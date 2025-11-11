Giriş
    Exynos 2600'ün yeni ISP'si Galaxy S26'nın kamera yeteneklerini önemli ölçüde arttıracak

    Samsung, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde, kendi geliştirdiği Exynos 2600 yonga setini kullanacak. Yeni işlemcinin fotoğraf işleme konusunda gelişmiş özellikler sunacağı iddia ediliyor.

    Exynos 2600, Galaxy S26'nın kamera yeteneklerini arttıracak Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde, dünyanın çoğu bölgesinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yerine kendi geliştirdiği Exynos 2600 yonga setini kullanacak. Ortaya çıkan rakamlar, yeni yonga setinin performans anlamında iddialı olacağını ortaya koyuyor. Bununla beraber, işlemcinin fotoğraf işleme konusunda da önceki modellerden daha gelişmiş özellikler sunacağı iddia ediliyor.

    Yeni ISP çok daha gelişmiş özellikler sunacak

    X platformunda @SPYGO19726 adlı kullanıcıya göre, Exynos 2600’un görüntü sinyali işlemcisi (ISP), tek bir 320 MP kamerayı ya da aynı anda üç 108 MP kamerayı destekleyebiliyor. Paylaşıma göre bu yonga, seri çekim modunda saniyede 30 adet 108 MP RAW fotoğraf çekebiliyor ve HDR görüntülerde beş kareyi birleştirerek işlem yapabiliyor. Ayrıca 14 bit RAW görüntüleri de işleyebiliyor. Video tarafında ise 8K 60 fps veya 4K 120 fps video kaydı mümkün olacak.

    İşlemci ayrıca, optik görüntü sabitleme (OIS) ve yapay zeka destekli elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteği de sunacak. Sahne tanıma, süper çözünürlüklü yakınlaştırma ve nesne bazlı ton eğrisi ayarlama gibi birçok AI tabanlı görüntüleme özelliği yer alacak. En önemlisi, Exynos 2600’daki ISP’nin, Exynos 2400’dekine kıyasla yüzde 30 daha enerji verimli olacağı belirtiliyor.

    Bu bilgilerin Samsung’un dahili belgelerinden ve şirket mühendisleriyle yapılan görüşmelerden elde edildiği iddia ediliyor. Son raporlara göre Samsung, Galaxy S26 serisini Şubat 2026’da tanıtacak.

    Kaynakça https://x.com/SPYGO19726/status/1986115481082946022?s=20 https://www.sammobile.com/news/exynos-2600-bring-massively-improved-camera-capabilities-galaxy-s26/
