F-35 skandalı onaylandı: Yanlışlıkla Çin’e gönderilen uçak parçaları kayboldu!

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Tam Boyutta Gör Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD’ye onarım amacıyla gönderilen F-35 parçalarının taşıma sırasında yanlışlıkla Hong Kong’a yönlendirildiğini doğruladı. Avustralya, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmak için ABD yönetimi ve F-35 üreticisi Lockheed Martin ile birlikte çalışıyor.

Önemli bazı parçalar kayıp

Olay ilk olarak POLITICO tarafından 18 Eylül’de gündeme getirilmişti. Aktarılanlara göre Avustralya’dan ABD’ye gönderilen ve Lockheed Martin adına bir aracı tarafından taşınan bir grup F-35 parçası, sevkiyat sırasında rotasından çıkarak Hong Kong’a ulaştı. Parçaların neden Hong Kong’a yönlendirildiği ve bölgeye nasıl ulaştığı ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Sevkiyatta, radar emici malzemeyle kaplanan F-35 kokpit kanopilerinden birinin de bulunduğu ve söz konusu parçanın halen kayıp olduğu bildirildi. Kanopinin bu kaplaması, uçağın radar görünürlüğünün azaltılmasına katkı sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise Avustralya hükümetinin olayın kendi tarafındaki süreçlerini incelediğini belirterek, kayıp parçaların hassas nitelikte olduğuna inanmadığını söyledi. Marles'a göre “hassas parçalar” söz konusu değil ve Avustralya, F-35 programına kendi tarafından sağlanan katkıların güvenli şekilde yürütüldüğünden emin. Marles, sevkiyatın yönetimi konusunda nihai sorumluluğun ABD ve programın ana yüklenicisi olan Lockheed Martin'de bulunduğunu ifade etti.

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Pentagon bünyesindeki F-35 Ortak Program Ofisi ise kayıp parçaları “hizmet dışı F-35 Lightning II bileşenleri” olarak tanımladı. ABD makamları ve savunma sanayisi ortaklarıyla birlikte parçaların geri alınması, olayın araştırılması ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için yeni güvenlik önlemlerinin uygulanması üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Lockheed Martin de sevkiyatın ayrıntılarını güvenlik gerekçesiyle açıklamayacağını bildirdi. Şirket, ABD Savunma Bakanlığı ve Savunma Lojistik Ajansı tarafından belirlenen kurallara uyduğunu ve söz konusu parçaların “kullanılamaz durumda ve kötüye kullanım açısından düşük riskli” kabul edildiğini belirtti.

Güvenlik endişeleri yükseldi

Parçaların Hong Kong'a ulaşması, F-35'in hassas teknolojilerinin Çin'in eline geçebileceğine yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi. Hong Kong, Çin'e bağlı özel idari bölge konumunda bulunuyor ve ABD tarafı uzun süredir Pekin'in gelişmiş Amerikan silah sistemlerine ilişkin teknolojik bilgilere ulaşma ihtimaline karşı dikkatli davranıyor.

F-35'in düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarımı ve diğer gelişmiş teknolojileri, uçağın savaş alanındaki önemli avantajları arasında yer alıyor. Bu teknolojilere ilişkin parçaların veya bilgilerin ele geçirilmesi, potansiyel bir rakibin uçağın tespit ve karşı koyma yöntemlerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

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