Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    EZVIZ, Türkiye’de büyümesini hızlandırıyor: Sanal İletişim ile ortaklık kuruldu

    EZVIZ, Türkiye’deki büyüme planları kapsamında Sanal İletişim ile distribütörlük anlaşması yaptı. İş birliğiyle markanın satış ağı ve akıllı ev ürünlerinin erişimi genişletilecek.

    EZVIZ, Sanal İletişim ile Türkiye’de büyümesini hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren EZVIZ, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini büyütmek amacıyla yeni bir distribütörlük anlaşmasına imza attı. Şirket, tüketici elektroniği dağıtımı alanında faaliyet gösteren Sanal İletişim ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye’deki satış ve dağıtım operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

    Küresel ölçekte özellikle akıllı güvenlik kameralarıyla bilinen marka, son yıllarda Türkiye’de artış gösteren akıllı ev teknolojileri talebini stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Yapılan anlaşmayla birlikte Sanal İletişim, EZVIZ’in Türkiye’deki tüketici ürünlerinin dağıtımını üstlenecek. İş birliği çerçevesinde markanın hem çevrim içi satış kanallarındaki hem de fiziksel perakende tarafındaki görünürlüğünün artırılması planlanıyor.

    İlk odak noktası güvenlik kameraları ve akıllı giriş sistemleri

    EZVIZ, Sanal İletişim ile Türkiye’de büyümesini hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Ortaklığın ilk aşamasında EZVIZ’in özellikle akıllı güvenlik kameraları ve akıllı giriş çözümleri öne çıkacak. Şirketin ürün gamında yer alan bu cihazlar ev güvenliği, uzaktan erişim ve bağlantılı yaşam deneyimi gibi alanlarda kullanıcılara çeşitli çözümler sunuyor.

    EZVIZ, Türkiye’deki büyümesini hızlandırmak için Sanal İletişim’in dağıtım ağı ve e-ticaret alanındaki deneyiminden yararlanmayı planlıyor. Böylece şirketin ürün portföyünün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılması hedefleniyor. Marka, bu adımla birlikte Türkiye genelinde akıllı ev teknolojilerine erişimin artırılmasını amaçlıyor.

    Şirketin paylaştığı verilere göre EZVIZ, IDC Quarterly Smart Home Device Tracker raporunda 2025 yılı itibarıyla global sevkiyat bazında dünyanın en büyük akıllı ev kamerası markası konumunda yer alıyor.

    Öte yandan EZVIZ’in ürün ekosistemi yalnızca güvenlik kameralarıyla sınırlı değil. Şirket, akıllı giriş sistemleri, ev otomasyon çözümleri ve bağlantılı yaşam ürünleriyle daha geniş bir akıllı ev altyapısı sunuyor. Marka tarafından geliştirilen cihazlar, Google Home ve Amazon Alexa gibi yaygın kullanılan akıllı ev platformlarıyla uyumlu şekilde çalışabiliyor.

    Cihazlarda yer alan yapay zeka destekli video analizi, gerçek zamanlı bildirimler, uzaktan kontrol ve bulut tabanlı depolama gibi özellikler sayesinde kullanıcılar evlerini mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir gün bir palyaço varmış ajans isimleri primobolan nedir ford focus nasıl bir araba kombi basıncı neden düşer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion Pro 5
    Lenovo Legion Pro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum