Fable için PC sistem gereksinimleri açıklandı: Ne kadar sistem istiyor?

Fable için PC sistem gereksinimleri açıklandı
Playground Games'in daha önce paylaştığı bilgilere göre Fable, uçsuz bucaksız RPG deneyimine ek olarak kendi rutinlerine ve kişiliklerine sahip 1.000'den fazla NPC'ye ev sahipliği yapacak. Oyuncular bu karakterlerle arkadaşlık kurabilecek, evlenebilecek, iş ilişkileri geliştirebilecek veya onlarla karşı karşıya gelebilecek. Ayrıca çok sayıda binaya girilebilecek, ev ve işletme satın alınabilecek.
Oyunun PC sistem gereksinimlerine gelirsek, yaklaşık 135 GB boş depolama alanı gerekiyor. Windows 10 22H2 işletim sistemi önerilirken, oyunda DLSS ve FSR desteğinin de sunulacağı doğrulandı. Donanım tarafında ise Fable, minimum sistem gereksinimleri ile geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek gibi görünüyor.
|-
|Düşük
|Orta
|Yüksek
|Ultra
|Hedef
|1080p / 30 FPS
|1440p / 30 FPS veya 1200p / 60 FPS
|1440p / 60 FPS
|4K / 60 FPS
|İşlemci
|Ryzen 5 2600 / Core i7-6850K
|Ryzen 5 5600 / Core i5-11600K
|Ryzen 7 7700X / Core i7-12700K
|Ryzen 9 7900X / Core i9-13900K
|Ekran kartı
|RTX 5050, RTX 2060, RX 6600, Arc A580
|RTX 5060, RTX 3060 Ti, RX 9060 XT, RX 6700 XT
|RTX 5070, RTX 3080 Ti, RX 9070, RX 7900 XT
|RTX 5080 / RTX 4080
|VRAM
|6 GB
|8 GB
|12 GB
|16 GB
|RAM
|12 GB
|16 GB
|16 GB
|16 GB
|Depolama
|SSD
|SSD
|SSD
|SSD
Buna göre RTX 2060 ve Ryzen 5 2600 gibi artık eski sayılabilecek donanımlar, Fable'ı 1080p çözünürlükte çalıştırabilecek. Buna karşılık yüksek çözünürlükte işler epey zorlaşıyor. 1440p 60 FPS değeri için RTX 5070 veya RTX 3080 Ti, 4K 60 FPS Ultra ayarları için ise RTX 5080 ya da RTX 4080 gerekiyor.
Son olarak Playground Games, bu çözünürlük ve FPS hedeflerinin yerel çözünürlükte mi yoksa DLSS ve FSR gibi görüntü yükseltme teknolojileri kullanılarak mı elde edildiğini henüz açıklamadı. Bu nedenle oyunun gerçek sistem yükü, detaylı performans testleriyle daha net anlaşılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim