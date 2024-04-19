Tam Boyutta Gör Samsung'un bu sene piyasaya sunduğu ve Galaxy S24 ve S24 Plus'ta kullanılan Exynos 2400, önceki nesil Exynos çiplerine göre önemli gelişim kaydederek beğeni kazandı. Gelecek yıl Samsung bir adım öteye giderek Exynos 2500'ü şirketin ikinci nesil 3nm süreciyle üretmeyi planlıyor. Bu hamle yeni çipseti, Snapdragon 8 Gen 4'ün ilerisine taşıyabilir.

İddia, daha önce Exynos 2500'ün hem CPU hem de GPU kategorilerinde Snapdragon 8 Gen 3'ten daha iyi performans gösterdiğini yayınlayan X'deki PandaFlash hesabından geliyor. PandaFlash, Exynos 2500'ün Snapdragon 8 Gen 4'ten daha verimli olacağını iddia ediyor. 3nm üretim sürecinde rakibi TSMC'nin gerisinde kalan Samsung, ikinci nesil ile beraber verimlilik problemlerini çözmüş olabilir.

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Exynos 2500, tıpkı Exynos 2400 gibi Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) paketleme teknolojisiyle üretilecek. FOWLP sayesinde ısı direnci artıp yonga setinin paket boyutu küçülerek, işlemcinin daha uzun süreler boyunca maksimum kapasitede çalışabilmesi mümkün hale geliyor.

Snapdragon 8 Gen 4'ün yeni çekirdekleriyle beraber oldukça iddialı geldiğini belirtelim. Ancak işlemcinin güç tüketimiyle ilgili sorunlar yaşadığıyla ilgili haberler bulunuyor. Dolayısıyla iddianın doğru olma olasılığı bulunuyor. Tabi işlemcilerin tanıtımına daha uzun süre bulunduğu için rakamlar değişebilir.

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Exynos 2500, Snapdragon 8 Gen 4'ten daha verimli olabilir