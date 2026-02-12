F1 Filmi'nin devamı geliyor; Apple devam filmine yeşil ışık yaktı

F1 Filmi'nin Devam Filminde de Brad Pitt'in Rol Alması Bekleniyor
Daha önce Top Gun: Maverick filminde de etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin yönettiği F1 Filmi'nin başrolünde yıldız oyuncu Brad Pitt yer alıyor. Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.
Brad Pitt'in devam filminde dönüp dönmeyeceği hakkında şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hem daha önce verilen demeçler, hem de Hollywood içinden gelen bilgiler, Pitt'in devam filminde de yer alacağını söylüyor.
Devam filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Daha önce gelen söylentilerde, Apple'ın F1'in devam filmiyle Days of Thunder'ın devam filmini bir araya getirip Brad Pitt ile Tom Cruise'u aynı projede buluşturabileceği konuşuluyordu. Ancak gerçekleşmesi zor gibi görünen bu iddia hiçbir zaman güvenilir bir kaynak tarafından doğrulanmadı. O yüzden şimdilik zayıf bir söylentiden ibaret.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: