biri kol pozisyonudur. Bilekler, dirsekler ve omuzlar doğru hizalanmadığında konfor kısa sürede azalır. Andromeda’nın 4 yönlü ayarlanabilir PU yumuşak kaplama kolçakları, bu noktada kullanıcının oturma pozisyonunu kişiselleştirmesine yardımcı olur.

4D kolçak yapısı, özellikle klavye ve mouse kullanan oyuncular için ciddi avantaj sağlar. Kolçak yüksekliğini, yönünü ve pozisyonunu masaya göre ayarlayabilmek; omuzların daha rahat konumlanmasına, bileklerin daha doğal durmasına ve uzun kullanımda daha dengeli bir oturma hissi oluşmasına katkı sağlar.

Ürünün ayarlanabilirlik tarafı bununla sınırlı değil. Tansiyon ayarlı sallanma mekanizması, salınım sertliğini kullanıcının oturma alışkanlığına göre ayarlamaya imkân tanır. Ayrıca 90 derece - 180 derece geriye yatış sistemi, oyun, çalışma ve dinlenme modları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Ayarlanabilirlik tarafındaki güçlü özellikler:

4D ayarlanabilir kolçak

Yükseklik ayarı

Tansiyon ayarlı sallanma mekanizması

İstenilen yatış açısında sabitleme

90 derece - 180 derece geriye yatış

Multi tilt mekanizma + yan mekanizma

Warner Bros Lisanslı Setup Kültürü: Game of Thrones, Harry Potter ve Lord of the Rings Etkisi

Oyuncu koltuğu artık sadece oturulan bir ekipman değil. Özellikle yayıncılar, içerik üreticileri ve setup kurmayı seven kullanıcılar için koltuk, odanın görsel kimliğinin önemli bir parçası haline geldi. Bu nedenle lisanslı tasarım çizgisi, bazı kullanıcılar için ciddi bir tercih sebebi olabiliyor.

Exvega’nın Andromeda ailesinde Warner Bros lisanslı koleksiyon ruhunun bulunması bu açıdan dikkat çekici. Game of Thrones evreninin güçlü hanedan atmosferi, Harry Potter dünyasının büyülü okul kültürü, Lord of the Rings evreninin epik karakteri ve Batman çizgisinin karanlık, ikonik estetiği; oyuncu odalarında karakterli bir atmosfer oluşturmak isteyenler için farklı bir anlam taşıyor.

Tam Boyutta Gör Lord of the Rings koleksiyonu, epik ve güçlü bir setup atmosferi kurmak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir çizgi sunar.

Tam Boyutta Gör Game of Thrones koleksiyonu, güçlü hanedan estetiğini ve karakterli tasarım dilini oyun alanlarına taşır.

Tam Boyutta Gör Harry Potter koleksiyonu, büyülü okul atmosferini ve koleksiyon hissini modern oyuncu setup’larıyla buluşturur.

Siyah Andromeda modeli ise bu dünyaya daha sade bir yerden yaklaşıyor. Her odada kullanılabilecek, fazla bağırmayan ama güçlü duran bir tasarım dili var. Bize göre bu, ürünü hem lisanslı koleksiyonları sevenlere hem de daha minimal ve modern görünüm isteyen kullanıcılara yakınlaştırıyor.

Metal Taban, Class 4 Amortisör ve Sessiz Tekerlekler

Tam Boyutta Gör Metal ayak, Class 4 amortisör ve silikon kaplı sessiz tekerler, Andromeda’nın dayanıklılık ve kullanım konforu tarafını destekliyor.

Bir koltuğun uzun süreli performansında taban ve teker sistemi çoğu zaman gözden kaçırılır. Oysa koltuğun zeminde nasıl hareket ettiği, sallanırken nasıl hissettirdiği ve yıllar içinde ne kadar stabil kaldığı bu parçalarla doğrudan ilgilidir.

Exvega Andromeda’da metal ayak, Class 4 amortisör ve silikon kaplı sessiz, zemin koruyucu tekerler kullanılıyor. Bu yapı, hem ev hem ofis hem de yayın odası gibi alanlarda daha sessiz ve kontrollü bir kullanım hissi sağlayabilir.

Özellikle sessiz tekerlekli çalışma koltuğu arayanlar için bu detay önemli. Çünkü gece oyun oynarken, yayın yaparken veya ev ortamında çalışırken koltuğun gereksiz ses çıkarmaması küçük ama kıymetli bir konfor farkı yaratıyor.

Teknik Özellikler Tablosu Özellik Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu Siyah Detayı Ürün adı EXVEGA Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu Siyah Öne çıkan yapı IronCore™ iskelet, masajlı bel desteği, geniş oturum Baş yastığı Visco dolgulu, lastik askılı Bel yastığı Visco dolgulu, titreşim masaj özellikli İskelet IRON CORE™ patentli çelik iskelet Dolgu malzemesi COLD CURE™ 65DN poliüretan Döşeme türü Dokuma kumaş Kolçak 4 yönlü, PU yumuşak kaplama Mekanizma Multi tilt mekanizma + yan mekanizma Amortisör Class 4 Taban Metal ayak Tekerler Silikon kaplı sessiz ve zemin koruyucu tekerler Yatma aralığı 90 derece - 180 derece Taşıma kapasitesi 145 kg Maksimum boy desteği 195 cm

Ölçüler ve Kullanım Detayları

Tam Boyutta Gör Teknik ölçü şeması; sırt genişliği, oturak derinliği, yükseklik aralıkları ve kolçak ölçülerini daha anlaşılır şekilde değerlendirmeyi sağlar.

Harf Ölçü Değer A Sırt genişliği 60 cm B Dış genişlik 75 cm C Kol iç genişliği 55 cm D Oturak genişliği 56 cm E Kolçak yukarı hareketi 7 cm F Amortisör yukarı hareketi 8 cm G Taban genişliği 72 cm H Toplam yükseklik 131 cm - 139 cm K Sırt yüksekliği 88 cm L Oturak derinliği 55 cm M Oturak alt yüksekliği 37 cm - 45 cm N Oturak oturum yüksekliği 47 cm - 55 cm O Kolçak yükseklik aralığı 67 cm - 80 cm

Kutuda Neler Var?

Büyük kutu içeriği:

Oturak

Sırt

Baş yastığı

Titreşim masajlı bel yastığı

Metal ayak

İç kutu

İç kutu içeriği:

Mekanizma

Tekerler

Mekanizmalara ait gizleyici kapaklar

Class 4 orijinal amortisör

Kurulum malzemeleri

Kurulum kılavuzu

Garanti belgesi

Özel karşılama zarfı

Fiyat, Garanti, Kargo ve Satış Sonrası Destek

Satış fiyatı : Güncel fiyatları resmi sitesinden kontrol ediniz

: Güncel fiyatları resmi sitesinden kontrol ediniz Taksit avantajı : Peşin fiyatına 3 taksit

: Peşin fiyatına 3 taksit Garanti : 24 ay Premium Garanti

: 24 ay Premium Garanti Kargo : Türkiye genelinde ücretsiz kargo

: Türkiye genelinde ücretsiz kargo İade: Teslimattan itibaren 14 gün iade imkânı

Peşin fiyatına 3 taksit avantajı, Türkiye genelinde ücretsiz kargo, 24 ay Premium Garanti ve 14 gün iade imkânı sunuluyor. Fiyat, kampanya ve stok bilgileri zamanla değişebileceği için satın alma öncesinde güncel ürün sayfasının kontrol edilmesi en doğru yaklaşım olur.

Bir koltuk alırken yalnızca özelliklere değil, satış sonrası destek yapısına da bakmak gerekiyor. Çünkü oyuncu koltukları genellikle uzun yıllar kullanılan ürünlerdir. Exvega’nın garanti, iade, kargo ve müşteri desteği tarafında net bilgiler sunması, ürünü daha güvenilir bir seçenek haline getiriyor.

Ürün sayfasında ayrıca 52 değerlendirme ve 4,79 puan bilgisi yer alıyor. Bu da Andromeda’nın kullanıcı deneyimi tarafında belirli bir geri bildirim birikimine sahip olduğunu gösteriyor. Bizce özellikle büyük ve uzun süre kullanılan ürünlerde bu tarz kullanıcı sinyalleri satın alma kararında dikkate alınmalı.

Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu Alınır mı?

Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu Siyah; masajlı bel desteği, IRON CORE™ patentli çelik iskelet, COLD CURE™ 65DN poliüretan dolgu, dokuma kumaş yüzey, 4D kolçak, 90 derece - 180 derece yatış sistemi ve geniş oturum alanı ile güçlü bir oyuncu koltuğu alternatifi olarak değerlendirilebilir.

Bu model sadece oyun odası için değil, çalışma alanı için de uygun bir yapı sunuyor. Gündüz bilgisayar başında çalışan, akşam oyun oynayan veya yayın yapan kullanıcılar için Andromeda’nın fonksiyonel tarafı oldukça güçlü. Ayrıca Warner Bros lisanslı koleksiyon ruhunun Game of Thrones, Harry Potter, Batman ve Lord of the Rings gibi evrenlerle ilişkilendirilebilmesi, ürünü setup kültürü açısından da daha dikkat çekici hale getiriyor.

Elbette herkesin koltuk beklentisi farklıdır. Daha sade, siyah, güçlü ve uzun süreli kullanıma uygun bir kumaş oyuncu koltuğu arıyorsanız; masajlı bel desteği ve dayanıklı iskelet yapısı nedeniyle Andromeda ciddi biçimde incelenmeye değer.

Uzun süre bilgisayar başında vakit geçiriyor, hem konforlu hem de güçlü karaktere sahip bir model arıyorsanız Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu modelini detaylı şekilde incelemek karar verme sürecinizi kolaylaştırabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Exvega Andromeda Kumaş Oyuncu Koltuğu kimler için uygun?

Exvega Andromeda; oyuncular, yayıncılar, home office çalışanları, yazılımcılar, içerik üreticileri ve uzun süre bilgisayar başında kalan kullanıcılar için uygundur. Geniş oturum alanı, masajlı bel desteği ve ayarlanabilir yapısı sayesinde hem oyun hem çalışma düzenine hitap eder.

Exvega Andromeda masajlı oyuncu koltuğu mu?

Evet. Üründe visco dolgulu ve titreşim masaj özellikli bel yastığı bulunur. Bu sistem, uzun oturumlarda bel bölgesine nazik bir rahatlama hissi sunmak için tasarlanmıştır.

Exvega Andromeda kumaş oyuncu koltuğu mu?

Evet. Exvega Andromeda Siyah modelinde dokuma kumaş döşeme kullanılır. Bu kumaş yapısı nefes alabilen, terletmeyen ve uzun süreli kullanıma uygun bir yüzey deneyimi sunmayı hedefler.

Exvega Andromeda kaç kilo taşır?

Ürün sayfasındaki bilgilere göre Exvega Andromeda 145 kg taşıma kapasitesine sahiptir. IRON CORE™ patentli çelik iskelet sistemi bu dayanıklılık tarafını destekleyen temel yapılardan biridir.

Exvega Andromeda hangi boya kadar uygundur?

Exvega Andromeda, maksimum 195 cm boya kadar konforlu kullanım hedefleyen bir yapıya sahiptir. Geniş oturum alanı ve ayarlanabilir yükseklik sistemi farklı kullanıcı profillerine uyum sağlamaya yardımcı olur.

Exvega Andromeda kolçakları ayarlanabilir mi?

Evet. Üründe 4 yönlü ayarlanabilir, PU yumuşak kaplama kolçaklar bulunur. Bu kolçak yapısı bilek, dirsek ve omuz pozisyonunu masa düzenine göre daha rahat ayarlamaya yardımcı olur.

Exvega Andromeda kaç derece geriye yatıyor?

Exvega Andromeda, yan mekanizma ile desteklenen 90 derece - 180 derece geriye yatış sistemi sunar. Bu sayede çalışma, oyun ve dinlenme pozisyonları arasında geçiş yapılabilir.

Exvega Andromeda çalışma koltuğu olarak kullanılabilir mi?

Evet. Exvega Andromeda yalnızca oyun için değil, uzun süre masa başında çalışan kullanıcılar için de uygundur. Geniş oturum, bel desteği, 4D kolçak ve yükseklik ayarı çalışma düzenine uyum sağlar.

Dokuma kumaş oyuncu koltuğu tercih etmek mantıklı mı?

Dokuma kumaş oyuncu koltukları, özellikle nefes alabilen yüzey ve daha ferah oturum hissi isteyen kullanıcılar için mantıklıdır. Andromeda’daki dokuma kumaş yapı, hava sirkülasyonunu artırmayı ve terleme hissini azaltmayı hedefler.

Exvega Andromeda Warner Bros lisanslı mı?

Exvega Andromeda serisi, Warner Bros lisanslı koleksiyon çizgisiyle dikkat çeken modeller arasında yer alır. Game of Thrones, Harry Potter, Batman ve Lord of the Rings gibi güçlü evrenlerle ilişkilendirilen setup kültürü, serinin tasarım algısını güçlendirir.

Exvega Andromeda’da ücretsiz kargo var mı?

Ürün sayfasında Türkiye genelinde ücretsiz kargo avantajı sunulduğu belirtilmektedir. Teslimat süreci sipariş ve stok durumuna göre planlanır.

Exvega Andromeda garanti süresi ne kadar?

Exvega Andromeda için 24 ay Premium Garanti bilgisi yer alır. Garanti sürecinde kullanıcı hatası dışında oluşabilecek üretimsel veya teknik problemler değerlendirilir ve destek süreci yürütülür.

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