F-35’lerin dev yazılım güncellemesi yapılamadı: İran savaşında eski yazılım kullanıldı

Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yıllık test ofisi raporuna göre F-35 savaş uçakları için planlanan yazılım yükseltmeleri geçen yıl büyük ölçüde durakladı ve uçaklara yeni bir muharebe yeteneği kazandırılamadı. F-35’ler için planlanan TR-3 güncellemesinin çok büyük yetenekler kazandırması bekleniyordu.

Güncellemeler durdu

Bloomberg’in haberine göre en son geliştirme olan TR-3 yükseltmesi, henüz tam olarak test edilmemiş bir yazılım sürümü olarak geçtiğimiz yılın büyük bölümünde “çoğunlukla kullanılamaz” durumdaydı. Rapora göre bu durum, kararlılık sorunları, yetenek eksiklikleri ve sürekli olarak ortaya çıkan hatalardan kaynaklandı. Şu anda İran savaşında kullanılan jetlerin daha önceki yazılım sürümü olan TR-2 ile uçtuğu bildirildi.

Tam Boyutta Gör F-35’in işlevselliği büyük ölçüde yazılımına bağlı. Uçak, 20 milyonun üzerinde kod satırına sahip adeta bir uçan bilgisayar niteliğinde. Planlanan yükseltmelerin, uçağın daha sofistike silahlar taşımasına, hedefleme ve diğer hava ile kara unsurlarıyla iletişimini geliştirmesine ve siber güvenliğini güçlendirmesine imkan tanıyacağı belirtiliyordu.

Ancak Pentagon raporu, Lockheed Martin tarafından geliştirilen yükseltmelerin halen güvenilir ve tam işlevsel yazılım teslim etme konusunda zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor. Rapor, “F-35 programı, yazılım geliştirme ve testine ilişkin zamanlama ve performans hedeflerini karşılama konusunda hiçbir iyileşme göstermiyor ve çevik geliştirme çerçevesinin beklentilerini karşılayamıyor. Eksikliklerin giderilmesi ve yeni yeteneklerin eklenmesi süreci duraklamış durumda” ifadelerini kullanıyor.

TR-3 yükseltmesi kritik geliştirmeler içerecek

TR-3 yükseltmesi, F-35’in mevcut yeteneklerine kıyasla işlem gücünü 37 kat ve hafızayı 20 kat artırmayı hedefliyor. ABD, program kapsamında Hava Kuvvetleri, Donanma ve Deniz Piyadeleri için 2.470 adet jet satın almayı planlıyor. Programın maliyetinin 2 trilyon doları aşması bekleniyor. Bunun 485 milyar doları geliştirme ve tedarik için, en az 1,5 trilyon doları ise 77 yıllık operasyon ve destek maliyetleri için öngörülüyor. 30 Eylül itibarıyla ABD kuvvetlerine 812 uçak teslim edilmiş durumda.

Rapor ayrıca F-35’in tüm gerekli siber güvenlik testlerini tamamlamadığını vurguluyor. Geçen yıl planlanan dokuz siber güvenlik testinin yalnızca üçü tamamlanabildi. Bunun başlıca nedeni, personel sayısındaki önemli azalma ve program ofisinin diğer fon öncelikleri olarak gösterildi. Kısıtlı testler sırasında bile ek eksiklikler tespit edildi.

