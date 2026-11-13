Merakla beklenen Fable'dan 4 dakikalık kesintisiz oynanış videosu geldi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Merakla beklenen yeni Fable oyunundan dört dakikalık kesintisiz bir oynanış videosu yayınlandı. Çıkışı 2027 yılına ertelenen yapım, Playground Games tarafından seriyi sıfırdan başlatacak bir reboot olarak geliştiriliyor. Paylaşılan video, oyuncu kararlarının dünyayı nasıl şekillendirdiğini ve gelişmiş rol yapma mekaniklerini gözler önüne seriyor. Heyecan uyandıran yapım; Xbox, PlayStation 5 ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyası adına bu yılın en heyecanla beklenen yapımlarından biri de Fable'dı. RPG türünün öncülerinden olan bu sevilen seriyi yıllar sonra yeniden canlandıracak olan oyunun normalde bu sıralar çıkmış olması bekleniyordu. Ancak pek çok oyunu erteleten GTA 6 etkisi, Fable'ın da 2027'ye ertelenmesine sebep oldu. İyiden iyiye uzayan bu bekleyiş sırasında oyuncuların ilgisini canlı tutmaya çalışan Xbox, dün oyundan yeni bir oynanış videosu daha paylaştı. Dört dakikalık bu kesintisiz oynanış videosu, yeni Fable'da bizi nasıl bir deneyimin beklediğini daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Fable, 23 Şubat'ta Çıkacak

Normalde Forza Horizon oyunlarını yapan Playground Games stüdyosunun geliştirdiği yeni Fable, bir devam oyunu değil bir reboot olacak; yani seriyi sıfırdan başlatacak. Fable'a dair sevdiğimiz pek çok şey korunurken, işin RPG kısmını daha da ileri taşıyacak yeni mekanikler eklenecek. Yeni Fable, özellikle oyuncu tercihlerinin dünyayı şekillendirmesi ve NPC'lerin "gerçekliği" konusunda epey iddialı. Bu da özellike rol yapma (RPG) oyunlarından hoşlananlar için Fable'ın son yılların en merak uyandıran oyunlarından biri yapıyor.

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Fable, 23 Şubat'ta Xbox Series S/X, PlayStation 5 ve PC'ye yönelik olarak satışa sunulacak. Oyunun daha ilk günden Xbox Game Pass'e gelmesi bekleniyor ama Game Pass'in işleyişi şu sıralar sık sık değiştiği için bu duruma eskisi kadar kesin gözüyle bakılmıyor.

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Fable'dan 4 dakikalık kesintisiz oynanış videosu geldi

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