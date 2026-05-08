EZVIZ, Türkiye’de büyümesini hızlandırıyor: Sanal İletişim ile ortaklık kuruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Akıllı ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren EZVIZ, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini büyütmek amacıyla yeni bir distribütörlük anlaşmasına imza attı. Şirket, tüketici elektroniği dağıtımı alanında faaliyet gösteren Sanal İletişim ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye’deki satış ve dağıtım operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

Küresel ölçekte özellikle akıllı güvenlik kameralarıyla bilinen marka, son yıllarda Türkiye’de artış gösteren akıllı ev teknolojileri talebini stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Yapılan anlaşmayla birlikte Sanal İletişim, EZVIZ’in Türkiye’deki tüketici ürünlerinin dağıtımını üstlenecek. İş birliği çerçevesinde markanın hem çevrim içi satış kanallarındaki hem de fiziksel perakende tarafındaki görünürlüğünün artırılması planlanıyor.

İlk odak noktası güvenlik kameraları ve akıllı giriş sistemleri

Tam Boyutta Gör Ortaklığın ilk aşamasında EZVIZ’in özellikle akıllı güvenlik kameraları ve akıllı giriş çözümleri öne çıkacak. Şirketin ürün gamında yer alan bu cihazlar ev güvenliği, uzaktan erişim ve bağlantılı yaşam deneyimi gibi alanlarda kullanıcılara çeşitli çözümler sunuyor.

EZVIZ, Türkiye’deki büyümesini hızlandırmak için Sanal İletişim’in dağıtım ağı ve e-ticaret alanındaki deneyiminden yararlanmayı planlıyor. Böylece şirketin ürün portföyünün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılması hedefleniyor. Marka, bu adımla birlikte Türkiye genelinde akıllı ev teknolojilerine erişimin artırılmasını amaçlıyor.

Xiaomi titanyum kettle satışa sunuyor 7 sa. önce eklendi

Şirketin paylaştığı verilere göre EZVIZ, IDC Quarterly Smart Home Device Tracker raporunda 2025 yılı itibarıyla global sevkiyat bazında dünyanın en büyük akıllı ev kamerası markası konumunda yer alıyor.

Öte yandan EZVIZ’in ürün ekosistemi yalnızca güvenlik kameralarıyla sınırlı değil. Şirket, akıllı giriş sistemleri, ev otomasyon çözümleri ve bağlantılı yaşam ürünleriyle daha geniş bir akıllı ev altyapısı sunuyor. Marka tarafından geliştirilen cihazlar, Google Home ve Amazon Alexa gibi yaygın kullanılan akıllı ev platformlarıyla uyumlu şekilde çalışabiliyor.

Cihazlarda yer alan yapay zeka destekli video analizi, gerçek zamanlı bildirimler, uzaktan kontrol ve bulut tabanlı depolama gibi özellikler sayesinde kullanıcılar evlerini mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: