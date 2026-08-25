Eylül ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi gişe rekorları kıran filmlerin çıktığı yaz sezonunu artık yavaş yavaş geride bıraktığımız için, eylül ayının vizyon programında öyle devasa yapımlar yok. Ancak her ay olduğu gibi eylül ayında da merak uyandıran bazı filmler sinemalara gelecek. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyici ile buluşacak.

Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Resident Evil

Tam Boyutta Gör Eylül ayının belki de en dikkat çekici filmi Resident Evil. Yepyeni bir serinin ilk filmi olarak hazırlanan bu yeni film, Weapons ile son yılların dikkat çekici korku filmlerinden birine imza atan Zach Cregger'ın imzasını taşıyor.

Tür : Korku, Gerilim, Aksiyon

: Korku, Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Zach Cregger

: Zach Cregger Oyuncular : Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis

: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis Çıkış Tarihi: 18 Eylül / Vizyon

Daha önce çıkan filmlerin aksine serinin korku tarafına ağırlık verecek olan bu yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.

2️⃣ Kehanet (Sacrifice)

Tam Boyutta Gör Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek gibi ünlü isimleri bir araya getiren Sacrifice, konusuyla da merak uyandırıyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Kara Komedi

: Aksiyon, Macera, Kara Komedi Yönetmen : Romain Gavras

: Romain Gavras Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel

: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel Çıkış Tarihi: 18 Eylül / Vizyon

Seçkinlerin katıldığı bir bağış toplama galasında, ünlüler ve sosyetikler, doğaüstü güçlerin kilidini açabilecek efsanevi bir kalıntının peşinde silahlı aktivistlerin mekana baskın düzenlemesiyle tehlikeye girerler.

3️⃣ Saldırı (Onslaught)

Tam Boyutta Gör Godzilla x Kong ve You're Next gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Adam Wingard, Eylül ayında çıkacak Onslaught ile korku-gerilim türüne geri dönüyor. Başrolde ise son dönemin yükselen yıldızlarından Adria Arjona var.

Tür : Korku, Gerilim, Aksiyon

: Korku, Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Adam Wingard

: Adam Wingard Oyuncular : Adria Arjona, Rebecca Hall, Dan Stevens

: Adria Arjona, Rebecca Hall, Dan Stevens Çıkış Tarihi: 4 Eylül / Vizyon

Adria Arjona filmde, çölde bir karavan parkında yaşayan ve ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için mücadele etmek zorunda kalan bir ordu keskin nişancısı anneyi canlandırıyor. Karakterin hayatı; yakındaki bir askeri tesisten serbest bırakılan, genetiğiyle oynanmış süper askerlerden oluşan haydut bir birliğin bölgeye sızmasıyla altüst oluyor. Cockroach, Crybaby ve The Butcher adındaki bu durdurulamaz ölüm makinelerine karşı tek başına durmak zorunda kalan anne, ailesini korumak uğruna askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorlayacak.

4️⃣ Aşkın Büyüsü 2 (Practical Magic 2)

Tam Boyutta Gör 1998 yapımı Practical Magic filminde birlikte rol alan Nicole Kidman ve Sandra Bullock, 28 yıl sonra devam filmi için tekrar bir araya geldi. ​​​​​​

Tür : Romantik, Komedi, Drama

: Romantik, Komedi, Drama Yönetmen : Susanne Bier

: Susanne Bier Oyuncular : Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Dianne Wiest

: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Dianne Wiest Çıkış Tarihi: 11 Eylül / Vizyon

Sally ve Gillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanetin ortaya çıkmasıyla yeniden güçlerini birleştirir. Aile bağlarını parçalama tehlikesi taşıyan bu lanet karşısında kardeşler, sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışır.

5️⃣ İçimdeki Yabancı (The Unknown)

Tam Boyutta Gör Anatomy of a Fall filminin Oscar ödüllü yazarı Arthur Harari’den, 2026 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan baş döndürücü bir hikâye.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Arthur Harari

: Arthur Harari Oyuncular : Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville

: Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville Çıkış Tarihi: 11 Eylül / Vizyon

David Zimmerman, kırkına yaklaşmış, içine kapanık bir fotoğrafçıdır. Bir arkadaşı onu çılgın bir partiye götürdüğünde, kalabalığın arasında gördüğü gizemli bir kadından gözlerini alamayıp onu takip etmeye başlar. Birkaç saat sonra uyanıp gözlerini açtığında ise kendisini, tanımadığı bu kadının bedeninde bulacaktır.

