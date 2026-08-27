Dev oyunlar peş peşe geliyor! Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

Eylül ayı oyun dünyası için adeta bir şölene sahip olacak. Pek çok oyun şirketi hem sonbahar döneminde çıkış yapmak hem de GTA 6'dan mümkün olduğunca uzak durmak istedikleri için, çok sayıda büyük oyun Eylül ayına adeta boca edildi. Bu yüzden Eylül ayı neredeyse her hafta 2-3 büyük oyunun çıkışına sahne olacak. Oyunseverleri gerek para, gerekse zaman açısından zor kararlar bekliyor.
Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ Marvel’s Wolverine
- Tür: Aksiyon-Macera, Süper Kahraman
- Çıkış Tarihi: 15 Eylül
- Platform: PlayStation 5
Wolverine'in dövüş mekanikleri Spider-Man oyunlarını fazlasıyla andırıyor olsa da bu kez çok daha kanlı bir macera bizi bekliyor gibi duruyor. Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor. Yayınlanan fragmanlar; Jean Grey ve Sabretooth gibi farklı X-Men/Marvel karakterlerinin de oyunda yer alacağını gösteriyor.
2️⃣ The Blood of Dawnwalker
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 3 Eylül
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyun, vampirlerin hüküm sürdüğü kurrgusal bir Orta Çağ krallığında geçiyor. Bir "Dawnwalker", yani gün ışığında da gezebilen bir vampir olan ana karakterimiz Coen, hem ailesini kurtarmak hem de diyarı vampirlerin egemenliğinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. The Blood of Dawnwalker, oyunculara izleyebilecekleri farklı yollar sunuyor. Görevleri ne şekilde ya da ne sırayla yapacakları konusunda pek çok farklı seçeneğe sahip olan oyuncular, böylece kendi hikâyelerini kendileri şekillendirebilecekler.
3️⃣ The Witcher 3: Remastered
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 29 Eylül
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Savaşın ve canavarların kasıp kavurduğu Kıta'da geçen oyunda Geralt, kadim bir kehanetin öznesi olan evlatlığı Ciri'yi Vahşi Av'ın (Wild Hunt) takibinden kurtarmak için tehlikeli bir arayışa giriyor. Oynanıştan grafiklere neredeyse her konuda elden geçirilen bu yeni sürüm; oyun içi dövüş dinamiklerine, kullanıcı arayüzüne ve yaşam kalitesi güncellemelerine yapılan dokunuşlarla hem serinin eski hayranlarına hem de evrene yeni adım atacak oyunculara hitap etmeyi hedefliyor.
4️⃣ EA Sports FC 27
- Tür: Futbol simülasyonu
- Çıkış tarihi: 25 Eylül
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
Ultimate Team, Kariyer Modu ve Clubs gibi serinin klasikleşmiş modlarını yeni sezona uygun şekilleden güncelleyen EA Sports, bunun yanı sıra her bir moda bazı yeni özellikler de ekliyor. Ancak FC 27'nin en büyük yeniliği, oyuncu kariyeri tarafında yepyeni bir boyut katan The Grounds olacak. "Yeni bir sosyal futbol alanı" olarak tanıtılan The Grounds'ta oyuncular, kısmen açık bir dünyada dolaşarak kendi yarattıkları karakterle futbol dünyasının içine adım atacak.
5️⃣ NBA 2K27
- Tür: Basketbol simülasyonu
- Çıkış tarihi: 4 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
NBA oyuncularını gerçeğe en yakın şekilde oyun dünyasına aktarmak için kullanılan Pro Play sistemi, bu yeni oyunun da kalbinde yer alıyor. Bu sistem sayesinde SGA, Wembanyama, Jokic gibi oyuncular, oyunda da aynı gerçekte olduğu gibi hareket ediyor, kendileri gibi şut çekiyor, kendi stillerinde top sürüyor. Tabii bunun yanı sıra My Team ve My NBA gibi modlarda da oyuncu deneyimini iyileştirecek geliştirmeler yapılıyor.
6️⃣ Control Resonant
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 24 Eylül
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Control: Resonant, Remedy Entertainment’ın Control evrenini genişleten ve doğaüstü unsurları daha deneysel bir yapıyla ele alan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Psikokinetik güçler bu kez rezonans temelli yeteneklerle çeşitleniyor. Anlatı tarafında ise Remedy’nin alametifarikası olan atmosferik hikâye anlatımı korunacak gibi görünüyor.
7️⃣ Onimusha: Way of the Sword
- Tür: Aksiyon-RPG, Hack & Slash
- Çıkış Tarihi: 4 Eylül
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Onimusha: Way of the Sword, serinin köklerine sadık kalarak Sengoku döneminde geçen karanlık bir hikâye sunuyor. Hikâye yine insan dünyasını tehdit eden Genma adlı iblislerle verilen mücadele etrafında şekilleniyor ve oyuncular, klasik Onimusha oyunlarında olduğu gibi bir samurayı kontrol ediyor. Way of the Sword’un, zamanlama odaklı kılıç dövüşleri, karşı saldırılar ve daha akıcı bir aksiyon sistemiyle seriyi yeniden tanımlaması bekleniyor.
8️⃣ Dune: Awakening (Xbox ve PS5)
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış tarihi: 22 Eylül
- Platformlar: PS5, Xbox Series S/X
Norveç merkezli oyun şirketi Funcom tarafından geliştirilen Awakening'de oyuncular çöl gezegeni Arrakis'te hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arıyor. Oyun ilk çıktığında bir survival-MMO olarak oyunculara sunulmuştu. Ancak artık tek kişilik mod da işin içine girdiği, biraz daha aksiyon-RPG tarafına kayacağını söyleyebiliriz.
9️⃣ Silent Hill: Townfall
- Tür: Korku
- Çıkış tarihi: 24 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
Klasik Silent Hill atmosferine yeni bir yorum getiren oyun, oyuncuları tekinsiz olayların ve karanlık sırların hüküm sürdüğü gizemli bir kasabanın derinliklerine sürüklüyor. Hikâye odaklı ilerleyişi ve bulmaca çözmeye dayalı yapısıyla öne çıkan yapım; teyp kayıtları, eski CRT monitörler ve sinyal arama cihazı gibi retro teknoloji araçlarını kullanarak oyuncuların etraftaki anormallikleri ve geçmişin karanlık anılarını ortaya çıkarmasını gerektiriyor.
🔟 Halloween
- Tür: Korku
- Çıkış tarihi: 8 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
John Carpenter’ın klasikleşmiş korku filmi serisinden uyarlanan ve Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen Halloween: The Game, acımasız katil Michael Myers’ın dehşetini etkileşimli bir korku deneyimi olarak oyunculara sunuyor. Asimetrik bir hayatta kalma oyunu olan Halloween'de oyuncular ister Michael Myers'ın yerine geçiyor, isterlerse de avladığı kişilerden birinin kontrolünü alarak Myers'ı alt etmeye çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim