Eylül ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Artık sonbahar aylarına girmemizle birlikte, bu yıl ödül sezonunda adını duyacağımız dikkat çekici filmler de gösterime girmeye başlıyor. Paul Thomas Anderson imzalı Savaş Üstüne Savaş ve gösterildiği festivallerde beğeni toplayan Chuck'ın Hayatı gibi filmler Eylül ayında vizyona girecek. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak Geleceğe Dönüş, Toy Story, Eyyvah Eyvah, Hobbit gibi eski filmler de Ağustos ayında beyaz perdeye geri dönecek.
Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Eylül ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Paul Thomas Anderson
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
- Yayın Tarihi: 26 Eylül / Vizyon
Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.
2️⃣ Highest 2 Lowest
- Tür: Suç, Drama
- Yönetmen: Spike Lee
- Oyuncular: Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Aubrey Joseph
- Yayın Tarihi: 5 Eylül / Apple TV+
Kurosawa'nın High and Low filminin serbest bir uyarlaması olan Highest 2 Lowest'ta Denzel Washington, güç bir medya patronuna hayat veriyor. Bir müzik şirketinin patronu olan David King (Washington), beklenmedik bir kaçırılma olayı sonrası zor bir ahlahi ikilemde kalır. Hem ailesini korumak hem kurduğu imparatorluğu ayakta tutmak için zorlu kararlar almak zorundadır.
3️⃣ Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey)
- Tür: Romantik, Fantastik
- Yönetmen: Kogonada
- Oyuncular: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge
- Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon
Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.
4️⃣ Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Michael Chaves
- Oyuncular: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Taissa Farmiga
- Yayın Tarihi: 5 Eylül / Vizyon
Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, kariyerlerindeki son ve en korkutucu davayı üstlenirler. Bu dava, onları daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar gizemli ve dehşet verici varlıklarla yüzleşmeye zorlar. Çift, hem kendi hayatlarını hem de masum insanları bu kötücül güçlerden korumak için son bir mücadele verir.
5️⃣ Chuck'ın Hayatı (The Life of Chuck)
- Tür: Drama, Fantastik
- Yönetmen: Mike Flanagan
- Oyuncular: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan
- Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon
Film, üç bölüm halinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.
6️⃣ Hayaller (Dreams)
- Tür: Drama, Romantik
- Yönetmen: Dag Johan Haugerud
- Oyuncular: Ella Øverbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp
- Yayın Tarihi: 5 Eylül / Vizyon
Hayaller, genç Johanne’in Fransızca öğretmenine duyduğu yoğun platonik aşkı merkezine alıyor. Johanne’in günlüğündeki yazıları okuyan annesi ve büyükannesi, bir yandan yazdıklarının açıklığı karşısında sarsılırken, diğer yandan metinlerin gücü ve hikâyenin etkileyiciliğinden büyülenirler. Romantik idealler ile gerçeklik arasında gidip gelen Johanne, bu süreçte kendini keşfetme, aşk ve cinsellik gibi karmaşık duygularla yüzleşir.
7️⃣ Takip (Relay)
- Tür: Gerilim
- Yönetmen: David Mackenzie
- Oyuncular: Riz Ahmed, Lily James, Willa Fitzgerald, Sam Worthington
- Yayın Tarihi: 12 Eylül / Vizyon
Tom, yozlaşmış şirketlerle sorun yaşayan muhbirlere kazançlı anlaşmalar sağlama konusunda uzmanlaşmış, dünya çapında bir arabulucudur. Saat gibi işleyen gizli planlamaları, onun çalışma yönteminin en kritik parçasıdır. Fakat Sarah adlı bir potansiyel müşteri, Tom’un hiçbir saniyesini şansa bırakmadığı titiz pazarlık sürecinde bazı açıklara sebep olur ve ikisinin de hayatını tehlikeye atar.
8️⃣ Swiped
- Tür: Drama, Biyografi
- Yönetmen: Rachel Lee Goldenberg
- Oyuncular: Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens
- Yayın Tarihi: 19 Eylül / Hulu
İlk başta Tinder'da çalışan Whitney Wolfe Herd, buradan giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle karşılaşınca, Tinder'dan ayrılıp kendi şirketini kurmaya karar verir. Bunun sonucunda da ortaya, ilk mesajı kadınların attığı Bumble çıkar. Film, Herd'ün Tinder'a Bumble'a uzanan hikâyesini anlatıyor.
9️⃣ All of You
- Tür: Bilim-Kurgu, Romantik
- Yönetmen: William Bridges
- Oyuncular: Brett Goldstein, Imogen Poots, Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman
- Yayın Tarihi: 26 Eylül / Apple TV+
All of You, "ruh eşi testi" denilen yenilikçi bir uygulamanın insanları ruh eşleriyle bir araya getirdiği yakın bir gelecekte geçiyor. Üniversiteden beri yakın arkadaş olan Simon (Brett Goldstein) ve Laura (Imogen Poots) birbirlerine karşı derin hisler besliyor olsalar da "ruh eşi testi" Laura'yı başka biriyle eşleştirir. Laura kalbinin sesini dinlemek yerine bu uygulamayı dinler ama bir yandan giderek büyüyen pişmanlık hissini de bastıramaz. All of You, hayatımıza kaderin mi yoksa tercihlerin mi yön vermesi gerektiğini sorgulayan bir aşk filmi.
🔟 Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina)
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Felix Umarov
- Oyuncular: Yura Borisov, Svetlana Khodchenkova, Anya Chipovskaya
- Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon
Puşkin gençtir, cesurdur ve toplumun gözdesidir: baloların parlayan yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalbinde yer eden bir romantik kahramandır. Fakat ne güçlü himayeciler ne sadık dostlar ne de ün, onu kaderin amansız darbelerinden koruyamaz — sürgünler, düellolar, yoksulluk... Ta ki bir gün, hayatını aydınlatacak ve ruhunun sarsılmaz kaderi olacak o tek ve eşsiz kadını bulana dek...