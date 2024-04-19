Exynos 2500, Snapdragon 8 Gen 4'ten daha verimli olabilir

İddia, daha önce Exynos 2500'ün hem CPU hem de GPU kategorilerinde Snapdragon 8 Gen 3'ten daha iyi performans gösterdiğini yayınlayan X'deki PandaFlash hesabından geliyor. PandaFlash, Exynos 2500'ün Snapdragon 8 Gen 4'ten daha verimli olacağını iddia ediyor. 3nm üretim sürecinde rakibi TSMC'nin gerisinde kalan Samsung, ikinci nesil ile beraber verimlilik problemlerini çözmüş olabilir.
Exynos 2500, tıpkı Exynos 2400 gibi Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) paketleme teknolojisiyle üretilecek. FOWLP sayesinde ısı direnci artıp yonga setinin paket boyutu küçülerek, işlemcinin daha uzun süreler boyunca maksimum kapasitede çalışabilmesi mümkün hale geliyor.
Snapdragon 8 Gen 4'ün yeni çekirdekleriyle beraber oldukça iddialı geldiğini belirtelim. Ancak işlemcinin güç tüketimiyle ilgili sorunlar yaşadığıyla ilgili haberler bulunuyor. Dolayısıyla iddianın doğru olma olasılığı bulunuyor. Tabi işlemcilerin tanıtımına daha uzun süre bulunduğu için rakamlar değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)