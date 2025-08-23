Giriş
    Eylül ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

    Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği Savaş Üstüne Savaş, övgü toplayan Chuck'ın Hayatı, The Conjuring serisinin son filmi... Eylül ayında sinemaseverleri dikkat çekici filmler bekliyor.

    Artık sonbahar aylarına girmemizle birlikte, bu yıl ödül sezonunda adını duyacağımız dikkat çekici filmler de gösterime girmeye başlıyor. Paul Thomas Anderson imzalı Savaş Üstüne Savaş ve gösterildiği festivallerde beğeni toplayan Chuck'ın Hayatı gibi filmler Eylül ayında vizyona girecek. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak Geleceğe Dönüş, Toy Story, Eyyvah Eyvah, Hobbit gibi eski filmler de Ağustos ayında beyaz perdeye geri dönecek.

    Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Eylül ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

    1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

    One Battle After Another Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği One Battle After Another; There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: Paul Thomas Anderson
    • Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
    • Yayın Tarihi: 26 Eylül / Vizyon

    Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.

    2️⃣ Highest 2 Lowest

    Highest 2 Lowest Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Spike Lee'nin yönettiği Highest 2 Lowest'ın başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington yer alıyor.
    • Tür: Suç, Drama
    • Yönetmen: Spike Lee
    • Oyuncular: Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Aubrey Joseph
    • Yayın Tarihi: 5 Eylül / Apple TV+

    Kurosawa'nın High and Low filminin serbest bir uyarlaması olan Highest 2 Lowest'ta Denzel Washington, güç bir medya patronuna hayat veriyor. Bir müzik şirketinin patronu olan David King (Washington), beklenmedik bir kaçırılma olayı sonrası zor bir ahlahi ikilemde kalır. Hem ailesini korumak hem kurduğu imparatorluğu ayakta tutmak için zorlu kararlar almak zorundadır.

     

    3️⃣ Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey)

    Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film Tam Boyutta Gör
    Fantastik bir aşk hikâyesi anlatan Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk'un başrollerinde Margot Robbie ve Colin Farrell yer alıyor.
    • Tür: Romantik, Fantastik
    • Yönetmen: Kogonada
    • Oyuncular: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

    Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

    4️⃣ Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites)

    Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film Tam Boyutta Gör
    Büyük başarı yakalayan Korku Seansı (The Conjuring) serisi, önümüzdeki ay dördüncü ve son filmi olan Korku Seansı 4: Son Ayin ile dönecek. 
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Michael Chaves
    • Oyuncular: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Taissa Farmiga
    • Yayın Tarihi: 5 Eylül / Vizyon

    Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, kariyerlerindeki son ve en korkutucu davayı üstlenirler. Bu dava, onları daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar gizemli ve dehşet verici varlıklarla yüzleşmeye zorlar. Çift, hem kendi hayatlarını hem de masum insanları bu kötücül güçlerden korumak için son bir mücadele verir.

    ​5️⃣ Chuck'ın Hayatı (The Life of Chuck)

    The Life of Chuck Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan Chuck'ın Hayatı, Mike Flanagan'ın (The Haunting of Hill House) imzasını taşıyor. Dram ve fantastik ögeleri harmanlayan film, King'in alışılmış korku tonundan farklı olarak daha kişisel ve duygusal bir hikâye sunuyor.
    • Tür: Drama, Fantastik
    • Yönetmen: Mike Flanagan
    • Oyuncular: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

    Film, üç bölüm halinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.

    6️⃣ Hayaller (Dreams)

    Hayaller (Dreams) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazanan Hayaller, önümüzdeki ayın başında ülkemizde gösterime girecek.
    • Tür: Drama, Romantik
    • Yönetmen: Dag Johan Haugerud
    • Oyuncular: Ella Øverbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp
    • Yayın Tarihi: 5 Eylül / Vizyon

    Hayaller, genç Johanne’in Fransızca öğretmenine duyduğu yoğun platonik aşkı merkezine alıyor. Johanne’in günlüğündeki yazıları okuyan annesi ve büyükannesi, bir yandan yazdıklarının açıklığı karşısında sarsılırken, diğer yandan metinlerin gücü ve hikâyenin etkileyiciliğinden büyülenirler. Romantik idealler ile gerçeklik arasında gidip gelen Johanne, bu süreçte kendini keşfetme, aşk ve cinsellik gibi karmaşık duygularla yüzleşir.

