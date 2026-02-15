Exynos 2600, yeni soğutma teknolojisiyle fan ihtiyacını azaltabilir

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un üzerinde çalıştığı Exynos 2600, yalnızca ham performans artışıyla değil beraberinde getirdiği Isı Geçiş Bloğu teknolojisiyle de gündemde. Şirketin açıklamasına göre bu yeni termal çözüm, ısı direncini düşürerek dağılımı iyileştiriyor ve bazı kaynaklara göre akıllı telefonlarda özel soğutma fanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip.

Exynos 2600, Isı Geçiş Bloğu teknolojisiyle akıllı telefonların fan dönemini kapatabilir

Exynos 2600’ün Isı Geçiş Bloğu olarak adlandırılan çözümü, yonga setinin üzerine konumlandırılan bir ısı emici blok gibi çalışarak çipten çıkan ısının daha verimli şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Özellikle SoC üzerindeki DRAM katmanının da ısı üretmesi, önceki nesil tasarımlarda termal alanı daraltıyordu. Yeni mimariyle birlikte bu darboğazın azaltılması hedefleniyor. Böylece işlemci, teorik performansını daha uzun süre koruyabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Isı Geçiş Bloğu çözümü, ısı dağılımını yüzde 20 oranında iyileştirebilir. Aynı şekilde benzer bir yaklaşımın Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro şematik sızıntılarında da görüldüğü öne sürülüyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa Samsung’un geliştirdiği termal mimari, yalnızca kendi Exynos platformuyla sınırlı kalmayabilir.

Tam Boyutta Gör Teknolojinin çalışma prensibi, klasik buhar odası ya da grafit tabaka çözümlerine benzer şekilde ısıyı daha geniş bir yüzeye yaymaya dayanıyor. Ancak burada fark, ısı emici bloğun doğrudan yonga seti mimarisine entegre edilmesi. Bu entegrasyon, özellikle DRAM ile işlemci arasındaki ısıl etkileşimi daha kontrollü hale getirmeyi amaçlıyor. Önceki nesil tasarımlarda SoC’nin gerçek potansiyelini göstermesini engelleyen termal sınırlamalar, bu yöntemle hafifletilmeye çalışılıyor.

Bununla birlikte, Exynos 2600 ve Isı Geçiş Bloğu teknolojisi henüz kapsamlı bağımsız testlerden geçmiş değil. Laboratuvar verileri ile gerçek kullanım senaryoları arasında zaman zaman önemli farklar oluşabiliyor. Oyun, video işleme ve yapay zeka tabanlı görevler gibi uzun süreli yük altında sistemin nasıl davranacağı, fan ihtiyacının gerçekten ortadan kalkıp kalkmayacağını belirleyecek temel unsur olacak.

