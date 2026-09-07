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    Exynos 2700'ün Geekbench test sonuçları ortaya çıktı: Oldukça iddialı geliyor

    Samsung’un yeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2700'ün Geekbench test sonuçları, Samsung’un Galaxy S27 serisiyle birlikte performans tarafında önemli bir sıçrama gerçekleştireceğine işaret ediyor.

    Exynos 2700'ün Geekbench test sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Exynos 2700 hakkında ilk performans sonuçları ortaya çıktı. Henüz geliştirme aşamasındaki işlemcinin Geekbench testlerinde aldığı skorlar, Samsung’un Galaxy S27 serisiyle birlikte performans tarafında önemli bir sıçrama gerçekleştireceğine işaret ediyor.

    Exynos 2700, Geekbench’te 14.700 puana ulaştı

    Ortaya çıkan dahili benchmark sonuçlarına göre Exynos 2700, Geekbench 6.7.1 testinde tek çekirdekte 4.328, çok çekirdekte ise 14.700 puan elde etti. Bu değerler işlemcinin henüz final sürüm olmadığını düşünürsek oldukça iddialı görünüyor. Nisan ayında ortaya çıkan daha önceki testte Exynos 2700, 2.603 tek çekirdek ve 10.350 çok çekirdek puanı almıştı. Dolayısıyla Samsung, işlemci üzerinde yaptığı optimizasyonlarla performansı oldukça yukarı çekmeyi başarmış.

    Exynos 2700'ün Geekbench test sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda, yeni yonga setinin performans olarak rakiplerini geride bırakabileceğine yönelik bir haber yayınlamıştık. Samsung’un şirket içi tahminlerine göre Exynos 2700, Geekbench 6.5 çok çekirdek testinde Snapdragon 8 Elite Gen 6’dan yüzde 19, üst seviye Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6’dan ise yüzde 9,5 daha yüksek performans gösterebilir.

    10 çekirdekli olacak

    Yeni işlemcinin daha önce sızdırılan kalıp görüntüleriyle uyumlu şekilde 10 çekirdekli bir CPU tasarımına sahip olması bekleniyor. Çekirdek dizilimi ise 1+4+1+4 şeklinde olacak. İlk kümede bir adet Arm C1-Ultra ve dört adet C1-Pro çekirdeği bulunurken, ikinci kümede bir C2-Ultra çekirdeği ile dört C2-Pro çekirdeği yer alacak. 

    Grafik tarafında ise Samsung’un Xclipse 970 GPU’suna yer vermesi bekleniyor. İşlemcinin ayrıca cihaz üzerinde yapay zeka işlemlerini hızlandırmak için özel bir NPU birimine sahip olacağı belirtiliyor.

    Exynos 2700’ün en önemli yeniliklerinden biri de LPDDR6 bellek desteği olacak. Yeni nesil bellek standardının sağlayacağı daha yüksek bant genişliği, özellikle yapay zeka uygulamaları, gelişmiş grafik işlemleri ve diğer yoğun iş yüklerinde işlemcinin ihtiyaç duyduğu veri aktarım kapasitesini artırabilir.

    Galaxy S27 serisine güç verecek

    Samsung’un Exynos 2700’ü Galaxy S27, Galaxy S27+ ve Galaxy S27 Pro modellerinde kullanması bekleniyor. Hatta bazı bölgelerde Galaxy S27 Ultra'da da yer alabileceği konuşuluyor. İşlemcinin Samsung Foundry’nin geliştirilmiş SF2P 2 nm üretim süreci kullanılarak üretilmesinin planlandığı belirtiliyor.

    Şimdilik ortaya çıkan Geekbench sonuçlarının yalnızca erken dönem testlerine ait olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu skorların nihai satışa sunulacak Galaxy S27 modellerindeki performansı kesin olarak temsil ettiğini söylemek için henüz erken.

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