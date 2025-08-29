Giriş
    Exynos 2600 bu sefer iddialı geliyor: Geekbench sonuçları ortaya çıktı

    Samsung'un ilk 2nm işlemcisi Exynos 2600’ün performans rakamları ortaya çıkmaya başladı. Sızan Geekbench test sonuçları, Samsung'un bu sefer iddialı bir yonga seti hazırladığını ortaya koyuyor.

    Exynos 2600 iddialı geliyor: Geekbench sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2nm üretim teknolojisiyle üretilen ilk işlemcisi Exynos 2600’ün performans rakamları ortaya çıkmaya başladı. Sızan Geekbench test sonuçları, Samsung'un bu sefer iddialı bir yonga seti hazırladığını ortaya koyuyor.

    Yeni testlerde, Exynos 2600’ün 10 çekirdekli bir yapıya sahip olduğu ve en hızlı çekirdeğin ise 3.80 GHz hızında çalıştığı görülüyor. Geekbench 6 sonuçlarına göre işlemci, tek çekirdekte 3.309, çoklu çekirdekte ise 11.256 puan elde ediyor. Bu, uzun süredir ilk kez Samsung’un diğer üst seviye çiplerle rekabet edebilecek bir performans sunabildiği anlamına geliyor.

    Exynos 2600 iddialı geliyor: Geekbench sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 8 Elite 2 ile boy ölçüşüyor

    Sızan test sonuçlarına göre Dimensity 9500’ü geride bırakan işlemci, yaklaşan Snapdragon 8 Elite 2'ye benzer sonuçlar elde ediyor. Daha önce, Qualcomm’un en yeni işlemcisiyle donatılmış Galaxy S26 Edge’in tek çekirdekte 3.393, çok çekirdekte ise 11.515 puan aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak o testte, Snapdragon 8 Elite 2'nin performans çekirdeğinin 4,74 GHz gibi yüksek bir frekansta çalıştığını belirtelim. Exynos 2600 ise çok daha düşük frekansta aynı performansı elde etmeyi başarıyor.

    Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi işlemcisi Exynos 2600'ün bazı Galaxy S26 modellerine güç vermesi bekleniyor. Samsung, 2nm üretim sürecinde istediği verimleri elde edebilirse, şirketin yeni amiral gemisi modelleri performans ve güç verimliliği gibi alanlarda büyük sıçramalara imza atabilir.

