Exynos 2600, yeni soğutma teknolojisiyle fan ihtiyacını azaltabilir

Exynos 2600, Isı Geçiş Bloğu teknolojisiyle akıllı telefonların fan dönemini kapatabilir
Exynos 2600’ün Isı Geçiş Bloğu olarak adlandırılan çözümü, yonga setinin üzerine konumlandırılan bir ısı emici blok gibi çalışarak çipten çıkan ısının daha verimli şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Özellikle SoC üzerindeki DRAM katmanının da ısı üretmesi, önceki nesil tasarımlarda termal alanı daraltıyordu. Yeni mimariyle birlikte bu darboğazın azaltılması hedefleniyor. Böylece işlemci, teorik performansını daha uzun süre koruyabiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Isı Geçiş Bloğu çözümü, ısı dağılımını yüzde 20 oranında iyileştirebilir. Aynı şekilde benzer bir yaklaşımın Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro şematik sızıntılarında da görüldüğü öne sürülüyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa Samsung’un geliştirdiği termal mimari, yalnızca kendi Exynos platformuyla sınırlı kalmayabilir.
Bununla birlikte, Exynos 2600 ve Isı Geçiş Bloğu teknolojisi henüz kapsamlı bağımsız testlerden geçmiş değil. Laboratuvar verileri ile gerçek kullanım senaryoları arasında zaman zaman önemli farklar oluşabiliyor. Oyun, video işleme ve yapay zeka tabanlı görevler gibi uzun süreli yük altında sistemin nasıl davranacağı, fan ihtiyacının gerçekten ortadan kalkıp kalkmayacağını belirleyecek temel unsur olacak.