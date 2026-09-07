Eylül 2026'nın en çok beklenen 5 akıllı telefonu belli oldu

iPhone 18 Pro serisi ve iPhone Ultra
- Tanıtım tarihi: 9 Eylül 2026
Eylül ayının en büyük akıllı telefon etkinliği 9 Eylül'de Apple tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin bu etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtması bekleniyor. Standart iPhone 18'in ise bu yıl Pro modelleriyle birlikte sunulmayacağı, Apple'ın ürün takvimini değiştirdiği belirtiliyor.
Kamera tarafında değişken diyaframlı ana sensör, daha parlak telefoto kamera ve 12 megapiksellik yeni ön kamera gibi yükseltmeler gündemde. Face ID bileşenlerinin ekranın daha altına taşınması sayesinde Dynamic Island'ın da küçülebileceği belirtiliyor. iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesinin ise 5.500 mAh seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor.
Ancak etkinliğin asıl sürprizi iPhone Ultra olabilir. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olarak konumlandırılması beklenen cihazın yaklaşık 7,3 inç iç ekran ve 5,3 inç dış ekran kullanacağı öne sürülüyor. Touch ID'nin güç tuşuna entegre edilebileceği ve arka tarafta telefoto kamera yerine çift kameralı bir sistem tercih edilebileceği iddialar arasında.
Oppo Find X10 serisi
- Tanıtım tarihi: Eylül 2026
Oppo da eylül ayında Çin'de yeni Find X10 ailesini tanıtacak. Seride standart Find X10 ve Find X10 Pro modellerinin yanı sıra yeni Find X10 Pro Max modelinin yer alması bekleniyor. Find X10 Ultra'nın ise 2027'nin başında tanıtılacağı söyleniyor. Oppo'nun yeni seride özellikle kamera sistemine odaklanacağı daha önce paylaşılmıştı.
Performans tarafında Find X10 Pro'nun Dimensity 9600, Pro Max'in ise daha güçlü Dimensity 9600 Pro işlemcisini kullanacağı söyleniyor. Batarya kapasiteleri de oldukça yüksek olacak. Pro modelinde 8.000 mAh, Pro Max modelinde ise 8.500 mAh kapasiteli bataryanın bulunabileceği belirtiliyor.
Vivo X500 serisi
- Tanıtım tarihi: Eylül 2026
Vivo'nun X500 ailesi de eylül ayında Çin'de sahneye çıkacak. Seride Vivo X500, X500 Pro ve X500 Pro Max olmak üzere üç model bulunacak. Tüm modellerde Zeiss tarafından geliştirilen kamera sistemleri kullanılacak. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinin telefoto kameralarında önemli yükseltmeler bekleniyor.
Video tarafında ise serinin 240 fps'ye kadar 4K kayıt ve 120 fps 4K HDR kayıt desteği sunabileceği belirtiliyor. Donanım tarafında ise yine Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak.
iQOO 16
- Tanıtım tarihi: Eylül 2026, bekleniyor
Eylül ayındaki performans odaklı telefonlardan biri ise iQOO 16 olacak. Cihazın Çin'de bu ay tanıtılması bekleniyor. Oppo ve Vivo'nun kamera yeteneklerine ağırlık veren modellerinden farklı olarak iQOO 16'da performans öncelikli bir donanım kurulumu öne çıkacak. Telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor.
Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Fold
- Tanıtım tarihi: Eylül 2026
Xiaomi de eylül ayını birden fazla lansman etkinliğiyle geçirecek. Şirketin ilk büyük hamlesi Xiaomi 18 Fold olacak. Cihaz, yeni Xring O3 işlemcisini ve yeni nesil LPDDR6 RAM teknolojisini bir araya getiren ilk akıllı telefonlardan biri olacak.
Pro modeller, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanan ilk telefonlar arasında yer alacak. Her iki Pro modelinde çift 200 megapiksellik arka kamera ve 100W hızlı şarj desteği bulunabileceği söyleniyor. Böylece Xiaomi, eylül ayında hem yeni bir katlanabilir telefon hem de yeni nesil amiral gemisi telefonlarıyla üst segmentte oldukça yoğun bir ürün lansmanı gerçekleştirecek.
Apple, Oppo, Vivo, iQOO ve Xiaomi'nin planları birlikte değerlendirildiğinde eylül ayı, akıllı telefon sektöründe özellikle 2 nm işlemciler, büyük bataryalar, 200 megapiksellik kameralar ve yeni katlanabilir telefonlar açısından oldukça hareketli geçecek. Bununla birlikte bazı modeller için açıklanan özelliklerin henüz resmi olarak doğrulanmadığı ve özellikle iQOO 16 ile iPhone Ultra gibi cihazların bazı detaylarının lansmana kadar değişebileceği unutulmamalı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: