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    Eylül 2024'ün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede Frostpunk 2 dahil olmak üzere 3 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor.
    Eylül 2024'ün ikinci yarısı Xbox Game Pass oyunları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar

    Kaçıranlar için Eylül ayının başında Xbox Game Pass kütüphanesine Star Trucker, Age of Myhology: Retold ve Train Sim World 5 başta olmak üzere 5 yeni oyun eklenmişti. Microsoft'un paylaştığı listeye göre, 24 Eylül'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun daha olacak. Bunlar sırasıylaWargroove 2, Frostpunk 2 ve Ara: History Untold. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    Ayrıca Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Eylül'de platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Gotham Knights, Let’s Build a Zoo, Loop Hero, My Time At Portia, PAW Patrol Grand Prix, Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy, The Walking Dead: The Complete First Season, The Walking Dead: Season Two ve Valheim olacak.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül
    • Frostpunk 2 (PC) – 20 Eylül
    • Ara: History Untold (PC) – 24 Eylül

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Fallout 76: Milepost Zero 
    • EA Sports FC 25 Early Access Trial - 20 Eylül
    • Starfield: Shattered Space - 30 Eylül

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Persona 3 Reload: Expansion Pass 
    • The First Descendant: Season 1 Invasion Bundle 
    • Apex Legends: Bright Idea Weapon Charm 
    • Hawked: Plunder Pack 2

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Gotham Knights (Bulut, Konsol ve PC)
    • Let’s Build a Zoo (Bulut, Konsol ve PC)
    • Loop Hero (Bulut, Konsol ve PC)
    • My Time At Portia (Bulut, Konsol ve PC)
    • PAW Patrol Grand Prix (Bulut, Konsol ve PC)
    • Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Walking Dead: The Complete First Season (PC)
    • The Walking Dead: Season Two (PC)
    • Valheim (Cloud, Console, and PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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