Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eylül 2026'nın en çok beklenen 5 akıllı telefonu belli oldu

    Eylül 2026, akıllı telefon dünyasında yoğun geçecek. iPhone 18 Pro serisinden Xiaomi 18 Fold'a kadar birçok amiral gemisi bu ay kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Eylül ayında telefon yağmuru: İşte tanıtılacak 5 popüler model! Tam Boyutta Gör
    Eylül ayı genellikle Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıttığı dönem olarak bilinse de 2026'da Android üreticileri de önemli amiral gemilerini aynı dört haftalık döneme sıkıştırıyor. Bu ay içinde 20'den fazla yeni akıllı telefonun tanıtılması beklenirken, sizler için en çok beklenen beş modeli bir araya getirdik. İşte en çok beklenen telefonlar...

    iPhone 18 Pro serisi ve iPhone Ultra

    • Tanıtım tarihi: 9 Eylül 2026

    Eylül ayının en büyük akıllı telefon etkinliği 9 Eylül'de Apple tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin bu etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtması bekleniyor. Standart iPhone 18'in ise bu yıl Pro modelleriyle birlikte sunulmayacağı, Apple'ın ürün takvimini değiştirdiği belirtiliyor.

    Eylül ayında telefon yağmuru: İşte tanıtılacak 5 popüler model! Tam Boyutta Gör
    Pro modellerinin en önemli yeniliklerinden biri A20 Pro işlemcisi olacak. TSMC'nin 2 nm üretim süreciyle hazırlanması beklenen çip, Apple'ın kendi C2 modemine de eşlik edecek. Böylece Apple'ın Qualcomm modemlere olan bağımlılığı daha da azalabilir.

    Kamera tarafında değişken diyaframlı ana sensör, daha parlak telefoto kamera ve 12 megapiksellik yeni ön kamera gibi yükseltmeler gündemde. Face ID bileşenlerinin ekranın daha altına taşınması sayesinde Dynamic Island'ın da küçülebileceği belirtiliyor. iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesinin ise 5.500 mAh seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor.

    Ancak etkinliğin asıl sürprizi iPhone Ultra olabilir. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olarak konumlandırılması beklenen cihazın yaklaşık 7,3 inç iç ekran ve 5,3 inç dış ekran kullanacağı öne sürülüyor. Touch ID'nin güç tuşuna entegre edilebileceği ve arka tarafta telefoto kamera yerine çift kameralı bir sistem tercih edilebileceği iddialar arasında.

    Oppo Find X10 serisi

    • Tanıtım tarihi: Eylül 2026

    Oppo da eylül ayında Çin'de yeni Find X10 ailesini tanıtacak. Seride standart Find X10 ve Find X10 Pro modellerinin yanı sıra yeni Find X10 Pro Max modelinin yer alması bekleniyor. Find X10 Ultra'nın ise 2027'nin başında tanıtılacağı söyleniyor. Oppo'nun yeni seride özellikle kamera sistemine odaklanacağı daha önce paylaşılmıştı.

    Eylül ayında telefon yağmuru: İşte tanıtılacak 5 popüler model! Tam Boyutta Gör
    Find X10 Pro Max'in arka bölümünde üç adet 200 megapiksellik sensör bulunacağı doğrulanırken, standart ve Pro modellerinde iki adet 200 megapiksellik kameranın kullanılması bekleniyor. Seride yapay şekilde işlenmiş görüntüler yerine daha doğal ve gerçeğe yakın fotoğraf üretimine odaklanan bir kamera yaklaşımı benimsenmesi bekleniyor.

    Performans tarafında Find X10 Pro'nun Dimensity 9600, Pro Max'in ise daha güçlü Dimensity 9600 Pro işlemcisini kullanacağı söyleniyor. Batarya kapasiteleri de oldukça yüksek olacak. Pro modelinde 8.000 mAh, Pro Max modelinde ise 8.500 mAh kapasiteli bataryanın bulunabileceği belirtiliyor.

    Vivo X500 serisi

    • Tanıtım tarihi: Eylül 2026

    Vivo'nun X500 ailesi de eylül ayında Çin'de sahneye çıkacak. Seride Vivo X500, X500 Pro ve X500 Pro Max olmak üzere üç model bulunacak. Tüm modellerde Zeiss tarafından geliştirilen kamera sistemleri kullanılacak. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinin telefoto kameralarında önemli yükseltmeler bekleniyor.

