Exynos 2500 daha fazla modele geliyor: İki farklı sürüm yolda

Exynos 2500 daha fazla modele geliyor
Aktarıldığı kadarıyla daha az yetenekli olan Exynos 2500 sürümü 8 çekirdek, diğeri ise 10 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak. Sürümlerin CPU kümesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak daha önce Samsung'un 10 çekirdekli versiyonu Cortex-X5 ile test ettiği belirtilmişti. Ayrıca sızıntı kaynağı, 10 çekirdekli Exynos sürümünün, Galaxy Tab ve Galaxy Book gibi daha büyük cihazlarda kullanılacağını belirtiyor.
Galaxy Book 4 Edge'in bu yıl içinde Snapdragon X Elite ile piyasaya sürüleceği göz önüne alındığında, bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Görünüşe göre Samsung, bu alanda da kendi platformuna yer vermeyi planlıyor. Tabi ki bunun için Exynos 2500'ün selefinden çok daha iyi performans sergilemesi gerekiyor ve söylentiler de bu yönde.
Exynos 2500'ün 8 çekirdekli sürümüne gelirsek, Samsung'un MediaTek'in Dimensity 9300 ile yaptığı yaklaşıma bağlı kalabileceğinden bahsediliyor. Yani Exynos 2500'ün ''4 + 4'' konfigürasyonunda yalnızca performans çekirdeklerine sahip olduğunu görebiliriz.
Bu aşamada, Samsung'un güç profilini iyileştirmek için Exynos 2500'ü seri üretirken hangi üretim sürecini kullanmayı planladığı doğrulanmadı. Bu arada yeni platformun, FOWLP ya da 'Fan out Wafer Level Packaging' gibi ileri teknolojiler kullanacağı da yine aktarılanlar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...