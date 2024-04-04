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    Exynos 2500 daha fazla modele geliyor: İki farklı sürüm yolda

    Samsung Galaxy S25 serisine güç vermesi beklenen Exynos 2500 yavaş yavaş netleşmeye başladı. Samsung dizüstüler ve telefonlar için iki farklı sürüm planlıyor olabilir. İşte detaylar...
    Exynos 2500 iki farklı sürümde geliyor: Sınırları zorlayacak! Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S25 serisinde kendi geliştirdiği Exynos 2500 platformuna yer vermeyi planlıyor. Ancak yeni platform, yalnızca ana akım telefonlar ile sınırlı olmayabilir. Geçtiğimiz saatlerde Samsung'un iki farklı Exynos 2500 sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 

    Exynos 2500 daha fazla modele geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla daha az yetenekli olan Exynos 2500 sürümü 8 çekirdek, diğeri ise 10 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak. Sürümlerin CPU kümesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak daha önce Samsung'un 10 çekirdekli versiyonu Cortex-X5 ile test ettiği belirtilmişti. Ayrıca sızıntı kaynağı, 10 çekirdekli Exynos sürümünün, Galaxy Tab ve Galaxy Book gibi daha büyük cihazlarda kullanılacağını belirtiyor.

    Galaxy Book 4 Edge'in bu yıl içinde Snapdragon X Elite ile piyasaya sürüleceği göz önüne alındığında, bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Görünüşe göre Samsung, bu alanda da kendi platformuna yer vermeyi planlıyor. Tabi ki bunun için Exynos 2500'ün selefinden çok daha iyi performans sergilemesi gerekiyor ve söylentiler de bu yönde.

    Exynos 2500'ün 8 çekirdekli sürümüne gelirsek, Samsung'un MediaTek'in Dimensity 9300 ile yaptığı yaklaşıma bağlı kalabileceğinden bahsediliyor. Yani Exynos 2500'ün ''4 + 4'' konfigürasyonunda yalnızca performans çekirdeklerine sahip olduğunu görebiliriz. 

    Bu aşamada, Samsung'un güç profilini iyileştirmek için Exynos 2500'ü seri üretirken hangi üretim sürecini kullanmayı planladığı doğrulanmadı. Bu arada yeni platformun, FOWLP ya da 'Fan out Wafer Level Packaging' gibi ileri teknolojiler kullanacağı da yine aktarılanlar arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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