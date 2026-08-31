Fable için PC sistem gereksinimleri açıklandı: Ne kadar sistem istiyor?

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Tam Boyutta Gör Playground Games, merakla beklenen yeni Fable oyununun resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyun, minimum ayarlarda RTX 2060 gibi eski ekran kartlarında çalışabilecek ancak 4K Ultra için RTX 5080 seviyesinde donanım gerektirecek. Temmuz 2020'de düzenlenen Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulan oyun, 23 Şubat 2027 tarihinde Xbox Series X/S, PC (Steam) ve PlayStation 5'e geliyor.

Fable için PC sistem gereksinimleri açıklandı

Playground Games'in daha önce paylaştığı bilgilere göre Fable, uçsuz bucaksız RPG deneyimine ek olarak kendi rutinlerine ve kişiliklerine sahip 1.000'den fazla NPC'ye ev sahipliği yapacak. Oyuncular bu karakterlerle arkadaşlık kurabilecek, evlenebilecek, iş ilişkileri geliştirebilecek veya onlarla karşı karşıya gelebilecek. Ayrıca çok sayıda binaya girilebilecek, ev ve işletme satın alınabilecek.

Oyunun PC sistem gereksinimlerine gelirsek, yaklaşık 135 GB boş depolama alanı gerekiyor. Windows 10 22H2 işletim sistemi önerilirken, oyunda DLSS ve FSR desteğinin de sunulacağı doğrulandı. Donanım tarafında ise Fable, minimum sistem gereksinimleri ile geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek gibi görünüyor.

Fable, PC sistem gereksinimleri - Düşük Orta Yüksek Ultra Hedef 1080p / 30 FPS 1440p / 30 FPS veya 1200p / 60 FPS 1440p / 60 FPS 4K / 60 FPS İşlemci Ryzen 5 2600 / Core i7-6850K Ryzen 5 5600 / Core i5-11600K Ryzen 7 7700X / Core i7-12700K Ryzen 9 7900X / Core i9-13900K Ekran kartı RTX 5050, RTX 2060, RX 6600, Arc A580 RTX 5060, RTX 3060 Ti, RX 9060 XT, RX 6700 XT RTX 5070, RTX 3080 Ti, RX 9070, RX 7900 XT RTX 5080 / RTX 4080 VRAM 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB RAM 12 GB 16 GB 16 GB 16 GB Depolama SSD SSD SSD SSD

Buna göre RTX 2060 ve Ryzen 5 2600 gibi artık eski sayılabilecek donanımlar, Fable'ı 1080p çözünürlükte çalıştırabilecek. Buna karşılık yüksek çözünürlükte işler epey zorlaşıyor. 1440p 60 FPS değeri için RTX 5070 veya RTX 3080 Ti, 4K 60 FPS Ultra ayarları için ise RTX 5080 ya da RTX 4080 gerekiyor.

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Son olarak Playground Games, bu çözünürlük ve FPS hedeflerinin yerel çözünürlükte mi yoksa DLSS ve FSR gibi görüntü yükseltme teknolojileri kullanılarak mı elde edildiğini henüz açıklamadı. Bu nedenle oyunun gerçek sistem yükü, detaylı performans testleriyle daha net anlaşılacak.

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Fable için PC sistem gereksinimleri açıklandı! RTX 5080'e gidiyor

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