Exynos 2700 için seri üretim takvimi netleşiyor: Galaxy S27’de dengeler değişebilir

Samsung, kendi geliştirdiği Exynos platformlarına daha fazla alan açacak gibi görünüyor. Analist raporlarına göre Exynos 2700, 2026’nın ikinci yarısında seri üretime girecek ve bu yonga setinin Galaxy S27 serisindeki kullanım oranı önceki nesillere kıyasla ciddi biçimde artacak. Samsung’un bu şekilde devam eden Qualcomm bağımlılığını azaltması bekleniyor.

Odak Galaxy S27’de

Mevcut beklentilere göre Samsung, yakında tanıtılacak Galaxy S26 serisinde Exynos 2600’e yaklaşık yüzde 25’lik bir pay ayırmayı planlıyor. Geriye kalan modellerde ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun kullanılması öngörülüyor. Ancak analistlere göre bu tablo Galaxy S27 ailesiyle birlikte köklü şekilde değişebilir.

Kore basınına göre Exynos 2700’ün Galaxy S27 serisindeki payının yüzde 50 seviyesine ulaşacak. Exynos 2700’ün arkasındaki en kritik unsur ise Samsung Foundry’nin ikinci nesil 2nm GAA üretim süreci olacak. SF2P olarak adlandırılan bu teknoloji için verim oranlarının yüzde 50 seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Samsung’un aynı zamanda çip siparişlerinde yüzde 130’luk bir büyüme hedefi koyması da şirketin bu üretim teknolojisine olan güvenini ortaya koyuyor.

Samsung’un, iş ortaklarından SF2P sürecinin tanıtımına şimdiden başlamalarını istemesi, üretim hattının olgunlaşma aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca bu üretim sürecinin temel tasarımının 2025 yılında tamamlandığı bilgisi paylaşılıyor.

Foundry birimi için de önemli

Exynos 2700’ün daha geniş çapta kullanılması Samsung açısından yalnızca mobil cihaz maliyetlerini düşürmekle sınırlı kalmayacak. SF2P sürecinde verimin istikrara kavuşması, Samsung Foundry’nin yeni müşteriler kazanmasının önünü açacak. Şirketin hedefi, 2027 yılı itibarıyla dökümhane faaliyetlerinde nakit akışı bazında kârlılığa ulaşmak.

Daha önce sızdırılan performans testleri, Exynos 2700’ün alışılmışın dışında bir çekirdek mimarisiyle geleceğini ortaya koymuştu. Buna göre yonga seti, “4 + 1 + 4 + 1” şeklinde konumlandırılmış toplam 10 çekirdekli bir CPU kümesi kullanacak.

Grafik tarafında ise Samsung’un bir süre daha mevcut çözümü kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Şirketin tamamen kendi geliştirdiği GPU’ya geçişinin Exynos 2800 ile gerçekleşmesi bekleniyor.