    Eylül ayında telefon yağmuru: İşte tanıtılacak 5 popüler model! Tam Boyutta Gör
    Vivo X500 Pro Max'in 200 megapiksellik Zeiss APO süper telefoto kamera kullanacağı ve sensör içi yakınlaştırma ile 4x seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. X500 Pro'da ise 64 megapiksellik Zeiss APO telefoto kamera bulunması ve 85 mm odak uzaklığı sunması bekleniyor. Vivo ayrıca yeni seride otomatik odaklama ve hareketli nesne takibi konusunda telefoto kameraları geliştirecek.

    Video tarafında ise serinin 240 fps'ye kadar 4K kayıt ve 120 fps 4K HDR kayıt desteği sunabileceği belirtiliyor. Donanım tarafında ise yine Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak.

    iQOO 16

    • Tanıtım tarihi: Eylül 2026, bekleniyor

    Eylül ayındaki performans odaklı telefonlardan biri ise iQOO 16 olacak. Cihazın Çin'de bu ay tanıtılması bekleniyor. Oppo ve Vivo'nun kamera yeteneklerine ağırlık veren modellerinden farklı olarak iQOO 16'da performans öncelikli bir donanım kurulumu öne çıkacak. Telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor.

    Eylül ayında telefon yağmuru: İşte tanıtılacak 5 popüler model! Tam Boyutta Gör
    Bu işlemciye büyük bir batarya ve yüksek hızlı şarj sistemi eşlik edecek. iQOO 16'nın 7.000 mAh'nin üzerinde batarya kapasitesi ve 100W'ın üzerinde hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Kamera sistemi de önceki nesle göre yükseltilecek. Ana kamerada 1/1,3 inçlik daha büyük bir sensör ve f/1.68 diyafram kullanılabileceği belirtiliyor. Ön kameranın ise 50 megapiksel çözünürlüğe yükseltilmesi bekleniyor.

    Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Fold

    • Tanıtım tarihi: Eylül 2026

    Xiaomi de eylül ayını birden fazla lansman etkinliğiyle geçirecek. Şirketin ilk büyük hamlesi Xiaomi 18 Fold olacak. Cihaz, yeni Xring O3 işlemcisini ve yeni nesil LPDDR6 RAM teknolojisini bir araya getiren ilk akıllı telefonlardan biri olacak.

    Eylül ayında telefon yağmuru: İşte tanıtılacak 5 popüler model! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 Fold'un yaklaşık 7,6 inç katlanabilir ekran, 6.000 mAh batarya, 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor. Kamera sisteminde ise 200 megapiksellik ana sensör kullanılacağı belirtiliyor. Xiaomi 18 Fold'un ardından ayın ilerleyen günlerinde Xiaomi 18 Pro serisinin de Çin'de tanıtılması bekleniyor.

    Pro modeller, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanan ilk telefonlar arasında yer alacak. Her iki Pro modelinde çift 200 megapiksellik arka kamera ve 100W hızlı şarj desteği bulunabileceği söyleniyor. Böylece Xiaomi, eylül ayında hem yeni bir katlanabilir telefon hem de yeni nesil amiral gemisi telefonlarıyla üst segmentte oldukça yoğun bir ürün lansmanı gerçekleştirecek.

    Apple, Oppo, Vivo, iQOO ve Xiaomi'nin planları birlikte değerlendirildiğinde eylül ayı, akıllı telefon sektöründe özellikle 2 nm işlemciler, büyük bataryalar, 200 megapiksellik kameralar ve yeni katlanabilir telefonlar açısından oldukça hareketli geçecek. Bununla birlikte bazı modeller için açıklanan özelliklerin henüz resmi olarak doğrulanmadığı ve özellikle iQOO 16 ile iPhone Ultra gibi cihazların bazı detaylarının lansmana kadar değişebileceği unutulmamalı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chery tiggo 3 kronik sorunlar kumtel klima yorumları call of duty modern warfare türkçe yama ronaks mobile en iyi araba brandası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum