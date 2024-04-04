Exynos 2500 daha fazla modele geliyor: İki farklı sürüm yolda

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S25 serisinde kendi geliştirdiği Exynos 2500 platformuna yer vermeyi planlıyor. Ancak yeni platform, yalnızca ana akım telefonlar ile sınırlı olmayabilir. Geçtiğimiz saatlerde Samsung'un iki farklı Exynos 2500 sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Exynos 2500 daha fazla modele geliyor

Aktarıldığı kadarıyla daha az yetenekli olan Exynos 2500 sürümü 8 çekirdek, diğeri ise 10 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak. Sürümlerin CPU kümesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak daha önce Samsung'un 10 çekirdekli versiyonu Cortex-X5 ile test ettiği belirtilmişti. Ayrıca sızıntı kaynağı, 10 çekirdekli Exynos sürümünün, Galaxy Tab ve Galaxy Book gibi daha büyük cihazlarda kullanılacağını belirtiyor.

Galaxy Book 4 Edge'in bu yıl içinde Snapdragon X Elite ile piyasaya sürüleceği göz önüne alındığında, bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Görünüşe göre Samsung, bu alanda da kendi platformuna yer vermeyi planlıyor. Tabi ki bunun için Exynos 2500'ün selefinden çok daha iyi performans sergilemesi gerekiyor ve söylentiler de bu yönde.

Exynos 2500'ün 8 çekirdekli sürümüne gelirsek, Samsung'un MediaTek'in Dimensity 9300 ile yaptığı yaklaşıma bağlı kalabileceğinden bahsediliyor. Yani Exynos 2500'ün ''4 + 4'' konfigürasyonunda yalnızca performans çekirdeklerine sahip olduğunu görebiliriz.

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Bu aşamada, Samsung'un güç profilini iyileştirmek için Exynos 2500'ü seri üretirken hangi üretim sürecini kullanmayı planladığı doğrulanmadı. Bu arada yeni platformun, FOWLP ya da 'Fan out Wafer Level Packaging' gibi ileri teknolojiler kullanacağı da yine aktarılanlar arasında.

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