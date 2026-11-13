Merakla beklenen Fable'dan 4 dakikalık kesintisiz oynanış videosu geldi

Yapay Zeka Özeti:
- Merakla beklenen yeni Fable oyunundan dört dakikalık kesintisiz bir oynanış videosu yayınlandı. Çıkışı 2027 yılına ertelenen yapım, Playground Games tarafından seriyi sıfırdan başlatacak bir reboot olarak geliştiriliyor. Paylaşılan video, oyuncu kararlarının dünyayı nasıl şekillendirdiğini ve gelişmiş rol yapma mekaniklerini gözler önüne seriyor. Heyecan uyandıran yapım; Xbox, PlayStation 5 ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Fable, 23 Şubat'ta Çıkacak
Normalde Forza Horizon oyunlarını yapan Playground Games stüdyosunun geliştirdiği yeni Fable, bir devam oyunu değil bir reboot olacak; yani seriyi sıfırdan başlatacak. Fable'a dair sevdiğimiz pek çok şey korunurken, işin RPG kısmını daha da ileri taşıyacak yeni mekanikler eklenecek. Yeni Fable, özellikle oyuncu tercihlerinin dünyayı şekillendirmesi ve NPC'lerin "gerçekliği" konusunda epey iddialı. Bu da özellike rol yapma (RPG) oyunlarından hoşlananlar için Fable'ın son yılların en merak uyandıran oyunlarından biri yapıyor.
Fable, 23 Şubat'ta Xbox Series S/X, PlayStation 5 ve PC'ye yönelik olarak satışa sunulacak. Oyunun daha ilk günden Xbox Game Pass'e gelmesi bekleniyor ama Game Pass'in işleyişi şu sıralar sık sık değiştiği için bu duruma eskisi kadar kesin gözüyle bakılmıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: