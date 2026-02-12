F1 Filmi'nin devamı geliyor; Apple devam filmine yeşil ışık yaktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşan F1 filmi (F1: The Movie), Apple'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en başarılı film oldu. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not alan film, gişede de 631 milyon dolar hasılata ulaştı. Hâliyle bir devam filmi ihtimali de gündeme geldi. O günden beri gündemde olan devam filmi, bugün resmiyet kazandı. BBC'ye konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, devam filmine yeşil ışık yakıldığını açıkladı.

F1 Filmi'nin Devam Filminde de Brad Pitt'in Rol Alması Bekleniyor

Daha önce Top Gun: Maverick filminde de etkileyici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin yönettiği F1 Filmi'nin başrolünde yıldız oyuncu Brad Pitt yer alıyor. Pitt filmde son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Damon Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

Brad Pitt'in devam filminde dönüp dönmeyeceği hakkında şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hem daha önce verilen demeçler, hem de Hollywood içinden gelen bilgiler, Pitt'in devam filminde de yer alacağını söylüyor.

Devam filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Daha önce gelen söylentilerde, Apple'ın F1'in devam filmiyle Days of Thunder'ın devam filmini bir araya getirip Brad Pitt ile Tom Cruise'u aynı projede buluşturabileceği konuşuluyordu. Ancak gerçekleşmesi zor gibi görünen bu iddia hiçbir zaman güvenilir bir kaynak tarafından doğrulanmadı. O yüzden şimdilik zayıf bir söylentiden ibaret.