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6️⃣ In the Grey

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin Mayıs ayında çıkan son filmi In the Grey, ülkemizde ise Eylül ayında gösterime girecek.

Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yönetmen : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Eiza González, Henry Cavill, Rosamund Pike

: Jake Gyllenhaal, Eiza González, Henry Cavill, Rosamund Pike Çıkış Tarihi: 4 Eylül / Vizyon

Acımasız bir despot milyar dolarlık bir serveti çaldığında, küresel gölgelerde yaşayan, güç ve nüfuz kullanmakta olduğu kadar otomatik silahlar ve yüksek patlayıcılar kullanmakta da usta olan seçkin ajanlardan oluşan gizli bir ekip, başkası için intihar görevi olacak bir görevle bu serveti geri çalmak üzere gönderilir. İmkansız bir soygun olarak başlayan olay, çok daha kötüye giderek strateji, aldatma ve hayatta kalma savaşına dönüşür.

7️⃣ Mayday

Tam Boyutta Gör Eylül ayında dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise Apple yapımı Mayday geliyor. Komedi ile aksiyonu harmanlayan bu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Kenneth Branagh var.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Jonathan Goldstein & John Francis Daley

: Jonathan Goldstein & John Francis Daley Oyuncular : Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova, David Morse

: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova, David Morse Çıkış Tarihi: 4 Eylül / Apple TV

1987 yılında, Sovyet Rusya üzerinde gizli bir görevde olan bir Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu, uçağı düşünce kendisini beklemediği bir maceranın içinde bulur. Hayatta kalmak için uçaktan fırlatma koltuğuyla atlamak zorunda kalan pilot, Rusya'nın ıssız doğasının ortasına düşer. Burada, eski bir KGB ajanı olan bir ahşap ustasıyla tanışır. İkili arasında zamanla bir dostluk gelişir ve eski ajan, Amerikalı pilotun düşman topraklarından kaçmasına yardım etmeyi kabul eder.

8️⃣ Tek Başına

Tam Boyutta Gör Aşk, müzik ve dramın iç içe geçtiği bu yerli film, bar müzisyeni Tamer’in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma yolculuğunu konu ediniyor.

Tür : Drama, Müzik

: Drama, Müzik Yönetmen : Aziz Alaca

: Aziz Alaca Oyuncular : İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek

: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek Çıkış Tarihi: 18 Eylül / Vizyon

Filmde, Ankara’da barlarda rock-cover çalan Tamer’in, eski rocker Engin’den ders almak için İzmir’e uzanan yolculuğu anlatılıyor. Bu süreçte Tamer’in karşılaştığı karakterler arasında Roman darbukacı Tahir, Engin Yaman’ın özgür ruhlu kızı İpek, hippi ruhlu mekân işletmecisi Mickey, otel sahibi Mercan, bas gitarist ve yalnız anne Tuğba gibi renkli isimler yer alıyor.

9️⃣ Sınırsız (Runner)

Tam Boyutta Gör Reacher dizisinin yıldızı olarak adından söz ettiren Alan Ritchson, aksiyon ve komediyi harmanlayan bu filmde ünlü oyuncu Owen Wilson ile bir araya geliyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : Scott Waugh

: Scott Waugh Oyuncular : Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro

: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro Çıkış Tarihi: 11 Eylül / Vizyon

Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan ölümcül bir kovalamacaya dönüşür. Hank, karşısına çıkan tehlikeleri aşarak hem hayatta kalmaya hem de küçük çocuğun hayatını kurtaracak teslimatı zamanında tamamlamaya çalışır.

🔟 İsyan (Mutiny)

Tam Boyutta Gör Amazon'un hatası yüzünden daha çıkmadan internete düşen Mutiny, Eylül ayında vizyona giren bir diğer aksiyon filmi olacak.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Jean-François Richet

: Jean-François Richet Oyuncular : Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester

: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester Çıkış Tarihi: 25 Eylül / Vizyon

Ünlü iş adamı Tibu'nun ölümünden sorumlu tutulduktan sonra kaçak duruma düşen eski polis Cole Reed, Tibu'nun gerçek katillerini bulmak ve adını temize çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bir kargo gemisinde illegal işler peşindeki bir şebekeyi ortaya çıkaran Cole, hiç beklemediği bir komployla karşı karşıya gelir. Tibu'nun intikamını almak ve adaleti sağlamak isteyen Cole, hem masumları kurtaracak hem de kendi geçmişiyle yüzleşecektir.

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Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

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