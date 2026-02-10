Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Exynos 2700 için seri üretim takvimi netleşiyor: Galaxy S27’de dengeler değişebilir

    Samsung’un Exynos 2700 işlemcisi 2026’nın ikinci yarısında seri üretime giriyor. Analistlere göre yonga seti, Galaxy S27 serisinde yüzde 50’lik kullanım payına ulaşacak.

    Exynos 2700 için seri üretim takvimi netleşiyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, kendi geliştirdiği Exynos platformlarına daha fazla alan açacak gibi görünüyor. Analist raporlarına göre Exynos 2700, 2026’nın ikinci yarısında seri üretime girecek ve bu yonga setinin Galaxy S27 serisindeki kullanım oranı önceki nesillere kıyasla ciddi biçimde artacak. Samsung’un bu şekilde devam eden Qualcomm bağımlılığını azaltması bekleniyor.

    Odak Galaxy S27’de

    Mevcut beklentilere göre Samsung, yakında tanıtılacak Galaxy S26 serisinde Exynos 2600’e yaklaşık yüzde 25’lik bir pay ayırmayı planlıyor. Geriye kalan modellerde ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun kullanılması öngörülüyor. Ancak analistlere göre bu tablo Galaxy S27 ailesiyle birlikte köklü şekilde değişebilir.

    Kore basınına göre Exynos 2700’ün Galaxy S27 serisindeki payının yüzde 50 seviyesine ulaşacak. Exynos 2700’ün arkasındaki en kritik unsur ise Samsung Foundry’nin ikinci nesil 2nm GAA üretim süreci olacak. SF2P olarak adlandırılan bu teknoloji için verim oranlarının yüzde 50 seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Samsung’un aynı zamanda çip siparişlerinde yüzde 130’luk bir büyüme hedefi koyması da şirketin bu üretim teknolojisine olan güvenini ortaya koyuyor.

    Samsung’un, iş ortaklarından SF2P sürecinin tanıtımına şimdiden başlamalarını istemesi, üretim hattının olgunlaşma aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca bu üretim sürecinin temel tasarımının 2025 yılında tamamlandığı bilgisi paylaşılıyor.

    Foundry birimi için de önemli

    Exynos 2700’ün daha geniş çapta kullanılması Samsung açısından yalnızca mobil cihaz maliyetlerini düşürmekle sınırlı kalmayacak. SF2P sürecinde verimin istikrara kavuşması, Samsung Foundry’nin yeni müşteriler kazanmasının önünü açacak. Şirketin hedefi, 2027 yılı itibarıyla dökümhane faaliyetlerinde nakit akışı bazında kârlılığa ulaşmak.

    Daha önce sızdırılan performans testleri, Exynos 2700’ün alışılmışın dışında bir çekirdek mimarisiyle geleceğini ortaya koymuştu. Buna göre yonga seti, “4 + 1 + 4 + 1” şeklinde konumlandırılmış toplam 10 çekirdekli bir CPU kümesi kullanacak.

    Grafik tarafında ise Samsung’un bir süre daha mevcut çözümü kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Şirketin tamamen kendi geliştirdiği GPU’ya geçişinin Exynos 2800 ile gerçekleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xetec vector v 200.4 elektrikli şofben 2 ve 3 kademe çalışmıyor vestel klima fl hatası grundig televizyon yorumlar 1. sınıfta okuma yazma öğrenemeyen öğrenciler kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum