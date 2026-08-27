Dev oyunlar peş peşe geliyor! Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

Eylül ayı oyun dünyası için adeta bir şölene sahip olacak. Pek çok oyun şirketi hem sonbahar döneminde çıkış yapmak hem de GTA 6'dan mümkün olduğunca uzak durmak istedikleri için, çok sayıda büyük oyun Eylül ayına adeta boca edildi. Bu yüzden Eylül ayı neredeyse her hafta 2-3 büyük oyunun çıkışına sahne olacak. Oyunseverleri gerek para, gerekse zaman açısından zor kararlar bekliyor.

Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Marvel’s Wolverine

Tam Boyutta Gör Daha önce Spider-Man oyunlarını da yapan Insomniac Games tarafından geliştirilen Wolverine oyunu, nihayet Eylül ayında oyunseverlerle buluşacak.

Tür : Aksiyon-Macera, Süper Kahraman

: Aksiyon-Macera, Süper Kahraman Çıkış Tarihi : 15 Eylül

: 15 Eylül Platform: PlayStation 5

Wolverine'in dövüş mekanikleri Spider-Man oyunlarını fazlasıyla andırıyor olsa da bu kez çok daha kanlı bir macera bizi bekliyor gibi duruyor. Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor. Yayınlanan fragmanlar; Jean Grey ve Sabretooth gibi farklı X-Men/Marvel karakterlerinin de oyunda yer alacağını gösteriyor.

2️⃣ The Blood of Dawnwalker

Tam Boyutta Gör The Witcher serisinde görev almış eski CD Projekt Red çalışanları tarafından geliştirilen The Blood of Dawnwalker, Eylül ayında çıkan bir diğer heyecan verici oyun olacak.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 3 Eylül

: 3 Eylül Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyun, vampirlerin hüküm sürdüğü kurrgusal bir Orta Çağ krallığında geçiyor. Bir "Dawnwalker", yani gün ışığında da gezebilen bir vampir olan ana karakterimiz Coen, hem ailesini kurtarmak hem de diyarı vampirlerin egemenliğinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. The Blood of Dawnwalker, oyunculara izleyebilecekleri farklı yollar sunuyor. Görevleri ne şekilde ya da ne sırayla yapacakları konusunda pek çok farklı seçeneğe sahip olan oyuncular, böylece kendi hikâyelerini kendileri şekillendirebilecekler.

3️⃣ The Witcher 3: Remastered

Tam Boyutta Gör The Witcher demişken, serinin efsanevi oyunu Witcher 3, Eylül ayında Remastered versiyonuyla geri dönecek. Dövüş mekaniklerinden dijital efektlere kadar pek çok konuda iyileştirme sunan bu yenilenmiş versiyon, The Witcher 3 sahiplerine tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 29 Eylül

: 29 Eylül Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Savaşın ve canavarların kasıp kavurduğu Kıta'da geçen oyunda Geralt, kadim bir kehanetin öznesi olan evlatlığı Ciri'yi Vahşi Av'ın (Wild Hunt) takibinden kurtarmak için tehlikeli bir arayışa giriyor. Oynanıştan grafiklere neredeyse her konuda elden geçirilen bu yeni sürüm; oyun içi dövüş dinamiklerine, kullanıcı arayüzüne ve yaşam kalitesi güncellemelerine yapılan dokunuşlarla hem serinin eski hayranlarına hem de evrene yeni adım atacak oyunculara hitap etmeyi hedefliyor.

4️⃣ EA Sports FC 27

Tam Boyutta Gör Her yıl yeni bir oyunla yenilenen FC serisi (eski adıyla FIFA), Eylül ayında yeni oyunuyla hayranlarının karşısına çıkacak.

Tür: Futbol simülasyonu

Futbol simülasyonu Çıkış tarihi : 25 Eylül

: 25 Eylül Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

Ultimate Team, Kariyer Modu ve Clubs gibi serinin klasikleşmiş modlarını yeni sezona uygun şekilleden güncelleyen EA Sports, bunun yanı sıra her bir moda bazı yeni özellikler de ekliyor. Ancak FC 27'nin en büyük yeniliği, oyuncu kariyeri tarafında yepyeni bir boyut katan The Grounds olacak. "Yeni bir sosyal futbol alanı" olarak tanıtılan The Grounds'ta oyuncular, kısmen açık bir dünyada dolaşarak kendi yarattıkları karakterle futbol dünyasının içine adım atacak.

5️⃣ NBA 2K27

Tam Boyutta Gör Eylül ayında yeni oyunu çıkacak bir diğer spor serisi de NBA 2K olacak.

Tür: Basketbol simülasyonu

Basketbol simülasyonu Çıkış tarihi : 4 Eylül

: 4 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

NBA oyuncularını gerçeğe en yakın şekilde oyun dünyasına aktarmak için kullanılan Pro Play sistem​​​​​​i, bu yeni oyunun da kalbinde yer alıyor. Bu sistem sayesinde SGA, Wembanyama, Jokic gibi oyuncular, oyunda da aynı gerçekte olduğu gibi hareket ediyor, kendileri gibi şut çekiyor, kendi stillerinde top sürüyor. Tabii bunun yanı sıra My Team ve My NBA gibi modlarda da oyuncu deneyimini iyileştirecek geliştirmeler yapılıyor.

6️⃣ Control Resonant

Tam Boyutta Gör 2019'un en iyi oyunlarından Control, yedi yıl sonra bir devam oyununa kavuşuyor. Üstelik şu ana kadar paylaşılan fragmanlara bakılırsa, devam oyunu çok daha büyük bir yapım olacak.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 24 Eylül

: 24 Eylül Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Control: Resonant, Remedy Entertainment’ın Control evrenini genişleten ve doğaüstü unsurları daha deneysel bir yapıyla ele alan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Psikokinetik güçler bu kez rezonans temelli yeteneklerle çeşitleniyor. Anlatı tarafında ise Remedy’nin alametifarikası olan atmosferik hikâye anlatımı korunacak gibi görünüyor.

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7️⃣ Onimusha: Way of the Sword

Tam Boyutta Gör Özellikle 2000’lerin başında epey ses getiren Onimusha serisi, yıllar sonra yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Yeni Onimusha, ilk bakışta soulslike türündeki oyunları andırsa da seri o yöne gitmiyor ve kendi daha yüksek aksiyonlu, "hack & slash" yapısını koruyor.

Tür : Aksiyon-RPG, Hack & Slash

: Aksiyon-RPG, Hack & Slash Çıkış Tarihi : 4 Eylül

: 4 Eylül Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Onimusha: Way of the Sword, serinin köklerine sadık kalarak Sengoku döneminde geçen karanlık bir hikâye sunuyor. Hikâye yine insan dünyasını tehdit eden Genma adlı iblislerle verilen mücadele etrafında şekilleniyor ve oyuncular, klasik Onimusha oyunlarında olduğu gibi bir samurayı kontrol ediyor. Way of the Sword’un, zamanlama odaklı kılıç dövüşleri, karşı saldırılar ve daha akıcı bir aksiyon sistemiyle seriyi yeniden tanımlaması bekleniyor.

8️⃣ Dune: Awakening (Xbox ve PS5)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan Dune oyunu, nihayet konsollara da geliyor. Üstelik oyun konsollara açılırken, son derece kapsamlı bir tek kişilik hikâye moduyla birlikte geliyor. Bu yönüyle aslında oyun PC oyuncularına da yeni bir şeyler sunuyor olacak.

Tür: Aksiyon-RPG

Aksiyon-RPG Çıkış tarihi : 22 Eylül

: 22 Eylül Platformlar: PS5, Xbox Series S/X

Norveç merkezli oyun şirketi Funcom tarafından geliştirilen Awakening'de oyuncular çöl gezegeni Arrakis'te hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arıyor. Oyun ilk çıktığında bir survival-MMO olarak oyunculara sunulmuştu. Ancak artık tek kişilik mod da işin içine girdiği, biraz daha aksiyon-RPG tarafına kayacağını söyleyebiliriz.

9️⃣ Silent Hill: Townfall

Tam Boyutta Gör Silent Hill 2 Remake ve Silent Hill f'in çıkışıyla birlikte yeniden canlanan seri, Eylül ayında yeni bir oyuna daha kavuşacak. Townfall'un diğer Silent Hill oyunlarından en büyük farkı, üçüncü şahıs kamerasından değil, doğrudan oyuncunun bakış açısından (FPS) oynanması olacak.

Tür: Korku

Korku Çıkış tarihi : 24 Eylül

: 24 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

Klasik Silent Hill atmosferine yeni bir yorum getiren oyun, oyuncuları tekinsiz olayların ve karanlık sırların hüküm sürdüğü gizemli bir kasabanın derinliklerine sürüklüyor. Hikâye odaklı ilerleyişi ve bulmaca çözmeye dayalı yapısıyla öne çıkan yapım; teyp kayıtları, eski CRT monitörler ve sinyal arama cihazı gibi retro teknoloji araçlarını kullanarak oyuncuların etraftaki anormallikleri ve geçmişin karanlık anılarını ortaya çıkarmasını gerektiriyor.

🔟 Halloween

Tam Boyutta Gör Eylül ayında çıkacak bir diğer korku oyunu da aynı adlı film serisinden uyarlanan Halloween olacak.

Tür: Korku

Korku Çıkış tarihi : 8 Eylül

: 8 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

John Carpenter’ın klasikleşmiş korku filmi serisinden uyarlanan ve Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen Halloween: The Game, acımasız katil Michael Myers’ın dehşetini etkileşimli bir korku deneyimi olarak oyunculara sunuyor. Asimetrik bir hayatta kalma oyunu olan Halloween'de oyuncular ister Michael Myers'ın yerine geçiyor, isterlerse de avladığı kişilerden birinin kontrolünü alarak Myers'ı alt etmeye çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Minecraft ile Diablo'nun karışımı olarak tanımlayabileceğimiz Minecraft Dungeons 2, Switch 2'ye özel olarak gelen Fire Emblem: Fortune's Weave ve Orbitals, RuneScape evreninde geçen açık dünya survival (hayatta kalma) oyunu RuneScape: Dragonwilds, JRPG hayranlarına hitap eden Trails in the Sky 2nd Chapter vesevilen yarış oyunu serisinin yeni oyunu Hot Wheels Infinite Rush, Eylül ayında çıkacak diğer kayda değer oyunlar olacak.

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Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

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