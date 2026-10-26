Samsung’un yeni çipi Exynos 2700, Qualcomm'un en güçlü işlemcisini geride bıraktı

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Samsung'un yeni nesil mobil işlemcisi Exynos 2700’ün şirketin dahili testlerinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 modelini yüzde 20'ye varan oranlarda geride bıraktığı bildirildi. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre yeni yonga hem CPU hem de GPU performansında rakibinin önüne geçti.

Samsung bu sefer başarmış olabilir

Aktarılan bilgilere göre Samsung, Exynos 2700'ü Geekbench 6.5 ve Geekbench 7 testlerinde değerlendirdi. Exynos 2700'ün Geekbench 6.5 çoklu çekirdek testinde yaklaşık 13.000 puan aldığı öne sürülüyor. Xiaomi 18 Pro Max modelinde kullanılan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ise aynı testte yaklaşık 11.000 puana ulaşıyor.

Geekbench 7 çoklu çekirdek testinde de Exynos 2700'ün yaklaşık yüzde 15 daha yüksek performans gösterdiği belirtiliyor. Standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile karşılaştırıldığında ise farkın daha da açıldığı iddia ediliyor. Buna göre Exynos 2700, Geekbench 6.5 testinde yüzde 44, Geekbench 7 testinde ise yüzde 36 daha yüksek sonuç elde ediyor.

Exynos 2700'ün grafik işlem birimi tarafında da önemli kazanımlar elde ettiği öne sürülüyor. Ayrıntıları açıklanmayan yoğun grafik iş yüklerinde Samsung'un işlemcisinin, Qualcomm'un en güçlü mobil yongasına kıyasla yüzde 20 daha yüksek tepe GPU performansı sunduğu iddia ediliyor. Oyun gibi daha yoğun grafik testlerinde ise aradaki farkın yüzde 5’e gerilediği de ifade ediliyor.

Exynos 2700'ün işlemci mimarisi değişiyor

Bahsedilen karşılaştırma testlerini bağımsız olarak doğrulamak veya onaylamak şimdilik mümkün değil ancak Samsung’un mimari anlamında farklı bir adım atacağı ifade ediliyor. SemiAnalysis tarafından yayımlanan yonga kalıbı görüntüsüne göre şirket, Exynos 2600'deki tek bir ana çekirdekten oluşan tasarımı geride bırakarak iki yüksek performanslı çekirdek içeren 10 çekirdekli bir yapı üzerinde çalışıyor.

İşlemcinin 1+4+1+4 şeklinde düzenlenen çekirdek yapılandırmasının 4,24 GHz'e kadar ulaşan bir Arm C2-Ultra çekirdeği ve 3,36 GHz hızında çalışan bir C1-Ultra çekirdeği içermesi bekleniyor. Bu iki çekirdeğe sekiz adet C1-Pro ve C2-Pro çekirdeğinin eşlik edeceği belirtiliyor. Sızıntılarda ayrıca Xclipse 970 GPU, 24 MB sistem seviyesi önbellek ve LPDDR6 bellek desteği öne çıkıyor. Xclipse 970'in sekiz Work Group Processor biriminden oluşacağı iddia ediliyor.

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Exynos 2700'ün üretimiyle ilgili bilgiler de işlemcinin performans hedeflerine ışık tutuyor. Samsung'un yeni yongayı, ikinci nesil 2 nm üretim süreci olan SF2P teknolojisiyle üretmeye başladığı bildiriliyor. Samsung'un termal yönetim tarafında da iyileştirmeler yapması bekleniyor. Bu kapsamda, işlemciden kaynaklanan ısının daha etkili biçimde dağıtılmasını amaçlayan geliştirilmiş Heat Path Block paketleme çözümünün kullanılacağı belirtiliyor. İlk nesil HPB’de de önemli bir adım atılmıştı.

Galaxy S27 serisinde hangi işlemci kullanılacak?

Exynos 2700'ün gelecek yıl tanıtılması beklenen Galaxy S27 ailesinin önemli parçalarından biri olacağı tahmin ediliyor. Son raporlara göre Samsung, Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde Exynos 2700'ü birçok pazarda kullanmayı planlıyor. Galaxy S27 Pro modelinin de bazı bölgelerde bu işlemciyle sunulabileceği belirtiliyor.

Galaxy S27 Ultra'nın ise küresel pazarda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanması bekleniyor. Ancak bunların şimdilik iddia olduğunu belirtelim.

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