    7️⃣ Takip (Relay)

    Relay Tam Boyutta Gör
    Yurt dışında son derece iyi yorumlar alan Relay, Hell or High Water ve Perfect Sense gibi filmlerle tanınan David Mackenzie'nin imzasını taşıyor.
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: David Mackenzie
    • Oyuncular: Riz Ahmed, Lily James, Willa Fitzgerald, Sam Worthington
    • Yayın Tarihi: 12 Eylül / Vizyon

    Tom, yozlaşmış şirketlerle sorun yaşayan muhbirlere kazançlı anlaşmalar sağlama konusunda uzmanlaşmış, dünya çapında bir arabulucudur. Saat gibi işleyen gizli planlamaları, onun çalışma yönteminin en kritik parçasıdır. Fakat Sarah adlı bir potansiyel müşteri, Tom’un hiçbir saniyesini şansa bırakmadığı titiz pazarlık sürecinde bazı açıklara sebep olur ve ikisinin de hayatını tehlikeye atar.

     

    8️⃣ Swiped

    Swiped Tam Boyutta Gör
    19 Eylül'de Hulu platformunda yayınlanacak olan Swiped, online çöpçatan uygulamasıyla tanınan Bumble'ı kuran Whitney Wolfe Herd'ün hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Rachel Lee Goldenberg
    • Oyuncular:  Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Hulu

    İlk başta Tinder'da çalışan Whitney Wolfe Herd, buradan giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle karşılaşınca, Tinder'dan ayrılıp kendi şirketini kurmaya karar verir. Bunun sonucunda da ortaya, ilk mesajı kadınların attığı Bumble çıkar. Film, Herd'ün Tinder'a Bumble'a uzanan hikâyesini anlatıyor.

    9️⃣ All of You

    All of You Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında dijital platformlarda yayınanacak bir diğer film de Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak All of You olacak.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Romantik
    • Yönetmen: William Bridges
    • Oyuncular:  Brett Goldstein, Imogen Poots, Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman
    • Yayın Tarihi: 26 Eylül / Apple TV+

    All of You, "ruh eşi testi" denilen yenilikçi bir uygulamanın insanları ruh eşleriyle bir araya getirdiği yakın bir gelecekte geçiyor. Üniversiteden beri yakın arkadaş olan Simon (Brett Goldstein) ve Laura (Imogen Poots) birbirlerine karşı derin hisler besliyor olsalar da "ruh eşi testi" Laura'yı başka biriyle eşleştirir. Laura kalbinin sesini dinlemek yerine bu uygulamayı dinler ama bir yandan giderek büyüyen pişmanlık hissini de bastıramaz. All of You, hayatımıza kaderin mi yoksa tercihlerin mi yön vermesi gerektiğini sorgulayan bir aşk filmi.

    🔟 Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina)

    Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina) Tam Boyutta Gör
    Şair Puşkin, adından da anlaşılacağı üzere ünlü Rus şair Puşkin'in hayatını anlatıyor.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Felix Umarov
    • Oyuncular: Yura Borisov, Svetlana Khodchenkova, Anya Chipovskaya
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

    Puşkin gençtir, cesurdur ve toplumun gözdesidir: baloların parlayan yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalbinde yer eden bir romantik kahramandır. Fakat ne güçlü himayeciler ne sadık dostlar ne de ün, onu kaderin amansız darbelerinden koruyamaz — sürgünler, düellolar, yoksulluk... Ta ki bir gün, hayatını aydınlatacak ve ruhunun sarsılmaz kaderi olacak o tek ve eşsiz kadını bulana dek...

