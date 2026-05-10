    Exynos 2800, Apple M7 ile rakip olacak

    Samsung dizüstü pazarında Apple’ı alt edebilmek için Exynos 2800 yonga setini hazırlıyor. Firma hem işlemci hem de grafik birimini kendi bünyesinde geliştirecek.

    Apple’ın mobil işlemcilerle dizüstü pazarında üçüncü sıraya yükselmesi rakiplerinin de iştahını kabartıyor. Qualcomm uzun süredir taşınabilir bilgisayar pazarında rekabeti sürdürmeye çalışıyor. Samsung da vites arttırmaya başladı.

    Exynos 2800 vs Apple M7

    Sızıntılara göre Samsung, 2029 yılında Apple M7 yonga seti ile doğrudan rekabete girecek yeni bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Exynos 2800 yonga seti mobil tarafta Apple A21 Pro ile kapışırken dizüstü tarafında ise Apple M7 ile rakip olacak.

    Weibo’dan gelen yeni bilgiler Samsung’un bu nesilde kendi özelleştirilmiş işlemci çekirdeklerini kullanacağını söylüyor. Ayrıca grafik tarafında da AMD ile ortaklık bitirilecek ve firma kendi grafik birimine geçiş yapacak.

    Kaynaklar 1.4nm üretim süreci ile dökülecek yonga setinin 10 çekirdekli bir yapıda olacağını belirtiyor.  2 adet Prime çekirdeği 4.5 GHz, 4 adet Medium çekirdeği 3.8 GHz ve 4 adet verimlilik çekirdeği ise 2 GHz civarında çalışacak.

    Ayrıca yonga setinin ray tracing yani ışın izleme yerine path tracing yani alan izlemesi teknolojisini kullanacağı bildiriliyor. Geleneksel ışın izleme yerine ışığın fiziksel davranışını milyonlarca ışının sahnede yansımasıyla simüle eden path tracing, özellikle mobil cihazlarda performans açısından devrim niteliğinde.

    Yonga setinin sistem seviyesi ön belleği 96MB gibi devasa bir boyutta olacak. Exynos 2600 yonga setinde bu rakam 16MB seviyesindeydi. Yeni üretim süreci sayesinde göre %15 daha küçük alan ve %25 daha iyi enerji verimliliği elde ediliyor. Bu rakamlar dizüstü segmenti için geçerli ve ilk ürünün de bir Chromebook olacağı ifade ediliyor. Mobil tarafta ise daha düşük rakamlar göreceğiz.

    Bununla birlikte Apple A21 Pro ve Apple M7 yonga setinin 2027 yılında beklendiğini belirtelim. Exynos 2800 yonga seti mobil tarafta 2028 yılında Galaxy S28 amiral gemisiyle gelecek. Dizüstü tarafında ise biraz daha gecikecek. Bu durumda Samsung’un en az 1.5-2 yıllık bir gecikmeyle Apple’ın karşısına çıkacağı anlaşılıyor ancak firmanın 1.4nm yerine 2nm sürecini tercih etmesi süreyi daha erkene çekebilir.

