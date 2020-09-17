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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor!

    Garena Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan bir battle royale oyunudur. 2019’da dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olan...
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    Oyunlar
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    Garena Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan bir battle royale oyunudur. 2019’da dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olan Garena Free Fire, aynı zamanda 2019’da Google Play Store tarafından “En İyi Popüler Oyun” ödülünü aldı. Uzun süredir Türkiye için yatırım planları olan partnerimiz muhteşem bir içerik ile hem globalde fırtınalar estirirken hem de Türk oyunculara selam veriyor. Hepimizin Netflix’ten çok iyi bildiği La Casa De Papel içeriği Garena Free Fire’da yerini alıyor. Dizideki heyecanı gelin şimdi de Garena Free Fire’da beraber yaşayalım.


    Eğer oyunu hala indirmeyenleriniz var ise, haberimizi okurken bir yandan da aşağıdaki linklerden telefonunuza oyunu indirmeye başlayabilirsiniz;

    Garena Free Fire IOS İndirme Linki
    Garena Free Fire Android İndirme Linki

     

    •     Bermuda Planı teması bugünden itibaren artık oyun içinde
    •     Oyuncular, oyun içerisinde gerçekleşecek özel etkinlikleri, yeni oyun modunu ve özel kostümleri Eylül ayı boyunca bulabilecek
    •     Yeni bir Bermuda Planı etkinlik sayfası bugün yayına girecek ve bu sayfa üzerinden oyuncular, Profesörün talimatlarına uyarak ve interaktif bir videoya katılarak ödüller kazanabilecek

    Bermuda Planı sonunda geldi. La Casa De Papel ve Free Fire arasındaki özel partnerlik şimdi yayında ve oyuncularını bekliyor.

    https://www.youtube.com/watch?v=b3QfK_d6HOU

    Free Fire’a Girdiğin Anda Bermuda Planı’nı Tecrübe Etmeye Başla

    Oyuncular, oyuna girdikleri anda Profesör’ün yeni planı hakkında bilgilendirilecekler. Oyun lobisinden, uçak ve hava çıkartmasına kadar, La Casa De Papel teması Free Fire’ın her bölgesinde mevcut.

     

    Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor!
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    Tamamen yeni, La Casa De Papel oyun-içi aktivitelerinin bulunduğu Bermuda Planı’na 6 Eylül, sınırlı süre mevcut olacak Para Basım etkinliğine ise 13 Eylül’den başlamak üzere oyuna katıl

     

    Oyuncular aynı zamanda, etkinlik boyunca özel ödülleri kazanabilecekleri yeni bir Para Basım Etkinliğine katılabilecekler. Daha fazla ödül kazanabilmek için, basım hızı üç farklı şekilde artırılabilir: (1) günlük etkinlik görevlerini tamamlamak, (2) arkadaşlara yardım etmek, ve (3) oyun-içinde bulunabilecek Yazıcı Yakıtı Jetonu eklemek. Yazıcı ne kadar hızlı çalışırsa, o kadar da fazla para basar! Acaba etkinlikler 22 Eylül’de bitmeden önce oyuncular 1.000.000 dolar basım görevini tamamlayabilecekler mi?

    https://www.youtube.com/watch?v=jsIykOAZGXE

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    Karakterini özel La Casa De Papel x Free Fire koleksiyonu ile süslemeye başla

    Oyuncular artık karakterlerini süslemek için bir dizi La Casa De Papel x Free Fire eşyasına sahip olma şansı yakalayacak.

    Koleksiyon, Netflix yapımı dizide de görülen kırmızı tulum ve Free Fire ile La Casa De Papel partnerliğinden esinlenilmiş iki yeni kostümü içeriyor: Bermuda Planı Shinobisi ve Kunoichi, Bermuda Sokak Planı.

    Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor!
    Tam Boyutta Gör

     

    Bermuda Planı Shinobisi ve Kunoichi kostümleri

    Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor!
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                                            Bermuda Sokak Planı kostümleri

    Merakla beklenen yeni oyun modu, La Casa de Papel, 20 Eylül'den itibaren oyunculara sunulacak.

    Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor!
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                             Tamamen yeni La Casa De Papel oyun modu

     

    Sınırlı süreli La Casa De Papel oyun modunda, dört oyuncudan oluşan iki takım belirlenen süre içerisinde kafa kafaya rakip bir şekilde, kazanmak için belirlenen miktarda para basmaya çalışır. Oyuncular, harita boyunca dağıtılmış Para Basım Makinelerini ele geçirip çalıştırdıklarında para toplamaya başlarlar. Bir Para Basım Makinesi çalışır durumdayken, oyuncular bölgeyi, tüm parayı çalabilecek olan karşı takımdan korumakla yükümlü olurlar. Kazanmak için belirlenen miktarda parayı basan ilk takım veya süre dolana kadar en fazla parayı basan takım oyunu kazanır.

    https://www.youtube.com/watch?v=LAkQUDeZP2c

    Bermuda Planı etkinlik sayfası üzerinden, Profesör’ün talimatlarından haberdar olun

    Oyuncular, etkinlik ile alakalı tüm detayları Facebook sayfası veya etkinliğe özel hazırlanmış Bermuda Planı web sayfasından bulabilir. Etkinlik sayfasından, toplamda üç bölümden oluşacak olan, Profesör’ün Free Fire karakterlerini nasıl işe aldığı ve en büyük soygunu nasıl planladığını anlatan sinematik animasyonları da izlenebilir.

    Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor!
    Tam Boyutta Gör
    Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor!

                                                                              Bermuda Planı etkinlik sayfası


    Oyuncular aynı zamanda, kendi maceralarına şahitlik edebilecekleri ve farklı sonlara ulaşabilecekleri interaktif bir videoya da katılabilir. Oyuncular, bu videonun sonucunu paylaşarak özel bir oyun-içi ödül de elde edebilir.



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